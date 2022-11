Die größten Kompositversicherer

16.11.2022 – Marktführer in der Schaden/Unfallversicherung ist und bleibt auch 2021 mit riesigem Abstand die Allianz. Dahinter folgen – in umgekehrter Reihenfolge zum Vorjahr – HDI Global und AGCS. Die Positionen drei bis fünf belegen erneut R+V, Ergo und Axa. Dies zeigt eine Übersicht der Zeitschrift für Versicherungswesen. Am stärksten unter Marktgrößen legten demnach die beiden oben genannten Industrieversicherer zu.

Im Geschäftsjahr 2021 haben die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Schaden-/ Unfallversicherer die gebuchten Bruttobeiträge um 3,0 Prozent auf fast 77,3 Milliarden Euro ausgebaut.

Diese „bereinigte Veränderungsraten aufgrund der Änderung der Grundgesamtheit“ ist dem Statistischen Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2022 des Versichererverbandes zu entnehmen. Damit lag der Zuwachs zum elften Mal in Folge im Bereich der Drei-Prozent-Marke. Im Vergleich zu 2010 konnte die Branche das Prämienvolumen um annähernd 40 Prozent ausbauen.

Branchengrößen: HDI Global und AGCS mit dem stärksten Zuwachs

Die Einnahmesituation der 14 Marktgrößen (mit mehr als zwei Milliarden Euro gebuchten Bruttobeitragseinnahmen) entwickelte sich höchst unterschiedlich. Dies zeigt eine Übersicht im aktuellen Heft 22/2022 der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV).

Anders als im Vorjahr (VersicherungsJournal 22.11.2021) konnten jedoch alle Platzhirsche ihren Umsatz steigern. Am stärksten gelang dies der HDI Global SE, die um ein Achtel auf über 5,1 Milliarden Euro zulegte. Die Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS), die vor Jahresfrist nur minimal gewachsen war, baute die Einnahmen um fast ein Zehntel auf fast fünf Milliarden Euro aus.

„Die Sanierung ließ die Beiträge im Industriegeschäft kräftig steigen“, erläutert ZfV-Chefredakteur Dr. Marc Surminski zum Hintergrund.

Auch Württembergische und Ergo mit deutlichem Zuwachs

Mit deutlich über beziehungsweise minimal unter sechs Prozent wuchsen die Württembergische Versicherung AG und die Ergo Versicherung AG fast doppelt so stark wie der Markt. Letztere verzeichnete zweistellige Steigerungsraten in den Segmenten allgemeine Haftpflicht- und technischen Versicherungen sowie vor allem in der Feuerversicherung.

Die Württembergische legte – neben einem dreiprozentigen Plus in Kraftfahrt – insbesondere im übrigen Privatkundensegment (plus acht Prozent) sowie im Firmenkundenbereich (plus über zehn Prozent) zu.

Für die aus Westfälischer Provinzial und Provinzial Rheinland fusionierte Provinzial Versicherung AG (13.12.2021) wird in der ZfV eine Prämiensteigerung von über fünf Prozent ausgewiesen. Dabei wurden die Einnahmen der beiden Einzelgesellschaften aus dem Vorjahr zusammengefasst.

Nur um jeweils knapp ein halbes Prozent konnten die Axa Versicherung AG und die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG ihrem Umsatz steigern. Die Kölner waren im Vorjahr der einzige Branchenriese mit rückläufigem Prämienvolumen.

Allianz behauptet Spitzenposition

Die Rangliste der nach Beitragseinnahmen größten Kompositversicherer wird weiterhin angeführt von der Allianz Versicherungs-AG. Das Unternehmen legte mit 1,1 Prozent (auf fast 10,34 Millionen Euro) minimal stärker zu als vor Jahresfrist. Die AGCS fiel hinter die HDI Global auf Rang drei zurück. Der letztjährige Vorsprung von knapp 14 Millionen verwandelte sich in einen Rückstand von fast 140 Millionen Euro.

Auf den Positionen vier bis sechs liegen unverändert die R+V Allgemeine Versicherung AG, die Ergo und die Axa. Letztere musste vor Jahresfrist die beiden Wettbewerber an sich vorbeiziehen lassen. Dabei schmolz der Vorsprung der Wiesbadener, die um 3,1 Prozent auf 4,65 Milliarden Euro zulegten, auf die Düsseldorfer von über 340 Millionen auf gut 230 Millionen Euro zusammen.

Dahinter folgen die Provinzial, der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. (plus 3,8 Prozent auf knapp 2,79 Milliarden Euro) und die Generali Deutschland Versicherung AG (plus drei Prozent auf fast 2,68 Milliarden Euro.

Zahlreiche weitere Rangveränderungen

Die Plätze zehn bis 14 belegen mit Umsätzen zwischen 2,4 und zwei Milliarden Euro die VHV Allgemeine Versicherung AG, die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG, die Württembergische, die Zurich Insurance plc, Niederlassung für Deutschland, und die Gothaer Allgemeine Versicherung AG wieder.

Dabei fiel die Huk-Coburg wegen des vergleichsweise niedrigen Prämienzuwachses auf Platz elf hinter die VHV, die um 2,8 Prozent zulegte, zurück. Die Zurich reiht sich aufgrund einer mit 3,4 Prozent nur halb so starken Steigerung nun hinter der Württembergischen an 13. Stelle ein. Rang 14 belegt die Gothaer, die nach einem Plus von 4,2 Prozent die Zwei-Milliarden-Marke überschritt.