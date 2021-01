Die größten Verlust- und Gewinnbringer in Schaden/Unfall

20.1.2021 – Die Beitragseinnahmen in der Kompositversicherung sind 2020 um rund zwei Prozent auf fast 75 Milliarden gestiegen. Dies gab der GDV am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen bekannt. Der Bereich Schaden/Unfall blieb mit einer Combined Ratio von voraussichtlich 90 Prozent klar in der versicherungs-technischen Gewinnzone. Die Wohngebäudeversicherer schrieben zum zweiten Mal in Folge schwarze Zahlen. Die niedrigste kombinierte Schaden-Kosten-Quote erwartet der Verband in Hausrat. Die höchsten Werte werden für die Segmente „Sach Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft“ sowie „Transport und Luftfahrt“ prognostiziert.

Im vergangenen Jahr haben die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zusammengeschlossenen Kompositversicherer die Beitragseinnahmen um voraussichtlich rund zwei Prozent auf etwa 74,8 Milliarden Euro ausgebaut.

Die Steigerungsrate fiel damit etwas niedriger aus als in den vorangegangenen Jahren (VersicherungsJournal 29.1.2020, 30.1.2019, 31.1.2018, 18.9.2017). Dies teilte der GDV am Mittwoch im Rahmen der Jahrespressekonferenz der deutschen Versicherer mit.

Als einen Grund für das abgeschwächte Wachstum gab der Verband an, „dass zahlreiche Kfz-Versicherer es ihren Kunden ermöglicht haben, ihre Beiträge wegen geringerer Kilometerleistungen zu senken“.

Vorläufige Zahlen

Bei den Zahlen für 2020 handelt es sich um Hochrechnungen auf Basis des dritten Quartals (Stand 28. November 2020). Das heißt, dass noch Abweichungen nach oben oder auch nach unten möglich sind. Dies hatte sich vor allem vor vier Jahren gezeigt:

Ende Januar hatte der GDV in Wohngebäude zunächst von einer Combined Ratio (nach Abwicklung, in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen im inländischen Direktgeschäft) von voraussichtlich 101 Prozent berichtet (27.1.2017).

Mitte März hatte der Versichererverband den Wert auf etwa 97 Prozent nach unten korrigiert (15.3.2017). Im Herbst wurde dann eine endgültige kombinierte Schaden-Kosten-Quote von nur 96,0 Prozent vermeldet (6.11.2017).

Schaden-/Unfallversicherung bleibt in Gewinnzone

Die Versicherungsleistungen (Aufwand für Geschäftsjahresschäden inklusive Schadenregulierungs-Kosten und Rückstellungen) verminderten sich im vergangenen Jahr um voraussichtlich 2,5 Prozent auf rund 52 Milliarden Euro.

Zum Hintergrund erläutert der GDV, dass einerseits die Belastung durch Naturgefahrenschäden um etwa ein Drittel unter dem langjährigen Schnitt gelegen habe (7.1.2021).

Andererseits seien durch die zwei Lockdowns zwar hohe Aufwände für ausgefallene Veranstaltungen und Betriebsschließungen entstanden. „Zugleich wurden aber auch weniger Unfälle im Straßenverkehr oder bei Freizeitaktivitäten sowie weniger Einbrüche, Warentransporte und aufgrund der ausgesetzten Insolvenzantragspflicht auch weniger Firmenpleiten verzeichnet.“

Da die Aufwendungen bei steigendem Prämienvolumen gesunken sind, rechnet der GDV für 2020 mit einem von 5,2 auf 7,4 Milliarden Euro erhöhten Gewinn in der Schaden-/ Unfallversicherung. In der Folge dürfte sich auch die Combined Ratio um etwa drei Prozentpunkte auf 90 Prozent verbessert haben, erwartet der Versichererverband.

Nur zwei Zweige im Minus

Ein Blick auf die einzelnen Komposit-Versicherungssparten zeigt wenig überraschend eine große Spannbreite bei den versicherungs-technischen Ergebnissen. Combined Ratios von über 100 Prozent prognostiziert der GDV nur in zwei Zweigen. Hierzu gehört einerseits das Segment „Sach Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft“.

Hier stiegen die Leistungen aus den oben angeführten Gründen um über ein Sechstel auf etwa 6,6 Milliarden Euro. Andererseits stiegen die Einnahmen nur um ein Zwanzigstel (auf 7,7 Milliarden Euro). In der Folge rechnet der Versicherverband mit einer um etwa zehn Prozentpunkte höheren kombinierten Schaden-Kosten-Quote von 107 Prozent.

Im Bereich „Transport und Luftfahrt“ dürfte die Combined Ratio um etwa sechs Prozentpunkte auf rund 104 Prozent gestiegen sein. Dort reduzierte sich bei Versicherungsleistungen von unverändert 1,4 Milliarden Euro das Prämienaufkommen um drei Prozent auf zwei Milliarden Euro.

In Rechtsschutz erwartet der GDV für 2020 eine „schwarze Null“.

Wohngebäudeversicherer bleiben ertragreich

Deutlich verbessert haben sich die Zahlen in der Kraftfahrtversicherung. In Kfz-Haftpflicht verringerte sich die Combined Ratio um fast zehn Prozentpunkte auf voraussichtlich 88 Prozent, in Vollkasko um rund sieben Prozentpunkte auf 95 Prozent. In Teilkasko fiel die Verminderung mit drei Prozentpunkten (auf 95 Prozent) nicht so hoch aus.

In der Wohngebäudeversicherung setzte sich der Aufwärtstrend fort. Die Einnahmen stiegen mit voraussichtlich sieben Prozent (auf 8,8 Milliarden Euro) mehr als drei Mal so stark wie die Leistungen (plus zwei Prozent auf 5,9 Milliarden Euro).

Deutlich besser als 2019 lief es im vergangenen Jahr für die Wohngebäudeversicherer. Die Leistungen sanken um voraussichtlich vier Prozent auf 5,7 Milliarden Euro, während sich die Prämien um acht Prozent auf 8,2 Milliarden Euro erhöhten.

Hier erwartet der Versichererverband eine kombinierte Schaden-Kosten-Quote von nur 96 Prozent. Das sind knapp drei Prozentpunkte weniger als im Jahr zuvor und würde dem niedrigsten Stand in der jüngeren Vergangenheit darstellen. Erst zum vierten Mal (30.10.2018) seit 2002 würde die Branche damit schwarze Zahlen schreiben.

Die größten Gewinnbringer

Satte Erträge fuhr die Branche der GDV-Prognose zufolge ein weiteres Mal in der Hausratversicherung ein. Den versicherungs-technischen Gewinn verortet der Versichererverband bei etwa 30 Cent pro Beitragseuro.

Ebenfalls zu den Ertragsbringern zählte 2020 die private Unfallversicherung. Hier wird eine Combined Ratio von unverändert rund 75 (2019: 76,8) Prozent erwartet. Ähnlich niedrige Werte erwartet der Verband auch in den Segmenten „Kredit, Kaution, Vertrauensschaden“ sowie in der technischen Versicherung.

Zum langjährigen „Sorgenkind“ Kfz-Flottenversicherung, dass insbesondere für unabhängige Vermittler einen hohen Stellenwert besitzt (17.12.2020), veröffentlichte der GDV aktuell keine vorläufigen Zahlen.

Insgesamt zeigt sich die deutsche Versicherungswirtschaft angesichts der seit März 2020 anhaltenden Corona-Pandemie auch mit Blick auf die Leben- und Krankenversicherung „vorsichtig optimistisch” (20.1.2021).