17.1.2020 – 2017 waren Herz-/ Kreislauferkrankungen erneut die mit Abstand häufigste Todesursache in Deutschland, gefolgt von Krebsleiden. Diese beiden Krankheitsgruppen kommen laut der aktuellen Todesursachenstatistik von Destatis auf einen Anteil von über 60 Prozent. Die Zahl der Todesfälle hat sich in den letzten Jahren wieder deutlich erhöht.

2018 sind nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) rund 954.900 Personen in Deutschland gestorben. Dies entspricht dem höchsten Wert in diesem Jahrtausend. Mehr Todesfälle gab es zuletzt 1978 mit fast 955.600.

Seitdem ist die Zahl der Verstorbenen tendenziell zurückgegangen. Zwischen 1992 und 2014 waren es jeweils weniger als 900.000 pro Kalenderjahr. Von 2014 auf 2018 gab es einen Zuwachs von rund 86.500 Todesfällen, das entspricht einer Zuwachsrate von annähernd zehn Prozent.

Aus ergänzendem Statistikmaterial von Destatis geht hervor, welches die häufigsten Todesursachen waren. Dabei werden die Ursachen nach der vierstelligen ICD-10-Klassifikation aufgelistet. Aktuell liegen Zahlen für das Jahr 2017 vor.

Kreislauf-Krankheiten häufigste Todesursache

Im Berichtsjahr sind hierzulande rund 344.500 Personen an Krankheiten des Kreislaufsystems wie Herzinfarkt, Bluthochdruck oder Schlaganfall gestorben. Der Anteil dieser Erkrankungen an den Todesfällen ist von über der Hälfte Ende der 1980er-Jahre über rund 40 Prozent 2012 auf zuletzt unter 37 Prozent gesunken.

Relativ gesehen sterben dabei immer weniger Frauen an Herz-/ Kreislauferkrankungen (2017: rund 188.400). Deren Anteil ist von rund 57 Prozent 2013 auf zuletzt 54,7 Prozent zurückgegangen.

Im Berichtsjahr starben in der Bundesrepublik nur noch knapp 47.000 Menschen an einem Herzinfarkt (I21), wie die Daten weiter zeigen. Zwischen 2011 und 2013 waren es noch jeweils um 55.000, in den fünf Jahren davor um die 60.000 und 2003 sogar fast 70.000. Mit unverändert gut 40 Prozent waren Frauen 2017 deutlich seltener betroffen als Männer.

Krebsleiden an zweiter Stelle

Einer Krebserkrankung (Neubildungen) erlagen im Berichtsjahr knapp 235.700 Menschen. Damen waren hier aktuell mit etwa 44 Prozent seltener betroffen als Herren. Der Anteil der Neubildungen ist im Gegensatz zu den Kreislauf-Krankheiten von rund einem Fünftel Anfang der 1980er-Jahre auf aktuell über ein Viertel angestiegen.

Bösartige Neubildungen der Bronchien und der Lunge (Lungen- und Bronchialkrebs) waren beim männlichen Geschlecht die am häufigsten diagnostizierte Krebsart (28.663 Fälle). Die häufigste Einzeldiagnose entfällt beim weiblichen Geschlecht weiterhin auf Brustkrebs (18.396 Fälle).

Insgesamt wurde damit bei über 62 Prozent der 2017 Verstorbenen eine Diagnose im Rahmen der beiden vorgenannten Krankheitsarten als Todesursache festgestellt.

Weitere häufige Todesursachen

Dritthäufigste Todesursache sind Krankheiten des Atmungssystems wie unter anderem COPD. Rund 68.400 Individuen ließen im Berichtsjahr deshalb ihr Leben. Das entspricht einem Anteil von gut sieben Prozent, der sich seit vielen Jahren nicht signifikant verändert hat.

Auf Platz vier der häufigsten Gründe, warum Menschen hierzulande versterben, liegen Psychische und Verhaltensstörungen wie Demenz. 2017 sind über 52.600 (plus über ein Achtel im Vergleich zum Jahr zuvor) Personen in Deutschland daran gestorben.

Deren Anteil hat seit Jahren zugenommen. 1980 entfielen nur knapp 0,7 Prozent der Todesdiagnosen auf diese Krankheitsart. Im Jahr 2000 waren es 1,0 Prozent, 2010 2,9 Prozent und 2017 bereits 5,6 Prozent. Seit 2015 liegen diese Erkrankungen auf dem vierten Platz der häufigsten Sterbeursachen (VersicherungsJournal 20.1.2017). Bis 2011 reichte es nicht für eine der ersten sechs Positionen.

Einer Krankheit des Verdauungssystems wie Leberzirrhose oder Blinddarmdurchbruch erlagen im Berichtsjahr fast unverändert rund 41.000 Individuen. Diese Erkrankungen sind somit die fünfthäufigste Todesursache.

Fast 40.000 Todesfälle durch äußere Ursachen

Auf Platz sechs lagen 2017 äußere Ursachen wie Unfälle, Suizid oder Komplikationen bei medizinischen oder chirurgischen Eingriffen. Insgesamt verloren hierdurch fast 39.900 Personen ihr Leben. Davon staben beinahe 25.000 Individuen bei häuslichen, Verkehrs-, Arbeits- oder sonstigen Unfällen (minus etwa sieben Prozent) sowie gut 9.200 durch Suizid (minus rund sechs Prozent).

Weitere häufige Gründe, warum Menschen hierzulande dahinschieden, waren Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (fast 34.000 Fälle). An Krankheiten des Nervensystems verstarben über 32.300 Personen.