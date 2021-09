Die größten Fondspolicen-Anbieter

6.9.2021 – Die Generali Deutschland erzielte 2020 das höchste Prämienvolumen im Fondspolicengeschäft („Verträge, bei denen das Kapitalanlagerisiko von den Versicherungsnehmern getragen wird“). Dahinter folgen Allianz, Bayern-Versicherung und Zurich Deutscher Herold. Dies hat das Infinma Institut bei einer Analyse der Geschäftsberichte ermittelt.

Die Infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH hat in der Ausgabe 8/2021 ihrer monatlich erscheinenden Publikation „Infinma News“ eine kurze Analyse des Fondspolicengeschäfts in der Lebensversicherung für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht.

Schwierig zu beantwortende Frage

Nach Ansicht der Analysten ist die Frage nach den größten Anbietern von Fondspolicen „nicht so ohne Weiteres zu beantworten. Als Bezugsgrößen könnten beispielsweise die ‚Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Inhabern von Lebensversicherungs-Policen‘ oder die ‚Deckungsrückstellung im Bereich der Lebensversicherung, soweit das Anlagerisiko von den Versicherungsnehmern getragen wird‘ verwendet werden.

Beide Größen finden sich in der Bilanz der Versicherer auf der Aktiv- beziehungsweise der Passivseite. Aus der ‚Bewegung des Bestands an selbst abgeschlossenen Lebensversicherungen‘ könnten die Angaben ‚Anzahl der Versicherungen‘ oder ‚Lfd. Beitrag für ein Jahr‘ für die ‚Sonstigen Lebensversicherungen‘ herangezogen werden“.

Die Analysten halten diese Größe jedoch nur für bedingt geeignet, da in dieser Position auch die sogenannten Kapitalisierungs-Geschäfte erfasst seien. Deshalb habe man in diesem Jahr den Anhang zur Gewinn- und Verlust-Rechnung ausgewertet. Aus der Position „Verträge, bei denen das Kapitalanlagerisiko von den Versicherungsnehmern getragen wird“, lasse sich dann herleiten, wie viel Geld in die Anlage von Fondspolicen geflossen ist.

Generali Deutschland ist Spitzenreiter

Gemessen an den Prämieneinnahmen des fondsgebundenen Geschäfts liegt die Generali Deutschland Lebensversicherung AG (früher Aachenmünchener; VersicherungsJournal, 2.7.2020) mit fast vier Milliarden Euro an der Spitze, hebt Infinma hervor.

Die Positionen zwei bis vier belegen die Allianz Lebensversicherungs-AG, die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG und die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG. Hier beläuft sich das Beitragsaufkommen von knapp 2,2 bis fast 1,5 Milliarden Euro.

Dahinter folgen mit Werten zwischen fast 800 und gut 600 Millionen Euro die HDI Lebensversicherung AG, die WWK Lebensversicherung a.G., die Nürnberger Lebensversicherung AG, die Axa Lebensversicherung AG und die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.

Für wen das Fondspolicengeschäft besonders wichtig ist

Als Indikator dafür, wie „wichtig“ das Geschäft mit den fondsgebundenen Produkten für die einzelnen Versicherer ist, haben die Analysten den Anteil der Beitragseinnahmen aus den Fondspolicen am gesamten Prämienvolumen berechnet.

In dieser Betrachtungsweise liegen die beiden Run-off-Gesellschaften Skandia Lebensversicherung AG (fast 97 Prozent) und Heidelberger Lebensversicherung AG (knapp 86 Prozent) an der Spitze. Dahinter folgen dicht beisammen die Generali Deutschland, die Mylife Lebensversicherung AG und die Helvetia Schweizerische Lebensversicherungs-AG mit Anteilen von jeweils knapp drei Viertel.

Das Institut hebt hervor, dass der Anteil des Fondspolicengeschäfts zwischen knapp 97 Prozent bei der Skandia und 0,2 Prozent bei der Dialog Lebensversicherungs-AG schwanke. Weiter wird mitgeteilt, dass der Anteil bei der Alten Leipziger 21,8 Prozent betrage, bei der Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. 28,9 Prozent und bei der Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland 19,4 Prozent.

„Hieraus könnte abzulesen sein, dass erfolgreiche Maklerversicherer sich eben gerade nicht ausschließlich auf eine Produktgattung fokussieren, sondern beispielsweise auch in nicht unerheblichem Umfang Biometriegeschäft vermitteln“; heißt es in der Publikation weiter.