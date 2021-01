Die größten globalen Risiken im Umbruch

21.1.2021 – Innerhalb der nächsten zehn Jahre erscheinen Extremwetterereignisse und ein Scheitern der Klimaschutzbemühungen als wahrscheinlichste Risiken, Infektionskrankheiten und wiederum ein Scheitern im Klimaschutz als jene mit den größten Auswirkungen. Diese Einschätzung gibt das Weltwirtschaftsforum im neuen „Global Risks Report“. Zu den kurzfristig größten Risiken werden neben Infektionskrankheiten solche der Lebenshaltung gezählt.

Mehr als 650 Entscheidungsträger und Experten haben ihre Einschätzungen zum diesjährigen, soeben veröffentlichten „Global Risks Report“ des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF) beigetragen. Befragt wurden sie vom 8. September bis 23. Oktober 2020.

Auch die 16. Auflage des Berichts ist unter Mitwirkung des Risikomanagement-Dienstleisters Marsh & McLennan Companies und der Zurich Insurance Group sowie wissenschaftlicher Berater entstanden, außerdem war diesmal der Mischkonzern SK Group beteiligt.

Letztes Jahr waren es 30 globale Risiken, die das WEF in seinem Bericht auf Eintritts-Wahrscheinlichkeiten und mögliche Auswirkungen hin untersucht hat. Für die aktuelle Ausgabe wurde diese Liste überarbeitet und erweitert, sie umfasst nun 35 Risiken.

Die größten Risiken auf zehn Jahre betrachtet

Zur Gesamtansicht Bild klicken.

Zu jedem konnten die Teilnehmer auf einer Skala von eins (gering) bis fünf (hoch) zweierlei angeben: wie hoch sie die Wahrscheinlichkeit des Auftretens innerhalb der kommenden zehn Jahre einschätzen und für wie hoch sie die Auswirkungen bei Risikoeintritt halten.

Was die Wahrscheinlichkeit eines Eintritts betrifft, hat sich gegenüber 2020 in den Top Fünf kaum etwas geändert, klassische Risiken wie etwa Naturkatastrophen dominieren. Ins Spitzenfeld aufgerückt sind – wenig überraschend – infektiöse Krankheiten.

Was den Schweregrad der Auswirkungen bei Risikoeintritt betrifft, liegen Letztere überhaupt ganz an vorne, gefolgt von einem Scheitern im Klimaschutz. „Die Covid-19-Pandemie hat nicht nur Millionen Leben gefordert, sondern auch seit langem bestehende Ungleichheiten in Gesundheit, Wirtschaft und Digitalisierung ausgeweitet“, hält das WEF fest.

An dritter Stelle stehen hier Massenvernichtungswaffen, an vierter ein Thema, das gerade auch im Zusammenhang mit der Pandemie wieder an Bedeutung gewonnen hat: der Verlust von Biodiversität.

Die fünf größten Risiken in den nächsten zehn Jahren … … nach Wahrscheinlichkeit des Auftretens im Laufe der nächsten zehn Jahre … nach Schwere der Auswirkungen bei Auftreten des Risikos 2020 2021 2020 2021 1. Extreme Wetterereignisse (Überschwemmungen, Stürme, …) Extreme Wetterereignisse (Überschwem-mungen, Stürme, …) Scheitern von Klimaschutz- und Anpassungs-Maßnahmen Infektionskrankheiten 2. Scheitern von Klimaschutz- und Anpassungs-Maßnahmen Scheitern von Klimaschutz-Maßnahmen Massenvernichtungs-Waffen Scheitern von Klimaschutz-Maßnahmen 3. Große Naturkatastrophen (Erdbeben, Tsunami, Vulkanausbruch, geomagnetische Stürme, …) Vom Menschen verursachte Umweltschäden Verlust an Artenvielfalt, Zusammenbruch des Ökosystems Massenvernichtungs-Waffen 4. Verlust an Artenvielfalt, Zusammenbruch des Ökosystems Infektionskrankheiten Extreme Wetterereignisse (Überschwem-mungen, Stürme, …) Verlust an Artenvielfalt, Zusammenbruch des Ökosystems 5. Vom Menschen verursachte Umweltkatastrophen Verlust an Artenvielfalt, Zusammenbruch des Ökosystems Wasserknappheit Krise in Bezug auf natürliche Ressourcen

Wann wird was kritisch?

Die einzelnen Risiken wurden außerdem noch aus einer anderen Perspektive betrachtet, und zwar gestaffelt nach Zeithorizont: Wann werden welche zu einer kritischen Bedrohung für die Welt?

Bei den kurzfristigen Risiken – das sind solche mit einem Zeithorizont von bis zu zwei Jahren – führen Infektionskrankheiten mit 58 Prozent der Nennungen die Tabelle an. Auf ähnlich hohe Anteile kommen Risiken im Zusammenhang mit der Lebenshaltung, also etwa Einkommensverluste, Arbeitslosigkeit et cetera, und Extremwetterereignisse.

Mittelfristig, also in drei bis fünf Jahren, werden mehrere Risiken von knapp mehr als der Hälfte der Befragten angeführt: Ganz vorne steht die Gefahr eines Platzens von Investmentblasen, ebenso eine mögliche Störung oder ein Zusammenbruch informations-technologischer Infrastruktur.

Bei den Langfristgefahren wurden Massenvernichtungs-Waffen am häufigsten angeführt (62,7 Prozent). Rund die Hälfte nannte jeweils den Zusammenbruch eines geopolitisch bedeutenden Staats, den Verlust von Biodiversität sowie potenzielle unerwünschte Effekte des technologischen Fortschritts.

Wann werden welche Risiken zu einer kritischen Bedrohung für die Welt? Kurzfristige Risiken (0–2 Jahre) Mittelfristige Risiken (3–5 Jahre) Langfristige Risiken (5–10 Jahre) 1. Infektionskrankheiten (58,0 %) Platzen von Asset-Blasen, Entkoppelung von Investments von der Realwirtschaft (53,3 %) Beeinträchtigung oder Zusammenbruch von IT-Infrastruktur (53,3 %) Massenvernichtungs-Waffen (62,7 %) 2. „Lebenshaltungskrisen“: Arbeitslosigkeit, niedrigere Einkommen, Verschlechterungen im Arbeitsrecht et cetera (55,1 %) Preisinstabilität (52,9 %) Kollaps eines Staats mit globaler geopolitischer Bedeutung (51,8 %) 3. Extremwetterereignisse (52,7 %) Abrupte Schocks in der Verfügbarkeit und Nachfrage von Commoditys wie Energie, Nahrung, Metallen et cetera (52,7 %) Verlust an Artenvielfalt, Zusammenbruch des Ökosystems (51,2 %) 4. Versagen von Cybersicherheits-Maßnahmen (39,0 %) Schuldenkrisen (52,3 %) Nachteilige technologische Entwicklungen, ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt (50,2 %) 5. Digitale Ungleichheit (38,3 %) Kein oder nur geringes Wirtschaftswachstum auf lange Sicht (38,3 %) Zwischenstaatliche Konflikte mit globalen Folgen (50,7 %) Krisen in Bezug auf natürliche Ressourcen (43,9 %)

Zum Herunterladen

Der „Global Risks Report 2021“ (PDF, 8,6 MB) kann von einer Webseite des Weltwirtschaftsforums heruntergeladen werden.