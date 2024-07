Die häufigsten Ursachen von Überschuldung

30.7.2024 – Arbeitslosigkeit, Gesundheitsprobleme, unwirtschaftliche Haushaltsführung sowie Trennung, Scheidung oder Tod des Ehepartners sind die häufigsten Gründe für Überschuldung. Das zeigt eine Auswertung des Statistischen Bundesamtes.

Das Statistische Bundesamt (Destatis) eine Überschuldungsstatistik für 2023 vorgelegt. Die basiert auf den Daten von rund 175.000 Personen, die letztes Jahr eine Beratung bei 671 der insgesamt rund 1.380 Schuldnerberatungsstellen in Deutschland in Anspruch genommen haben.

Eine eingetretene Arbeitslosigkeit ist seit Jahren die häufigste Ursache für eine Überschuldung bei Privatpersonen. Fast jede fünfte Überschuldung, konkret 18,3 Prozent, wurde 2023 dadurch verursacht. Insgesamt nahm der Anteil jedoch tendenziell ab: Im Vergleich zum Vorjahr waren es in 2023 um 0,9 Prozentpunkte weniger. Gegenüber 2017 ist der Anteil in 2023 sogar um 2,3 Prozentpunkte gesunken.

Immer mehr verschulden sich durch Krankheit oder Unfall

Den zweithäufigsten Rang bei der Überschuldungsursache nehmen Krankheit, Sucht oder Unfälle ein. 2023 waren 18,0 Prozent der überschuldeten Personen aus diesen Gründen finanziell in Schwierigkeiten geraten. Der Anteil ist in 2023 gegenüber 2022 um 0,6 Prozentpunkte und im Vergleich zu 2017 sogar um 2,9 Prozentpunkte gestiegen. Insgesamt geraten also jedes Jahr immer mehr Personen durch diese Ursachen in finanzielle Schieflage

Einen deutlichen Anstieg verzeichnet seit einigen Jahren auch die Überschuldung aufgrund unwirtschaftlicher Haushaltsführung. Während 2017 noch 12,3 Prozent der Schuldner hiervon betroffen waren, stieg der Anteil auf 15,3 Prozent bis 2022. In 2023 ist er dagegen wieder leicht auf 14,3 Prozent gesunken, bleibt aber der dritthäufigste Grund für eine langfristige finanzielle Notlage.

Bei der Überschuldung durch Trennung, Scheidung oder den Tod des Ehepartners, der vierthäufigsten Ursache für finanzielle Probleme, bleibt der Anteil nahezu konstant: 2023 wurden dadurch 12,1 Prozent der Überschuldungen verursacht. In den sechs Jahren davor lag der Anteil zwischen 12,0 und 13,3 Prozent.

Vom Niedrigeinkommen bis zur gescheiterten Hausfinanzierung

Insgesamt verursachten die genannten vier Hauptgründe einer Überschuldung im letzten Jahr von 62,7 Prozent aller Fälle. Das sind 1,3 Prozentpunkte weniger als in 2022, aber 1,4 Prozentpunkte mehr als noch im Jahr 2017.

Immer mehr Notlagen sind auch auf ein längerfristiges Niedrigeinkommen zurückzuführen. 10,5 Prozent der entsprechenden Schuldneranfragen sind darauf zurückzuführen – und damit 0,4 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr und sogar 3,3 Prozentpunkte mehr als vor sieben Jahren.

Wenig Veränderung gab es bei den Fällen einer gescheiterten Selbstständigkeit. Letztes Jahr waren 8,1 Prozent der Verschuldeten davon betroffen. Seit 2017 sind es damit jährlich zwischen 8,1 Prozent und 8,5 Prozent.

Jeweils zwischen knapp einem und etwas über zwei Prozent der Überschuldungsursachen waren zudem:

missglückte Immobilienfinanzierungen,

hohe Zahlungsverpflichtungen aufgrund einer Bürgschaft oder Mithaftung,

Haushaltsgründung oder Geburt eines Kindes,

unzureichende Kredit- oder Bürgschaftsberatung,

Schadenersatzforderungen wegen unerlaubter Handlungen sowie

Nichtinanspruchnahme von Sozialleistungen.

Hilfe bei finanziellen Problemen

Bürger, die Schwierigkeiten beim Erfüllen ihrer finanziellen Verpflichtungen haben, können sich auf der Webseite der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e.V. (BAS) sowie beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) informieren.

Bei der BAS finden Betroffene mehrsprachige Hintergrundinformationen sowie einen Onlineberatungsdienst von seriösen landesweiten Schuldnerberatungsstellen, die in der Regel eine kostenlose Beratung anbieten. Adressen zu Beratungsstellen stellt zudem Destatis unter Schuldnerberatungsatlas.destatis.de zur Verfügung und können auch über das Sozialamt erfragt werden.