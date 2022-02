Die größten Wohngebäudeversicherer

1.2.2022 – Die Anbieter im Segment Wohngebäude hatten 2020 laut GDV rund 19,3 Millionen Verträge im Bestand. Sie erzielten damit gut 8,8 Milliarden Euro gebuchte Bruttoprämien. Die Ranglisten nach Policenbestand und nach Beitragseinnahmen führt jeweils die Allianz an. Dahinter folgen Bayerische Landesbrand und SV (Kontrakte) beziehungsweise SV und R+V Allgemeine (Prämie). Prozentual gesehen legten unter den Marktgrößen der LVM (Verträge) und die Ergo (Beiträge) am stärksten zu. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2015-2020: Wohngebäudeversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Die deutschen Wohngebäudeversicherer hatten Ende 2020 nach Zahlen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) etwa 19,3 Millionen Verträge im Bestand. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies ein Plus von 0,1 Prozent.

Allianz mit den meisten Verträgen

Die meisten Policen gehen auf das Konto der Allianz Versicherungs-AG (knapp 2,5 Millionen Stück). Dahinter folgen die Bayerische Landesbrandversicherung AG mit knapp 1,9 Millionen Kontrakten und die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG mit rund 1,5 Millionen Verträgen.

Die R+V Allgemeine Versicherung AG liegt ebenfalls oberhalb einer Million. Dies ist dem von der V.E.R.S. Leipzig GmbH durchgeführten „Branchenmonitor 2015-2020: Wohngebäudeversicherung“ zu entnehmen. Die Analyse enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 nach Beitragseinnahmen größten Gesellschaften in diesem Zweig mit rund 95 Prozent Marktanteil.

Die Ränge fünf bis neun belegen die Bayerischer Versicherungsverband Versicherungs-AG, die Axa Versicherung AG, der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G., die Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. und die Generali Deutschland Versicherung AG. Deren Bestände liegen zwischen etwa 925.000 und rund 715.000 Verträgen.

Zwischen plus 22.600 und minus 56.800 Verträgen

Insgesamt legten fünf der elf Marktgrößen mit mehr als 500.000 Verträgen im Vergleich zu 2019 zu. Nach absoluten Zahlen lagen die Veränderungen zwischen plus 22.580 (LVM) und minus 56.780 Kontrakten (SV).

Auffällig ist, dass mit der SV nicht nur die Nummer drei im Markt kräftige Einbußen zu verzeichnen hatte, sondern auch der Branchenprimus Allianz und dessen ärgste Verfolgerin, die Bayerische Landesbrand. Ebenfalls wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 1.12.2020) sinkende Bestände waren bei der Provinzial Rheinland Versicherung AG zu beobachten.

Auch die Generali Deutschland kam auf weniger Policen als vor Jahresfrist. Bei der Westfälischen Provinzial Versicherung AG dreht die Entwicklung vom Positiven ins Negative. Die verbleibenden Marktgrößen wiederholten den Bestandszuwachs aus dem Jahr zuvor.

Gewinner und Verlierer beim Vertragsbestand

Die größte Steigerungsrate errechnet sich mit 3,2 Prozent für den LVM. Um jeweils über ein Prozent wuchsen die R+V und der Huk-Coburg VVaG.

Auf der anderen Seite nahm bei der SV mit 3,7 Prozent der Bestand nicht nur absolut, sondern auch relativ am stärksten ab. Für die Bayerische Landesbrand errechnet sich ein Minus von 2,7 Prozent. Um jeweils 0,7 Prozent verloren die Provinzial Rheinland und die Generali Deutschland.

Prämienvolumen: Allianz vor SV, R+V und Axa

Nach gebuchten Bruttobeiträgen – diese beliefen sich den Angaben des GDV zufolge 2019 branchenweit auf über 8,8 Milliarden Euro (plus 7,3 Prozent) – zeigt sich eine etwas andere Reihenfolge.

Zwar liegt auch hier die Allianz an der Spitze – mit aktuell mehr als 1,2 Milliarden Euro gebuchter Bruttoprämie. Dahinter folgen – jeweils um einen Platz besser als nach Verträgen – die SV mit fast 620 Millionen Euro und die R+V mit über 560 Millionen Euro. Die Axa schnitt mit fast 515 Millionen Euro mit Position vier zwei Ränge besser ab als nach Kontrakten.

Bayerische Landesbrand nur an 17. Stelle nach Prämie

An fünfter (nach Verträgen: zehnter) Stelle liegt die Westfälische Provinzial mit über 425 Millionen Euro. Die Positionen sechs bis acht belegen mit Einnahmen zwischen knapp 360 und über 335 Millionen Euro der Bayerische Versicherungsverband, die Provinzial Rheinland und der LVM. Die Bajuwaren und die Münsteraner schnitten jeweils eine Position schlechter ab als nach Kontrakten, die Düsseldorfer hingegen fünf Plätze besser.

Dahinter folgen an neunter bis elfter Stelle die Generali Deutschland (nach Policen auf Rang neun), die Ergo Versicherung AG (Platz 15 bei den Verträgen) und die Landschaftliche Brandkasse Hannover (VGH – nach Kontrakten auf Position zwölf). Das Prämienvolumen beträgt zwischen rund fast 285 und gut 255 Millionen Euro.

Die Bayerische Landesbrand, die bei den Kontrakten an zweiter Stelle liegt, kommt nach Beiträgen nur auf Rang 17. Die Huk-Coburg VVaG schnitt mit Rang 15 bei den Beiträgen um sieben Positionen schlechter ab als nach Verträgen.

Ein Versicherer mit über zehn Prozent Steigerung

Die vorgenannten Akteure haben das Prämienvolumen allesamt im zweistelligen Millionenbereich ausgebaut. Prozentual am stärksten bergauf ging es bei der Ergo und der Westfälischen Provinzial, die um knapp über beziehungsweise unter zehn Prozent wuchsen. Über dem Marktschnitt legten auch der Bayerische Versicherungsverband, der LVM, die Allianz und die R+V zu.

Die Provinzial Rheinland und die VGH steigerten das Prämienvolumen „nur“ um weniger als fünf Prozent. Erstere fiel hinter den Bayerischen Versicherungsverband auf Platz sieben zurück, Letztere hinter die Ergo auf Rang elf.

Weitere Studiendetails und Bezugsmöglichkeiten

