Die größten Finanzvertriebe

28.7.2020 – Drei Viertel der Gesellschaften haben laut der aktuellen Rangliste der Allfinanzvertriebe der Zeitschrift Cash für das Geschäftsjahr 2019 ihre Provisionserlöse ausgebaut. Das größte Plus der aufgeführten Unternehmen erzielte die Innovative Finanzberatung 2005, das größte Minus die Profundo. Marktführer bleibt mit riesigem Abstand die DVAG.

Bei den Allfinanzvertrieben liefen die Geschäfte 2019 offenbar besser als erwartet. Während zur Jahresmitte nur knapp zwei Drittel der befragten Finanzvertriebe mit steigenden Provisionserlösen rechneten, kamen zum Jahresende dann mehr als drei Viertel der Unternehmen auf ein teils deutliches Plus.

Dies zeigt die am Mittwoch von der Cash.Print GmbH auf ihrer Internetseite veröffentlichte Umsatzstatistik der Versicherungs- und Finanzvertriebe.

Darin enthalten sind die im vergangenen Jahr erzielen Provisionserlöse, teilweise einschließlich vereinnahmter Beratungshonorare und von Auslandsumsätzen, und die Veränderungen zum Vorjahr. Die Zahlen sind nach den Angaben der Redaktion größtenteils testiert, also von Wirtschaftsprüfern bestätigt worden. Die Daten hat Cash bei den Vertriebsunternehmen angefragt.

Die Gewinner unter den Allfinanzvertrieben

21 der in der Hitliste aufgeführten Gesellschaften vereinnahmten 2019 mehr Provisionen als im Jahr zuvor. Dabei bauten drei Unternehmen ihre Erlöse um mehr als ein Fünftel aus. Am stärksten legte die vergleichsweise kleine Innovative Finanzberatung 2005 AG mit über 37 Prozent zu. Der Vertrieb war im Vorjahr in ähnlicher Größenordnung gewachsen (VersicherungsJournal 1.8.2019).

Eine Steigerung um über ein Viertel erzielte die FP Finanzpartner AG. Die Deutuna Finanzplanung GmbH wuchs um knapp über ein Fünftel. Knapp unter dieser Marke blieb die Deutsche Vermögensberatung AG – DVAG. Ein zweistelliges Plus verbuchten ferner die Dr. Klein Privatkunden AG, die Swiss Life Deutschland Holding GmbH, die Ecoplanfinanz AG, die OVB Holding AG und die Compexx Finanz AG.

Gesellschaften mit gesunkenen Umsätzen

In der Rangliste werden fünf Gesellschaften mit gesunkenen Umsätzen aufgeführt. Die größten Einbußen hatte die Profundo GmbH mit fast einem Achtel hinzunehmen. Rückgänge von acht beziehungsweise sechs Prozent hatten die BVF GmbH beziehungsweise die Global Vermögensberatung AG zu verzeichnen. Die Umsätze von Profundo und FBV sind nicht testiert.

Die Erlöse der Bonnfinanz AG für Vermögensberatung und Vermittlung und der FBV GmbH verminderten sich um jeweils gut zwei Prozent.

Die Vertriebe mit den höchsten Provisionserlösen

Im oberen Bereich der Rangliste hat sich nichts verändert. An der Spitze zieht weiterhin die DVAG einsam ihre Runden. Mit über 1,87 Milliarden Euro kommt das Unternehmen (23.3.2020) auf fast drei Mal so hohe Provisionserlöse wie der ärgste Verfolger. Alle anderen 26 in der Rangliste aufgeführten Unternehmen bringen es auf 1,9 Milliarden Euro.

Den Silberrang belegt erneut die MLP SE mit knapp 673 Millionen Euro (6.3.2020). An dritter Stelle wird die Swiss Life Deutschland Holding geführt, die mit ihren Vertrieben Swiss Life Select, Tecis, Horbach und Deutsche Proventus fast 456 Millionen Euro umgesetzt hat.

Auf den Plätzen vier bis sechs liegen mit Umsätzen zwischen 258 und 113 Millionen Euro die OVB Holding AG (1.4.2020), die Telis Finanz AG und Dr. Klein. Dahinter folgen die Bonnfinanz AG und die Global Finanz AG mit jeweils unter 60 Millionen Euro.