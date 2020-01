Die größten globalen Risiken

17.1.2020 – Welche Risiken treten in den nächsten Jahren am wahrscheinlichsten auf, welche dürften die schwersten Auswirkungen haben? In erster Linie Umweltrisiken, wenn es nach dem neuen „Global Risks Report“ des Weltwirtschaftsforums geht. Massenvernichtungs-Waffen sind das einzige Risiko im vordersten Feld, das nicht zu diesem Themenkreis gehört. Für 2020 wird eine zunehmende politische und wirtschaftliche Polarisierung erwartet.

Das Weltwirtschaftsforum (World Economic Forum, WEF) veröffentlicht regelmäßig um diese Jahreszeit seinen „Global Risks Report“. Der unter Mitwirkung des Risikomanagement-Dienstleisters Marsh & McLennan Companies, der Zurich Insurance Group und wissenschaftlicher Berater entstandene Bericht analysiert globale Risiken auf deren Eintritts-Wahrscheinlichkeit und mögliche Auswirkungen hin.

Im Januar 2019 hieß es im VersicherungsJournal über den damaligen Report, dass er ein „düsteres Bild zeichnet“ (VersicherungsJournal 17.1.2019). Es war geprägt von einem höheren Risiko für Konfrontationen zwischen den Großmächten, steigenden Cybergefahren und insbesondere der Umweltproblematik.

2020 wird nicht besser

Wer sich von der diesjährigen 15. Auflage wieder etwas mehr Frohsinn erhofft hat, wird enttäuscht. Vermutlich ist die Erwartungshaltung aber ohnehin gering, denn die Problemfelder, die der Bericht an vorderster Stelle anspricht, sind ohnehin omnipräsent.

Die globale Wirtschaft sei mit einer Verlangsamung konfrontiert, die letzten fünf Jahre seien die wärmsten in den Aufzeichnungen gewesen. Bei Cyberangriffen werde ein Anstieg erwartet, während es zugleich Bürgerproteste gegen politische und wirtschaftliche Bedingungen gebe, fasst WEF-Präsident Børge Brende die Lage im Vorwort zum Bericht zusammen.

Die wirtschaftliche und politische Polarisierung, so glaubt man im WEF, wird 2020 weiter zunehmen. Dies geschieht in einer Situation, in der „ernsthafte Bedrohungen für unser Klima, unsere Umwelt, die öffentliche Gesundheit und unsere Technologiesysteme“ eigentlich mehr denn je Kooperation erforderten.

Konfrontationen und Polarisierung werden zunehmen

Über 750 Experten und Entscheidungsträger weltweit wurden gebeten, ihre größten Bedenken in Bezug auf Wahrscheinlichkeit und Auswirkungen einzustufen. 78 Prozent gehen davon aus, dass wirtschaftliche Konfrontationen und innenpolitische Polarisierung 2020 zunehmen werden.

„Dies würde sich als katastrophal erweisen, insbesondere in Bezug auf die Bewältigung dringender Herausforderungen wie der Klimakrise, des Verlusts der biologischen Vielfalt und der Artenrückgang in Rekordhöhe“, warnt das WEF.

„Global Risks Report 2020“: Kurzfristige Risiken Rang Risiko Prozent * 1. Wirtschaftliche Auseinandersetzungen 78,5 % 2. Innenpolitische Polarisierung 78,4 % 3. Extreme Hitzewellen 77,1 % 4. Zerstörung der Ökosysteme natürlicher Ressourcen 76,2 % 5. Cyberangriffe: Infrastruktur 76,1 %

Die größten Risiken auf zehn Jahre betrachtet

In der Zehn-Jahres-Prognose, wie sie die Befragten sehen, sind die fünf globalen Risiken an der Spitze der Liste, gemessen an der Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens, erstmals allesamt Umweltrisiken.

Nur in der Tabelle, die die Risiken nach der Schwere der Auswirkungen im Fall ihres Eintritts reiht, findet sich, wie schon im 2019er-Report, ein einziges anderes, nämlich Massenvernichtungswaffen, unter den fünf größten Risiken. Letztes Jahr lag dieses Risiko auf dem ersten Platz, in diesem auf dem zweiten.

Anders als in der Umfrage von 2019 ist 2020 die Gefahr eines schwerwiegenden Verlusts von Artenvielfalt und eines Zusammenbruchs von Ökosystemen „mit irreversiblen Folgen für die Umwelt, was zu einer starken Verringerung der Ressourcen für Mensch und Industrie führt“, unter den ersten fünf.

„Global Risks Report“: Die fünf größten Risiken in den nächsten zehn Jahren … Rang … nach Wahrscheinlichkeit des Auftretens im Laufe der nächsten zehn Jahre … nach Schwere der Auswirkungen, wenn es auftreten würde 2019 2020 2019 2020 1. Extreme Wetterereignisse (Über-schwemmungen, Stürme…) Extreme Wetterereignisse (Über-schwemmungen, Stürme…) Massenvernichtungs-Waffen Scheitern von Klimaschutz- und Anpassungs-Maßnahmen 2. Scheitern von Klimaschutz- und Anpassungs-Maßnahmen Scheitern von Klimaschutz- und Anpassungs-Maßnahmen Scheitern von Klimaschutz- und Anpassungs-Maßnahmen Massenvernichtungs-Waffen 3. Große Naturkatastrophen (Erdbeben, Tsunami, Vulkanausbruch, geomagnetische Stürme…) Große Naturkatastrophen (Erdbeben, Tsunami, Vulkanausbruch, geomagnetische Stürme…) Extreme Wetterereignisse (Über-schwemmungen, Stürme…) Schwerwiegender Verlust an Artenvielfalt, Zusammenbruch des Ökosystems 4. Schwerwiegende Fälle von Datenbetrug/ -diebstahl Schwerwiegender Verlust an Artenvielfalt, Zusammenbruch des Ökosystems Wasserknappheit Extreme Wetterereignisse (Über-schwemmungen, Stürme…) 5. Groß angelegte Cyberangriffe Vom Menschen verursachte Umweltschäden und Katastrophen Große Naturkatastrophen (Erdbeben, Tsunami, Vulkanausbruch, geomagnetische Stürme…) Wasserknappheit

Die wichtigsten „Risikokopplungen“

Da globale Risiken nicht isoliert aufträten, habe man die Befragten außerdem gebeten, die Zusammenhänge zwischen Paaren globaler Risiken zu bewerten. Als die fünf wichtigsten Risikozusammenhänge werden demnach gesehen:

extreme Wetterereignisse und Scheitern der Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen,groß angelegte Cyberangriffe und Zusammenbruch kritischer Informations-Infrastrukturen und –netzwerke,hohe strukturelle Arbeitslosigkeit oder Unterbeschäftigung und negative Folgen des technischen Fortschritts,schwerwiegender Verlust der Artenvielfalt und Zusammenbruch des Ökosystems und Scheitern der Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen,Lebensmittelkrisen und extreme Wetterereignisse.

Druck auf Unternehmen

Auf Unternehmen steige der Druck durch Anleger, Aufsichtsbehörden, Kunden und Mitarbeiter, „ihre Widerstandsfähigkeit gegen zunehmende Klimaschwankungen unter Beweis zu stellen“, sagt John Drzik, Chairman von Marsh & McLennan Insights. Klimarisiken könne man inzwischen genauer modellieren und in das Risikomanagement und die Geschäftspläne einbeziehen.

„Ereignisse von großem Ausmaß wie die jüngsten Waldbrände in Australien und Kalifornien setzen die Unternehmen unter Druck, Maßnahmen gegen das Klimarisiko zu ergreifen, und dies zu einem Zeitpunkt, an dem sie auch größeren geopolitischen Herausforderungen und Cyberrisiken gegenüberstehen“, so McLennan.

Schneller anpassen

Peter Giger, Group Chief Risk Officer der Zurich Insurance Group, hält es für erforderlich, sich schneller anzupassen, um die schlimmsten Folgen des Klimawandels zu vermeiden. Auch müsse mehr für den Schutz der biologischen Vielfalt getan werden, wird er in einer WEF-Aussendung zitiert.

Denn: „Biologisch vielfältige Ökosysteme binden große Mengen an Kohlenstoff und bieten enorme wirtschaftliche Vorteile, die auf rund 33 Billionen US-Dollar [29,6 Billionen Euro; Anmerkung der Redaktion] pro Jahr geschätzt werden – das entspricht dem BIP der USA und Chinas zusammen.“

Es sei „von entscheidender Bedeutung“, dass Unternehmen und politische Entscheidungsträger den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft und nachhaltigeren Geschäftsmodellen beschleunigen.

Weiterführende Informationen einschließlich der Möglichkeit, den „Global Risks Report 2020“ herunterzuladen, hat das Weltwirtschaftsforum auf einer eigenen Webseite bereitgestellt.