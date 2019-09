Die größten Versicherer der Welt

24.9.2019 – Die Forbes-Liste der größten Unternehmen weltweit wird von drei Banken angeführt, erst auf Platz sieben kommt mit Ping An der erste Versicherungskonzern. Die Allianz folgt in der Sachversicherung auf Rang zwei. Axa und Zurich stehen hier auf den Plätzen vier und fünf.

Das US-Wirtschaftsmagazin Forbes der Forbes Inc. hat eine Liste der größten börsennotierten Konzerne weltweit veröffentlicht.

Auf dem ersten Rang aller Unternehmen liegt die Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (ICBC) mit einem von Forbes genannten Umsatz von über 160 Milliarden Euro, gefolgt von der US-amerikanischen Bank JPMorgan Chase & Co. (121 Milliarden Euro) und China Construction Bank Corp. (137 Milliarden Euro).

Ping An ist größter Versicherer der Welt

Die Versicherer werden hier in den beiden Kategorien „Life & Health Insurance“ sowie „Diversified Insurance“ aufgeführt. Das Wirtschaftsmagazin unterscheidet in seiner Auswertung nicht nach Erst- und Rückversicherern.

Die US-Redakteure führen die chinesische Gruppe Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. als größten Versicherer der Welt auf. Im Gesamtranking auf der Website stehen die Asiaten auf Platz sieben.

Europa: Allianz und Axa führend

Laut der FAZ-Beilage „Die 100 Größten“ liegt die Allianz-Gruppe im Geschäftsjahr 2017 an der Spitze der Rangliste der nach Beitragseinnahmen größten Versicherer Europas. Auch bei Jahresüberschuss und Beschäftigtenzahl hat der deutsche Konzern die Führungsposition inne (VersicherungsJournal 15.7.2019). Das stärkste Wachstum erzielte demnach der britische Versicherer Prudential.

Die Axa ist die größte Versicherungsgruppe Europas, das geht aus einer Auswertung der spanischen Mapfre-Gruppe für das Geschäftsjahr 2018 hervor. Die Allianz landet hier nur auf dem zweiten Platz, gefolgt von der Generali-Konzern, Prudential und Zurich (19.7.2019). Beim Ranking der Lebensversicherer führt ebenfalls die Axa, die Allianz liegt erst auf dem sechsten Rang.

Die Spitze bei den Sachversicherern behält laut der Mapfre-Studie unverändert die Allianz. Die 15 größten Nicht-Leben-Versicherer Europas verbuchten 2018 ein Prämienvolumen von über 260 Milliarden Euro. Über 60 Prozent der Summe erwirtschafteten die großen Fünf der Konzerne: Allianz, Axa, Zurich, Talanx und Generali (16.7.2019).