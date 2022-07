Die Hausratversicherer mit dem größten Beitragsschwund

28.7.2022 – Die Alte Leipziger hatte von 2015 auf 2020 in der Hausratversicherung mit einem Sechstel den größten Beitragsrückgang zu verzeichnen. Auch die Helvetia verlor im hohen einstelligen Prozentbereich. Laut dem „Branchenmonitor 2015-2020: Hausratversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig schrumpften fünf weitere Akteure aus der Top 50 nach Prämieneinnahmen.

Das Beitragsaufkommen in der verbundenen Hausratversicherung ist in den zurückliegenden Jahren kräftig gestiegen. Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zufolge betrug das Plus auf Zehnjahressicht betrachtet etwa 21,4 Prozent. 2020 summierten sich die gebuchten Bruttobeiträge auf 3,27 Milliarden Euro.

Dies bedeutet ein Plus von 1,6 Prozent im Vergleich zum Jahr zuvor, was die niedrigste Steigerungsrate nach 2012 (1,8 Prozent) darstellt. Seitdem lag die Rate siebenmal über zwei Prozent, in den fünf Jahren zuvor waren es sogar jeweils um die 2,5 Prozent. Von 2015 auf 2020 baute die Branche das Beitragsvolumen um annähernd ein Achtel aus.

Sieben Anbieter mit Beitragsrückgängen

Bei der Entwicklung des Prämienaufkommens auf Unternehmensebene betrachtet werden riesige Unterschiede deutlich. So gingen die Beitragseinnahmen zwischen 2015 und 2020 bei gleich sieben Gesellschaften zurück.

Am stärksten verminderten sich die Einnahmen bei der Alte Leipziger Versicherung AG, die in jedem Jahr des Beobachtungszeitraums schrumpfte – insgesamt um rund ein Sechstel (auf unter 17 Millionen Euro). Das Verminderungstempo lag zwischen knapp drei und etwa 4,5 Prozent.

Auch die Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG, Direktion für Deutschland verlor kontinuierlich (minus ein Elftel auf unter 31 Millionen Euro). Nach einer roten Null im Jahr 2018 nahm das Schrumpfungstempo wieder deutlich an Fahrt auf. Es stieg danach über gut zwei Prozent auf zuletzt fast vier Prozent.

Auch Axa und Janitos im Minus

Einbußen von jeweils rund drei Prozent hatten die Axa Versicherung AG (auf unter 165 Millionen Euro) und die Janitos Versicherung AG (auf unter 13 Millionen Euro) zu verzeichnen.

Letztere baute die Einnahmen nur anfangs des Beobachtungszeitraums aus. Danach gab es vier Mal eine negative Entwicklung, wobei sich das Minus zuletzt von 0,2 Prozent über 0,9 Prozent auf 2,2 Prozent merklich erhöhte.

Die Axa verlor nach relativ konstantem Beitragsaufkommen in den ersten Jahren vor allem im dritten Drittel des Sechsjahreszeitraums. Dies führt das Unternehmen zurück „auf prämienintensive Storni, die das Neugeschäft überlagerten“.

Weitere Studiendetails und Bezugsmöglichkeit

Neben den vier vorgenannten Akteuren lagen auch die Interlloyd Versicherungs-AG, die Ergo Versicherung AG und die HDI Versicherung AG im Minus. Sie verloren allerdings auf Sechsjahressicht nur geringfügig (weniger als ein Prozent).

