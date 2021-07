Die größten Nicht-Leben-Versicherer Europas

30.7.2021 – Spitzenreiter bei den europäischen Schaden-Unfall- und Krankenversicherern ist unverändert die Allianz. Es folgen Axa, Zurich, Talanx und Generali. Das geht aus einer Auswertung von Mapfre hervor.

Die spanische Mapfre-Gruppe veröffentlichte wieder ihr „Ranking der größten europäischen Versicherungsgruppen“ (PDF, 3,9 MB, englisch). Die Reihenfolge der Gesellschaften orientiert sich in den aufgeführten Sparten am Prämienvolumen für das Geschäftsjahr 2020.

Größter Versicherer in Europa bleibt demnach wie bereits im Vorjahr (VersicherungsJournal 22.9.2020) die französische Axa-Gruppe. Beim Ranking der Lebensversicherer führt dagegen der Generali-Konzern, gefolgt von der Axa (27.7.2021).

Die Rangliste basiert nach Angaben der Studienautoren auf Daten aus den jeweiligen Geschäftsberichten der Gesellschaften. Der Report wertet sowohl das Ergebnis aller Sparten, als auch das Volumen für das Nicht-Leben-Segment und den Leben-Bereich gesondert aus.

Coronakrise senkte Einnahmen

Die Coronakrise wirkte sich im vergangenen Geschäftsjahr auf die größten 15 europäischen Versicherungskonzerne negativ aus. 2020 sank das Beitragsaufkommen der Unternehmen um 4,9 Prozent im Vergleich zu 2019 auf insgesamt 567,73 Milliarden Euro. Acht der 15 größten Versicherer verzeichneten allerdings einen Zuwachs.

Zum Vergleich: 2019 konnten die 15 größten europäischen Versicherungsgruppen ihr Prämienvolumen um 5,2 Prozent auf 599,46 Milliarden Euro steigern. 2018 waren es noch 569,94 Milliarden Euro (19.7.2019).

Während die 15 größten Lebensversicherer im Vorjahr mit Einbußen von elf Prozent zu kämpfen hatten, erging es den Schaden-Unfall- und Krankenversicherern (Nicht-Leben) trotz Pandemie besser. Acht der 15 im Ranking aufgeführten Konzerne konnten sogar ein Plus einfahren.

Miniplus 2020 für Europas Sachversicherer

Das gesamte Prämienvolumen belief sich für alle 15 Gesellschaften im Jahr 2020 auf 292,78 Milliarden Euro. Insgesamt verzeichneten die Unternehmen einen kleinen Zuwachs von 0,7 Prozent.

2019 bezifferte die Mapfre-Auswertung das Wachstum noch auf 10,5 Prozent mit Prämieneinnahmen in Höhe von 290,9 Milliarden Euro (24.9.2020).

Die ersten fünf Nicht-Leben-Konzerne fuhren 65 Prozent des Beitragsaufkommens ein, insgesamt 190,7 Milliarden Euro. Diesen Großteil des Kuchens teilten sich laut der Studie der Allianz-Konzern, die Axa-Gruppe, der Zurich-Konzern, die Talanx-Gruppe und der Generali-Konzern.

Allerdings liegen zwischen dem Volumen der beiden führenden Gesellschaften, Allianz und Axa, und der Zurich auf Rang drei jeweils über 20 Milliarden Euro.

Mapfre: Die größten europäischen Nicht-Leben-Versicherer 2020 nach Prämienvolumen Rang Versicherer Land 2019* 2020* 2019 zu 2020

in Prozent 1 Allianz Deutschland 57,210 57,772 1,0 2 Axa Frankreich 52,422 52,444 0,0 3 Zurich Schweiz 30,539 31,153 2,0 4 Talanx Deutschland 24,248 27,179 7,6 5 Generali Italien 21,526 22,147 2,9 6 Mapfre Spanien 17,559 16,110 -8,3 7 Ergo Deutschland 14,040 14,018 -0,2 8 Covéa Frankreich 12,906 12,670 -1,8 9 Aviva Vereinigtes Königreich 12,150 12,071 -0,6 10 R+V Deutschland 9,065 9,608 6,0 11 Groupama Frankreich 9,751 9,598 -1,6 12 RSA Vereinigtes Königreich 8,509 8,195 -3,7 13 Unipol Italien 8,451 8,107 -4,1 14 Sampo Finnland 5,947 6,242 5,0 15 Mutua Madrilena Spanien 5,281 5,468 3,6

Die Top-Drei: Allianz, Axa und Zurich

Auf Platz eins steht wie in den Vorjahren wieder die Allianz mit einem Plus im Vergleich zu 2019 von einem Prozent. Der Industrieversicherer Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) und die Performance im deutschen Markt hätten „positiv zum Anstieg beigetragen“. Während der Konzern Umsatzrückgänge in der Reiseversicherung und der Kreditversicherung verkraften musste.

Bei der zweitplatzierten Axa blieben die Einnahmen 2020 im Vergleich zum Vorjahr fast stabil. Die Zurich konnte ihre Beitragseinnahmen um zwei Prozent steigern. Talanx legte sogar um 7,6 Prozent zu, was die Mapfre-Auswertung auf das Geschäft mit Industriekunden und die Rückversicherung zurückführt.

Zu den Gewinnern im vergangenen Geschäftsjahr zählten auch die R+V mit einem Wachstum von sechs Prozent sowie die finnische Sampo-Gruppe (fünf Prozent) und die spanische Mutua Madrilena (3,6 Prozent).

Die höchsten Verluste mit 8,3 Prozent musste Mapfre verkraften. Die Studienautoren führen das auf Rückgänge im gewerblichen Sach- und Haftpflichtversicherung-Segment (P&C) sowie bei den Kfz-Policen zurück.

Im FAZ-Ranking führt die Allianz

Eine andere Betrachtung präsentierte die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Jedes Jahr Anfang Juli veröffentlicht die Tageszeitung die Beilage „Die 100 Größten“. In der mittlerweile 63. Auflage dieser Untersuchung werden unter anderem die 25 nach Beitragseinnahmen größten hiesigen Versicherer im Geschäftsjahr 2020 aufgelistet (19.7.2021).

In dem Betrag ist auch das Bank- und Asset-Management-Geschäft enthalten. Daher kann der in der FAZ-Rangliste ausgewiesene Wert von den Angaben in anderen Untersuchungen nach oben abweichen.

In der Publikation wird ebenfalls eine Rangliste der 100 nach Umsatz größten Konzerne Europas aufgeführt. In diese haben es, wie im Vorjahr (15.7.2020), elf Versicherungsgruppen geschafft. Spitzenreiter ist mit 140,5 Milliarden Euro Beitragseinnahmen wie in der nationalen Rangliste die Allianz SE.

An zweiter Stelle folgt weiterhin die französische Axa mit 94,1 Milliarden Euro Prämienaufkommen. Dahinter rangiert unverändert die italienische Generali mit gut 67,4 Milliarden Euro.