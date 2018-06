Die Hauptauslöser für Überschuldung

7.6.2018

Mehr als jede vierte Überschuldung im vergangenen Jahr war auf weggebrochenes oder zu geringes Arbeitseinkommen zurückzuführen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Ergebnisse der Überschuldungsstatistik 2017 am Mittwoch mitteilte. Basis sind die bisher ausgewerteten Angaben von jeder dritten der insgesamt rund 1.400 Schuldnerberatungs-Stellen in Deutschland

Hauptauslöser für Überschuldung war mit über einem Fünftel „Arbeitslosigkeit“, was in der obigen Angabe mit dem an sechster Stelle liegenden Auslöser „längerfristiges Niedrigeinkommen“ zusammengerechnet wurde. Rund jede siebte Schuldnerberatung wurde wegen gesundheitlicher Probleme („Erkrankung, Sucht, Unfall“) nötig.

Jeweils rund jeder achte Fall von Überschuldung wurde durch die finanziellen Folgen einer Trennung oder Scheidung oder wegen des Todes des Partners/ der Partnerin beziehungsweise durch eine unwirtschaftliche Haushaltsführung ausgelöst. Die Auswirkungen einer gescheiterten Selbstständigkeit waren nur in knapp jedem zwölften Fall hauptursächlich für die Überschuldung.