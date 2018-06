Die größten Fondspolicen-Anbieter

26.6.2018 – Die Aachenmünchener, die Zurich und die Allianz sind die drei größten Lebensversicherer in Sachen Beitragsaufkommen 2017 mit index- und fondsgebundenen Versicherungen. Sie kommen zusammen auf über ein Drittel Marktanteil, wie der Map-Report 902 – „Solvabilität im Vergleich 2008 bis 2017“ zeigt. Die Ergo Vorsorge, Skandia, Mylife und die Heidelberger erzielen jeweils mehr als vier Fünftel ihrer Einnahmen in diesem Geschäftsfeld.

Mehr als ein Viertel des Neuzugangs (Einzelverträge) in der Lebensversicherung entfiel im Geschäftsjahr 2016 – neuere Zahlen wird der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) erst in der zweiten Jahreshälfte veröffentlichen – auf Fondspolicen (VersicherungsJournal 28.3.2017).

Rund ein Sechstel des Gesamtbeitragsvolumens der Lebensversicherer von 86,7 Milliarden Euro entfiel 2016 auf fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherungen (VersicherungsJournal 1.8.2017). Welche Anteile daran einzelne Unternehmen haben, ist den Daten des Versichererverbands nicht zu entnehmen.

Map-Report zeigt Fondspolicen-Anteil der Unternehmen

Dies zeigt der Map-Report Nummer 902 „Solvabilität im Vergleich 2008 bis 2017“. Hauptthema des Heftes ist die Finanzstärke der Lebens- und Krankenversicherer (VersicherungsJournal 12.6.2018, 14.6.2018).

Nebenbei wurde auch noch die Struktur der Lebensversicherungs-Bestände nach Versicherungszweigen aufgeschlüsselt, wie es in den nun nach den Regeln von Solvency II vorgeschriebenen SFCR-Berichten erforderlich ist.

Dementsprechend sind im Map-Report die verdienten Bruttobeiträge für alle 82 erfassten Lebensversicherer aufgelistet – differenziert nach den Versicherungsformen Kranken, Leben mit Überschussbeteiligung, Index- und fondsgebundene Policen, Sonstige und Leben-Rückversicherung. Somit lässt sich die Bedeutung der investmentbasierten Versicherungen für die einzelnen Gesellschaften ablesen.

Drei Versicherer haben zusammen mehr als ein Drittel Marktanteil

Die im Map-Report gelisteten Lebensversicherer haben in 2016 Beitragseinnahmen von zusammen annähernd 86 Milliarden Euro erzielt. In der Auflistung fehlt die Barmenia Lebensversicherung a.G. Der Solvenzbericht der Wuppertaler wurde als „Einziger Bericht“ (§ 277 Absatz 2 VAG) für die Barmenia-Gruppe erst am 18. Juni veröffentlicht.

Das in dem Heft repräsentierte Beitragsvolumen 2017 von fonds- und indexgebundenen Lebens- und Rentenversicherungen beträgt 14,95 Milliarden Euro. Von den erfassten Unternehmen haben 70 derartige Produkte im Bestand.

Die Beitragseinnahmen sind allerdings sehr ungleich verteilt. Weit über ein Sechstel entfiel auf die Aachenmünchener Lebensversicherung AG. Dahinter rangiert die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG mit einem Anteil von rund einem Zehntel. Erst auf dem dritten Platz steht der größte deutsche Lebensversicherer, die Allianz Lebensversicherungs-AG, mit einem Marktanteil von etwa einem Fünfzehntel.

Zusammengenommen kamen diese drei Anbieter auf mehr als ein Drittel des Beitragsvolumens in diesem Segment. Die größten sieben Gesellschaften vereinnahmten insgesamt die Hälfte der Prämieneinnahmen auf sich, die führenden elf Versicherer zwei Drittel. Insgesamt nur 25 Unternehmen kamen auf mehr als ein Prozent Marktanteil.

Spezialisten am Werk

Wie bedeutsam die Fondspolicen für die einzelnen Versicherer sind, geht weit auseinander. Den höchsten Anteil am Gesamtbestand hatte diese Versicherungsform im vergangenen Jahr bei der Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG (99,9 Prozent), der Skandia Lebensversicherung AG (96,9 Prozent), der Mylife Lebensversicherung AG (93,5 Prozent) und der Heidelberger Lebensversicherung AG (85,6 Prozent).

Vier weitere Anbieter weisen Fondspolicen-Anteile von über 50 Prozent aus, darunter neben der Aachenmünchener auch die Helvetia Schweizerische Lebensversicherungs-AG, die Deutsche Ärzteversicherung AG und die WWK Lebensversicherung a.G. Zwischen 25 und unter 50 Prozent lagen zehn weitere Unternehmen.

Bei der Mehrheit der Unternehmen kamen 2016 die index- und fondsgebundenen Verträge auf weniger als ein Viertel der Gesamtbeiträge. Bei zwei Dutzend Gesellschaften lag der Anteil sogar unter fünf Prozent. Hierzu gehören unter anderem die Marktgrößen Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G., SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG und R+V Lebensversicherung AG. Bei der Allianz liegt der Anteil hauchdünn über der Fünf-Prozent-Marke.

Weitere Studiendetails

Der Map-Report Nummer 902 „Solvabilität im Vergleich 2008 bis 2017“ enthält Übersichten zu den Bedeckungsquoten von 82 Lebens- und 35 privaten Krankenversicherern.

Welche Schlüsse Vermittler aus den neuen Quoten ziehen können, hat Map-Report-Chefredakteur Klages in einem Interview erläutert (VersicherungsJournal 29.6.2017). Weitere Hintergrund-Informationen zu der Untersuchung sind auf dieser Internetseite zu finden.

