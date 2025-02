Die Hausratversicherer mit dem größten Kundenzuwachs

13.2.2025 – 39 der 50 größten Anbieter in der Hausratversicherung bauten zwischen 2018 und 2023 ihre Bestände aus. Am stärksten nach absoluten Zahlen wuchs die Generali, prozentual gemessen die Provinzial. Beides war fusionsbedingt. Die Haftpflichtkasse konnte ihren Bestand fast verdoppeln, wie der „Branchenmonitor 2024: Hausratversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig zeigt.

WERBUNG

Die Zahl der Verträge in der verbundenen Hausratversicherung ist in den zurückliegenden Jahren kräftig gestiegen. Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zufolge betrug das Plus von 2010 auf 2023 annähernd ein Zehntel. Zuletzt summierte sich der Bestand auf 27,6 Millionen Verträge.

Während des genannten Zeitraums legte die Branche kontinuierlich zu. Die Zuwachsraten lagen zwischen 0,1 Prozent im Jahr 2014 und 1,4 Prozent in den Jahren 2015 und 2023. Von 2018 auf 2023 baute die Branche das Vertragsvolumen um etwa fünf Prozent aus.

Bis zu über 660.000 Policen im Plus

Laut dem „Branchenmonitor 2024: Hausratversicherung“ konnten 29 der 50 nach Beitragseinnahmen größten Anbieter ihre Bestände ausbauen. Die Analyse der V.E.R.S. Leipzig GmbH enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 umsatzstärksten Gesellschaften in diesem Zweig mit rund 91 Prozent Marktanteil.

Am größten fiel die Steigerung nach absoluten Zahlen mit 661.000 Verträgen bei der Generali Deutschland Versicherung AG aus. Um annähernd eine halbe Million Kontrakte legte die Provinzial Versicherung AG zu. Um jeweils knapp 300.000 Policen wuchsen die Allianz Versicherungs-AG, die Ammerländer Versicherung VVaG und die Haftpflichtkasse VVaG.

Sechsstellige Zuwächse hatten ferner die Huk24 AG, die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG und der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. zu verzeichnen.

Provinzial wuchs um rund 100 Prozent

Bei der relativen Entwicklung zeigt sich eine andere Reihenfolge. Hier hatte die Provinzial die Nase vorn. Sie konnte ihren Bestand annähernd verdoppeln. Um fast vier Fünftel legte die Haftpflichtkasse zu, um fast ein Drittel die Generali.

Um jeweils über 50 Prozent wuchsen die Generali, die Huk24, die Ammerländer, die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG und die Rhion Versicherung AG. Die WGV-Versicherung AG baute ihren Bestand um fast 40 Prozent aus, die BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG um ein knappes Drittel.

Fusionen steigern Wachstum bei Provinzial…

Die Entwicklung bei der Provinzial ist insbesondere auf die Verschmelzung der Westfälischen Provinzial auf die Provinzial Rheinland zurückzuführen, die dann in Provinzial Versicherung AG umfirmiert wurde (13.12.2021).

Nach zwei leichten Rückgängen ging es durch die Verschmelzung nach oben. In den beiden Jahren danach zeigte die Kurve wieder nach unten (jeweils minus fast zwei Prozent auf zuletzt hauchdünn unter eine Million Verträge).

…und Generali

Das Plus der Generali ging so gut wie ausschließlich auf den Konzernumbau zurück. Hierzu erläutern die Studienautoren unter „Besonderheiten zu den analysierten Versicherern“ am Ende des Monitors: „2019: Das Maklergeschäft der Generali Versicherung AG wurde auf die neugegründete Dialog Versicherung AG übertragen.

Das Geschäft des Ausschließlichkeitsvertriebs verblieb in der Generali Versicherung AG. Die Generali Versicherung AG wurde auf die Aachenmünchener Versicherung AG verschmolzen und zur Generali Deutschland Versicherung AG umfirmiert. Eine Vergleichbarkeit gegenüber den Vorjahren ist nur eingeschränkt möglich.“

Nach dem Plus infolge der Zusammenlegung der Risikoträger zeigte die Kurve kontinuierlich nach unten. Allerdings nahm das Schrumpfungstempo immer weiter ab – von fast zwei Prozent auf zuletzt nur noch 0,1 Prozent (auf 1,66 Millionen Policen).

Drei Mal kontinuierlicher Zuwachs

Bei der Ammerländer macht die Hausratsparte fast zwei Drittel des gesamten Bestandes aus. Der wuchs zu Beginn des Beobachtungszeitraums um ein Achtel. Danach schwächte sich die Wachstumsdynamik etwas ab und fiel in den letzten beiden Jahren mit fünf und sechs Prozent nicht mehr zweistellig aus. Mit fast 806.428 Policen rangiert das Unternehmen mittlerweile an zwölfter (2018: 16.) Stelle im Markt.

Die Haftpflichtkasse konnte 2019 und 2020 mit einem Viertel beziehungsweise einem Fünftel stärker zulegen als 2018 und 2021 mit jeweils gut zehn Prozent. Danach ging es nur noch um 6,7 beziehungsweise 5,1 Prozent aufwärts. Insgesamt kletterten die Roßdorfer vom 22. auf den 15. Platz nach oben.

Ebenfalls kontinuierlich legte die Huk24 zu, und zwar ohne größere Schwankungen zwischen neun und zehn Prozent pro Jahr. Dadurch verbesserte sich das Unternehmen vom 26. auf den 20. Rang.

Der „Branchenmonitor 2024: Hausratversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die Daten werden auf Sechsjahressicht dargestellt (2018 bis 2023). Die rund 80-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 892,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.

Lesetipp: Extrablatt zur Hausratversicherung

Die Versicherungssparte ist auch das Thema im VersicherungsJournal-Extrablatt 1|2025 mit dem Titel „Hausratversicherungen – Absichern, was lieb und teuer ist“.

Es kann als Druckausgabe bis zum 20. März über dieses Formular bestellt werden. Das Heft ist im Inlandsbezug kostenfrei. Wer das Extrablatt bereits abonniert hat, bekommt auch diese Ausgabe automatisch zugesandt.

Ab dem 31. März steht das Extrablatt als E-Paper im Internet zum Herunterladen zur Verfügung. Premium-Abonnementen des VersicherungsJournals werden bevorzugt bedient und können rund eine Woche früher auf die neue Ausgabe im PDF-Format zugreifen.