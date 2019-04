Die häufigsten Behandlungsfehler

4.4.2019 – Die Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen der Ärztekammern haben jetzt ihre Behandlungsfehler-Statistik für das Jahr 2018 in Deutschland vorgestellt. Insgesamt gingen sie über 13.500 Vorwürfen von Fehlbehandlung nach. In etwa jedem sechsten Fall hat sich dieser Verdacht bestätigt. Bei 80 Prozent davon wurde der Behandlungsfehler als Ursache für einen Gesundheitsschaden ermittelt, der einen Anspruch des Patienten auf Entschädigung nach sich zog.

Im vergangenen Jahr wurden 10.839 Begutachtungsanträge zu vermuteten Behandlungsfehlern gestellt. Dies entspricht einem leichten Rückgang von knapp 2,4 Prozent im Vergleich zu 2017. Dies zeigt die aktuelle Behandlungsfehler-Statistik, die die Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen der Ärztekammern am Mittwoch vorgestellt haben.

Rund 1.500 Gesundheitsschäden durch Ärztefehler

Wie die „Statistische Erhebung der Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen für das Statistikjahr 2018“ der Bundesärztekammer weiter zeigt, wurden im Berichtsjahr 9.901 Anträge erledigt. In etwa 60 Prozent davon hat die zuständige Kommission beziehungsweise Schlichtungsstelle eine Sachentscheidung getroffen.

In rund zwei Drittel der Beschwerden wurden ein Behandlungsfehler oder Risikoaufklärungsmängel verneint. In 1.817 Fällen kam die zuständige Stelle zu dem Schluss, dass ein Behandlungsfehler vorgelegen hat. In 41 weiteren Fällen wurde nur ein Risikoaufklärungsmangel bejaht.

Dem Datenmaterial ist weiter zu entnehmen, dass in vier von fünf – insgesamt 1.499 – Ereignissen ein bestätigter Behandlungsfehler oder Risikoaufklärungsmangel ursächlich für einen Gesundheitsschaden war.

In etwa jeder 17. davon hatte tödliche Folgen. Annähernd vier von zehn Fehlern führten zu einem Dauerschaden, weit über die Hälfte zu einem vorübergehenden Gesundheitsschaden. Lediglich rund jeder 100. Missgriff führte zu einem nur geringfügigen Schaden.

Problemfelder Knie- und Hüftgelenks-Arthrosen

Die meisten der knapp 6.000 getroffenen Sachentscheidungen – jeweils fast 200 – betrafen Diagnosen (dreistellige ICD-10-Schlüssel) von Kniegelenks-Arthrosen (M17). Knapp dahinter folgen Hüftgelenks-Arthrosen (M16). An dritter Stelle liegt die Diagnose Oberschenkelfraktur (S72).

Vergleichsweise häufig passierten Fehler auch bei Bandscheibenschäden an der Lendenwirbelsäule (Diagnoseschlüssel M51) sowie bei Unterschenkel- und Sprunggelenksbrüchen (S82).

Am häufigsten Unfallchirurgie/ Orthopädie betroffen

Weitere Ergebnisse: Der größte Anteil der Begutachtungsanträge entfiel auf das Feld Unfallchirurgie/ Orthopädie. Bei den niedergelassenen Ärzten traf dies auf 402 von 1.669 Fällen zu, im Krankenhausbereich auf 1.690 von 5.259 Fällen.

In letzterem Segment liegen die Fachgebiete Allgemeinchirurgie und Innere Medizin an zweiter und dritter Stelle. Bei den niedergelassenen Medizinern waren hausärztlich tätige Ärzte am zweithäufigsten betroffen. Dahinter folgen die Bereiche Allgemeinchirurgie und Innere Medizin.

Die häufigsten Fehlerarten

In der Statistik werden auch die häufigsten Ursachen aufgelistet. Bei den niedergelassenen Doktoren passierten am häufigsten Fehler im Segment Diagnostik (bildgebende Verfahren). An zweiter bis vierter Stelle liegen Unzulänglichkeiten während der Anamnese beziehungsweise Untersuchung, während der Operation und während der Indikation.

Im Krankenhausbereich geschahen die meisten Fehler während einer Operation. Dahinter folgen die Bereiche Diagnostik (bildgebende Verfahren), Indikation und postoperative Therapiemaßnahmen.

Weitere Informationen zur Darlegungs- und Beweislast sowie Definitionen der Begriffe „Behandlungsfehler“ und „Gesundheitsschaden“ können auf dieser Internetseite der Bundesärztekammer nachgelesen werden. Informationen zum Verfahrensgang finden sich hier.

Keine systematische Erfassung

Eine Statistik zu Behandlungsfehlern legen im Jahresturnus auch die Medizinischen Dienste der Krankenversicherung (MDK) vor. Im Berichtsjahr 2017 bestätigte sich in jedem vierten der über 13.500 Vorwürfe von Fehlbehandlung der Verdacht auf einen Behandlungsfehler (VersicherungsJournal 6.6.2018).

„Obwohl als Nebeneffekt [der Statistik] die umfangreichsten Informationen über begutachtete Behandlungsfehler in Deutschland enthalten sind, können diese Daten weder vollständig die tatsächlich stattfindenden Fehler abbilden noch repräsentativ für diese sein“, wird in der Publikation ausgeführt.

Deshalb seien valide Rückschlüsse auf die allgemeine Fehlerhäufigkeit und das damit assoziierte Niveau der Patientensicherheit in Deutschland leider nicht möglich. Zudem weist der MDS darauf hin, dass in Deutschland – im Gegensatz zu vielen anderen Ländern – keine Behandlungsfehler-Statistik existiere, mit der im epidemiologischen Sinne gezielt Behandlungsfehler erfasst würden.