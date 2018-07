17.7.2018 – 2017 war rund jede zweite bestätigte Berufskrankheit eine arbeitsbedingte Hauterkrankung (ohne Hautkrebs), gefolgt von Lärmschwerhörigkeit und hellem Hautkrebs. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr gut 75.000 Verdachtsfälle auf eine Berufskrankheit, wovon rund die Hälfte bestätigt wurde. Nur wiederum die Hälfte davon wurde als Berufskrankheit anerkannt, so dass die Betroffenen Leistungen von Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) bekommen. Dies zeigen jetzt von der DGUV veröffentlichte Zahlen.

Im vergangenen Jahr gab es nach aktuellen, jüngst von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. (DGUV) veröffentlichten Zahlen fast 75.200 Verdachtsfälle, dass Arbeitnehmer durch die Berufsausübung erkrankt sind. Das sind 0,4 Prozent weniger als Jahr zuvor (VersicherungsJournal 23.1.2018).

In knapp 38.100 Fällen – insgesamt wurden im vergangenen Jahr 77.330 Verfahren abgeschlossen – bestätigte sich der Verdacht, dass eine berufliche Ursache der Erkrankung vorliegt. Das entspricht einem Rückgang um fast fünf Prozent im Vergleich zu 2016.

Die häufigsten Berufskrankheiten

Die häufigste bestätigte Berufskrankheit waren den DGUV-Angaben zufolge im vergangenen Jahr wiederum Hauterkrankungen (ohne Hautkrebs), also arbeitsbedingte, zum Beispiel durch Feuchtarbeit verursachte Hautekzeme. Hier auf entfiel fast die Hälfte der bestätigten Berufskrankheiten.

Dahinter folgen unverändert Lärmschwerhörigkeit an Position zwei (rund ein Sechstel Anteil) und heller Hautkrebs an dritter Stelle (in etwa ein Zehntel Anteil.

Für DGUV-Hauptgeschäftsführer Dr. Joachim Breuer ist vor allem heller Hautkrebs „vermeidbar“. Die Risiken durch UV-Strahlung lassen sich mit technischen, organisatorischen und personenbezogenen Maßnahmen gut in den Griff bekommen. Deshalb sollten die Betriebe nach Ansicht von Breuer mehr in den Schutz der Beschäftigten investieren, die große Teile ihrer Arbeitszeit im Freien verbringen.

Allerdings treffe ein Teil der Verantwortung auch die Beschäftigten, da Krebsprävention nicht auf die Arbeitszeit beschränkt sei. Wenn man seiner Haut etwas Gutes tun möchte, dann sollte man sich auch am Wochenende nicht in die pralle Sonne legen, so der DGUV-Hauptgeschäftsführer.

Problemfall Asbest

Bei in etwa jeder 20. bestätigten Berufskrankheit lautete die Diagnose Asbestose – Platz fünf in der Rangliste. Die Positionen sechs und sieben belegen Infektionskrankheiten sowie Mesotheliome (Asbest).

Insgesamt haben die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen im vergangenen Jahr bei etwa 3.700 Versicherten – und damit bei rund jeder zehnten bestätigten Berufskrankheit – eine Erkrankung festgestellt, die durch den beruflichen Kontakt mit Asbest ausgelöst wurde.

Beim Großteil der vorgenannten bestätigten Berufskrankheiten wurde von 2016 auf 2017 ein Rückgang verzeichnet. Ausnahmen waren Hautkrebs und Infektionskrankheiten, die um gut vier beziehungsweise über 13 Prozent zunahmen.

Nur jede zweite bestätigte Berufskrankheit wurde anerkannt

Doch längst nicht jeder der rund 38.100 Betroffenen, bei dem sich der Verdacht auf das Vorliegen einer Berufskrankheit bestätigt hat, erhält auch Leistungen von der gesetzlichen Unfallversicherung. Denn die versicherungs-rechtlichen Voraussetzungen dafür erfüllte mit 19.794 (minus 3,6 Prozent) nur rund die Hälfte der Betroffenen. Bei diesen lag eine anerkannte Berufskrankheit vor.

Die restlichen 19.286 Personen (minus 6,3 Prozent), bei denen 2017 eine Berufskrankheit festgestellt wurde, erfüllten diese Kriterien hingegen nicht. Bei diesen wurde zwar eine Berufskrankheit bestätigt, aber nicht anerkannt.

Bei 39.250 Fällen hat sich der Verdacht auf das Vorliegen einer Berufskrankheit hingegen nicht bestätigt. Dies liegt laut DGUV entweder daran, dass keine entsprechende Gefährdung am Arbeitsplatz nachgewiesen oder daran, dass kein Zusammenhang zwischen einer solchen Schädigung und der Erkrankung festgestellt werden konnte.

Rund 3.300 arbeitsbedingte Todesfälle

Wie aus den DGUV-Daten weiter hervorgeht, starben im vergangenen Jahr 2.580 Versicherte (plus 0,3 Prozent) an den Folgen einer Berufskrankheit. Die Mehrheit davon war ein weiteres Mal auf Folgeschäden von Asbest zurückzuführen. 2017 erhielten insgesamt 4.956 Berufstätige und Schüler nach der Anerkennung einer Berufskrankheit eine Rente bewilligt (plus 6,3 Prozent).

Zusammen mit den rund 450 Todesopfern durch Arbeitsunfälle und den etwa 280 tödlichen Wegeunfällen (VersicherungsJournal 18.4.2018) hat Arbeit in etwa 3.300 Fällen zum Tod einer gesetzlich unfallversicherten Person geführt.