Die größten Krankenkassen

12.6.2025 – Unter den Branchengrößen gewann die Techniker in den ersten drei Monaten sowohl prozentual als auch nach Köpfen die meisten Versicherten hinzu und konnte die Marktführerschaft ausbauen. Am stärksten verloren prozentual die Knappschaft beziehungsweise absolut die Barmer als Nummer zwei im Markt. Das zeigen aktuelle Daten des Branchendienstes Dfg – Dienst für Gesellschaftspolitik. In der Rangliste überholte die AOK Nordwest die IKK Classic und liegt nun an neunter Stelle. Von 15 auf 14 aufwärts ging es für die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland – vorbei an der Knappschaft.

Zum Stichtag 1. Januar 2025 hatten 16 Krankenkassen mindestens eine Million Versicherte im Bestand. Dies zeigt eine Übersicht des gesundheitspolitischen Hintergrunddienstes Dfg – Dienst für Gesellschaftspolitik.

Branchenprimus ist und bleibt die Techniker Krankenkasse, die auf über zwölf Millionen Versicherte kommt. Den Silberrang belegt die Barmer.de" target="_blank" rel="noopener">Barmer mit 8,32 Millionen vor der DAK-Gesundheit mit 5,43 Millionen Versicherten. An vierter Stelle liegt mit 4,61 Millionen Versicherten die AOK Baden-Württemberg mit hauchdünnem Vorsprung vor der AOK Bayern – Die Gesundheitskasse.

Die Krankenkassen auf den weiteren Plätzen

Dahinter folgen mit rund 3,5 bis knapp drei Millionen Versicherten die AOK Plus – Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen, die AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen, die AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse, die AOK Nordwest – Die Gesundheitskasse und die IKK Classic.

Siebenstellige Versichertenbestände weisen darüber hinaus auch die AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen, die AOK Nordost – Die Gesundheitskasse, die Kaufmännische Krankenkasse – KKH, die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland – Die Gesundheitskasse, die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See sowie die SBK Siemens-BKK auf.

Techniker gewann die meisten Versicherten hinzu

Den Dfg-Daten zufolge konnten sechs der vorgenannten Platzhirsche auf Dreimonatssicht zulegen. Dabei wuchs die Techniker nach absoluten Zahlen am stärksten. Sie gewann im ersten Quartal 2025 mehr als eine Viertelmillion Versicherte hinzu. Die übrigen Wachstums-Kassen bauten ihre Bestände bestenfalls noch um knapp 14.000 Versicherte aus.

Die größten Einbußen hatte die Barmer mit fast 109.000 Versicherten hinzunehmen. Knapp 70.000 Versicherte verlor die Knappschaft, die seit Jahresbeginn den marktweit höchsten Zusatzbeitrag von 4,4 (Gesamtbeitragssatz: 19,0) Prozent erhebt (VersicherungsJournal 19.12.2024, 6.1.2025, 19.5.2025).

Techniker legte auch relativ am stärksten zu

Prozentual hatte mit über zwei Prozent ebenfalls die Techniker unter den Marktgrößen die Nase vorn. Die AOK Niedersachsen wuchs um 0,8 Prozent, die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland um 0,5 Prozent.

Bei der Verminderungsrate schnitten drei Wettbewerber noch schlechter ab als die Barmer mit minus 0,8 Prozent. Dies war neben der AOK Nordost (minus 1,3 Prozent) und der KKH (minus 2,0 Prozent) insbesondere die Knappschaft. Ihr Bestand schrumpfte im Betrachtungszeitraum um 5,4 Prozent.

Einige Rangverschiebungen

Durch die unterschiedlichen Entwicklungen waren einige Positionsverschiebungen in der Rangliste zu beobachten. So zog die AOK Nordwest vorbei an der IKK Classic auf Position neun des Versichertenrankings. Die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland überholte die Knappschaft und ordnet sich nun an 14. Stelle ein.

Die Techniker baute die Marktführerschaft aus und liegt nun rund 3,74 Millionen Versicherte vor der Barmer. Zum Vergleich: Anfang 2021 betrug der Vorsprung noch unter zwei Millionen.