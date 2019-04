Die Haftpflichtversicherer mit dem größten Policenschwund

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

25.2.2019 – Marktanteils-Verschiebungen zwischen plus und minus 0,3 Prozentpunkten hat es zwischen 2015 und 2017 in der allgemeinen Haftpflichtversicherung gegeben. Wer am stärksten zulegen konnte und wer die größten Einbußen zu verzeichnen hatte. (Bild: Wichert) Marktanteils-Verschiebungen zwischen plus und minus 0,3 Prozentpunkten hat es zwischen 2015 und 2017 in der allgemeinen Haftpflichtversicherung gegeben. Wer am stärksten zulegen konnte und wer die größten Einbußen zu verzeichnen hatte. (Bild: Wichert) mehr ...

19.3.2019 – Zwischen 2015 und 2017 haben sich die Anbieter in der Hausratversicherung kräftig Kunden abgejagt. In der Spitze gab es Bestandsveränderungen zwischen plus und minus 100.000, zeigt eine VersicherungsJournal-Analyse. (Bild: Wichert) Zwischen 2015 und 2017 haben sich die Anbieter in der Hausratversicherung kräftig Kunden abgejagt. In der Spitze gab es Bestandsveränderungen zwischen plus und minus 100.000, zeigt eine VersicherungsJournal-Analyse. (Bild: Wichert) mehr ...

11.2.2019 – Wie drastisch sich die führenden Anbieter in der Kraftfahrt-Sparte zwischen 2015 und 2017 Marktanteile abjagen konnten, offenbart eine aktuelle Untersuchung der V.E.R.S. Leipzig GmbH. (Bild: Wichert) Wie drastisch sich die führenden Anbieter in der Kraftfahrt-Sparte zwischen 2015 und 2017 Marktanteile abjagen konnten, offenbart eine aktuelle Untersuchung der V.E.R.S. Leipzig GmbH. (Bild: Wichert) mehr ...

4.2.2019 – In der Sparte schreiben die Anbieter seit Jahren riesige Gewinne, was den Kampf um Marktanteile offensichtlich weiter anstachelt. Wer zwischen 2015 und 2017 die größten Einbußen hinnehmen musste und wer am stärksten zulegen konnte. (Bild: Wichert) In der Sparte schreiben die Anbieter seit Jahren riesige Gewinne, was den Kampf um Marktanteile offensichtlich weiter anstachelt. Wer zwischen 2015 und 2017 die größten Einbußen hinnehmen musste und wer am stärksten zulegen konnte. (Bild: Wichert) mehr ...

20.12.2018 – Die allgemeine Haftpflichtversicherung hat sich zu einem großen Gewinnbringer für die Assekuranz gemausert. 2017 hat aber jeder fünfte der 50 größten Anbieter Verluste geschrieben. Wer besonders gut beziehungsweise schlecht abgeschnitten hat. (Bild: Wichert) Die allgemeine Haftpflichtversicherung hat sich zu einem großen Gewinnbringer für die Assekuranz gemausert. 2017 hat aber jeder fünfte der 50 größten Anbieter Verluste geschrieben. Wer besonders gut beziehungsweise schlecht abgeschnitten hat. (Bild: Wichert) mehr ...

26.11.2018 – 2017 hat sich die Ertragslage in der Kraftfahrtversicherung wieder leicht verbessert. Allerdings liegen mehr als zwei von fünf der 50 größten Anbieter versicherungstechnisch in den roten Zahlen. Welche Gesellschaften am besten beziehungsweise schlechtesten abgeschnitten haben. (Bild: Wichert) 2017 hat sich die Ertragslage in der Kraftfahrtversicherung wieder leicht verbessert. Allerdings liegen mehr als zwei von fünf der 50 größten Anbieter versicherungstechnisch in den roten Zahlen. Welche Gesellschaften am besten beziehungsweise schlechtesten abgeschnitten haben. (Bild: Wichert) mehr ...

3.4.2018 – Im Versicherungszweig Haftpflicht hat es auch von 2014 auf 2016 kräftige Marktanteils-Verschiebungen gegeben. Wer die größten Einbußen zu verzeichnen hatte und wer am stärksten zulegen konnte. (Bild: Wichert) Im Versicherungszweig Haftpflicht hat es auch von 2014 auf 2016 kräftige Marktanteils-Verschiebungen gegeben. Wer die größten Einbußen zu verzeichnen hatte und wer am stärksten zulegen konnte. (Bild: Wichert) mehr ...