Die größten Kapitalvernichter

15.3.2019 – Aktien von Versicherungs-Unternehmen tauchen in der aktuellen Verlierer-Liste der DSW – Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. nicht auf. Dafür aber mit der Deutschen Bank (Platz zehn) und der Commerzbank (Rang 25) gleich zwei Geldinstitute. An der Spitze der Kapitalvernichter liegt das Pharmaunternehmen Mologen. Größter Kapitalvermehrer ist der Finanzdienstleister Hypoport.

Die DSW – Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. hat jetzt seine jährliche Liste der 50 größten Geldvernichter der im Prime Standard gelisteten deutschen Aktiengesellschaften vorgelegt. Untersucht wurde dabei die Wertentwicklung der Aktien auf Sicht von 60, 36 und zwölf Monaten.

Für den Gesamtscore wurden die längerfristigen Veränderungsraten stärker gewichtet. In der Liste können also Gesellschaften trotzt Gewinnen im Vorjahr auftauchen, wenn sie in den Jahren zuvor stark an Börsenwert verloren haben. In die sogenannte Performance-Liste rechnet die DSW auch Dividendenzahlungen mit ein, so dass nicht ausschließlich der Aktienkurs bewertet wird.

Mologen an der Spitze

„Spitzenreiter“ in der sogenannten Performance-Liste ist das biopharmazeutische Unternehmen Mologen mit fast minus 1.000 Punkten. Die Gesellschaft büßte 2018 über 85 Prozent ihres Börsenwertes ein. Auf Drei- und Fünfjahressicht waren es sogar jeweils deutlich mehr als 90 Prozent.

Werte zwischen minus 945 und minus 806 hat die Schutzvereinigung für den Möbelkonzern Steinhoff, die beiden Textilunternehmer Gerry Weber und Tom Tailor sowie für das Maschinenbau-Unternehmen Singulus Technologies errechnet.

Betrachtet man nur die Wertentwicklung im Jahr 2018, so verbrannte Mologen das meiste Kapital. Dahinter folgen mit Werten zwischen fast 80 und über 70 Prozent Tom Tailor, Gerry Weber sowie das Unterhaltungselektronik-Unternehmen Ceconomy.

Nur zwei Finanzdienstleister

In der Flop 50 sind auch zwei Gesellschaften aus der Finanzdienstleistungs-Branche vertreten. Die Deutsche Bank liegt an zehnter, die Commerzbank an 25. Stelle. Alleine im vergangenen Jahr verloren beide Papiere über die Hälfte an Wert.

Zum Vergleich: Die Allianz SE hatte 2018 Kursverluste von etwa einem Zehntel zu verzeichnen. Hingegen legte die Aktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München legte im vergangenen Jahr um über fünf Prozent zu.

Hypoport führt Liste der Kapitalvermehrer an

Versicherer oder weitere Finanzdienstleister tauchen in der Negativliste nicht auf, dafür aber in der Liste der Kapitalvermehrer. Hier wird für die Hypoport AG, sogar der höchste Punktwert ausgewiesen. Auf Fünfjahressicht ist der Börsenwert nach Informationen von Welt.de um etwa das 15-Fache angestiegen.

Bei Hypoport handelt es sich eigenen Angaben zufolge um ein Netzwerk von Technologie-Unternehmen für die Kredit-, Immobilien- und Versicherungswirtschaft. Zu der Gruppe gehören unter anderem die Smart Insurtech AG, die Dr. Klein-Gruppe, die Starpool Finanz GmbH sowie der Finanzmarktplatz Europace.

Weitere Hintergrund-Informationen können Interessierte auf dieser Internetseite nachlesen. Dort steht unter anderem auch die DSW-Watchlist – Performance zum Download bereit.