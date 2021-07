Die größten Erstversicherer in Europa

27.7.2021 – Die Axa ist die größte Versicherungsgruppe Europas. Das geht aus einer Auswertung der spanischen Mapfre-Gruppe für das Geschäftsjahr 2020 hervor. Die Allianz landet hier nur auf dem zweiten Platz, gefolgt von der Generali, Zurich und Talanx. Beim Ranking der Lebensversicherer führt dagegen zum zweiten Mal in Folge die Generali. Die Allianz stieg zwei Plätze auf.

Die spanische Mapfre-Gruppe hat wieder ihr „Ranking der größten europäischen Versicherungsgruppen“ (PDF, 3,9 MB, englisch) veröffentlicht. Die Reihenfolge der Gesellschaften orientiert sich in den aufgeführten Sparten am Prämienvolumen für das Geschäftsjahr 2020.

Die Rangliste basiert nach Angaben der Studienautoren auf Daten aus den jeweiligen Geschäftsberichten der Gesellschaften. Der Report wertet sowohl das Ergebnis aller Sparten, als auch das Volumen für das Nicht-Leben-Segment und den Leben-Bereich gesondert aus.

Coronakrise führte 2020 zu Einbußen

„Bemerkenswert in dieser Ausgabe ist, dass sich die durch die Covid-19-Pandemie verursachte Krise negativ auf die Aktivitäten der größten europäischen Versicherungsgruppen auswirkte. Die meisten mussten einen Rückgang des Prämienvolumens sowie der Ergebnisse verkraften“, schreiben die Studienautoren in ihrem Vorwort zur Präsentation.

Im vergangenen Geschäftsjahr sank das Beitragsaufkommen der 15 größten europäischen Versicherungsgruppen um 4,9 Prozent im Vergleich zu 2019 auf insgesamt 567,73 Milliarden Euro. Acht der 15 größten Versicherer verzeichneten 2020 allerdings einen Zuwachs.

Zum Vergleich: 2019 konnten die 15 größten europäischen Versicherungsgruppen ihr Prämienvolumen um 5,2 Prozent auf 599,46 Milliarden Euro steigern (VersicherungsJournal 22.9.2020). 2018 waren es 569,94 Milliarden Euro (19.7.2019).

Fast ein Fünftel weniger Gewinn

Das Nettoergebnis ging bei den Konzernen aufgrund der Coronakrise sogar um 19,8 Prozent zurück.

„Hauptfaktor [für die Einbußen] war die Corona-Pandemie und damit einhergehende soziale Beschränkung und Distanzierung sowie die Unterbrechung der wirtschaftlichen Aktivitäten“, heißt es dazu in den Studienunterlagen.

Axa bleibt Spitzenreiter in Europa

Die französische Axa-Gruppe führt, wie auch in den Vorjahren (7.8.2018, 25.7.2017, 5.8.2016, 6.11.2015), das Ranking 2020 mit einem Beitragsvolumen von 93,92 Milliarden Euro (2019: 99,85 Milliarden Euro) an. Das entspricht einem Rückgang von 5,9 Prozent.

Auf dem zweiten Platz liegt der Allianz-Konzern mit 82,99 (2019: 82,92) Milliarden Euro, ein leichter Anstieg von 0,1 Prozent gegenüber 2019. Die Generali Versicherungen belegen mit 70,7 Milliarden Euro den dritten Platz im Ranking, das ist ein Plus von 1,3 Prozent. Zulegen konnten die Italiener laut Report vor allem im Assistenzgeschäft.

Diese drei Unternehmen erwirtschafteten im Vorjahr 44 Prozent der Gesamtprämien aller aufgeführten Versicherer.

Die ersten Änderungen im Ranking im Vergleich zu 2019 gibt es auf den Plätzen fünf und sechs. Hier haben der deutsche Talanx-Konzern und die britische Prudential-Gruppe ihren Rang getauscht. Talanx erzielte einen Umsatz von 41,11 Milliarden Euro im Jahr 2020, das entspricht einer Steigerung von 4,1 Prozent.

Die höchsten Einbußen mussten Crédit Agricole Assurances (-20,4 Prozent), CNP (-19,5 Prozent) und die französische BNP Paribas Cardif (-13,1 Prozent) verkraften.

Mapfre: Die größten europäischen Versicherer 2020 nach Prämienvolumen Rang Versicherer Land 2019* 2020* 2019 zu 2020 in Prozent 1 Axa Frankreich 99,852 93,915 -5,9 2 Allianz Deutschland 82,919 82,986 0,1 3 Generali Italien 69,785 70,704 1,3 4 Zurich Schweiz 42,932 42,296 -1,5 5 Talanx Deutschland 39,494 41,105 4,1 6 Prudential Vereinigtes Königreich 40,259 37,296 -7,4 7 Aviva Vereinigtes Königreich 33,885 32,651 -3,6 8 Crédit Agricole Frankreich 36,968 29,439 -20,4 9 CNP Frankreich 33,436 26,922 -19,5 10 BNP Frankreich 23,884 20,747 -13,1 11 Mapfre Spanien 23,044 20,482 -11,1 12 R+V Deutschland 17,398 18,952 8,9 13 Ergo Deutschland 17,650 17,569 -0,5 14 Covéa Frankreich 17,492 16,566 -5,3 15 Aegon Niederlande 18,138 16,099 -11,2

Europas größte Lebensversicherer mussten Federn lassen

Besonders betroffen von der Pandemie als auch dem anhaltenden Niedrigzinsumfeld waren im vergangenen Geschäftsjahr die Lebensversicherer, wie der Mapfre-Report unterstreicht. „Das führte bei den 15 größten Europäischen Versicherungsgruppen zu einem Rückgang von elf Prozent“, so die Auswertung.

Das Gesamtvolumen beziffert der Mapfre-Report 2020 auf 333,9 Milliarden Euro (2019: 377,5 Milliarden Euro).

Alle Unternehmensgruppen, mit Ausnahme der Generali, verloren Beitragseinnahmen, teilweise mehr als 20 Prozent. Die ersten fünf Gesellschaften im Ranking kamen auf ein Volumen von 177,0 (2019: 192,5) Milliarden Euro, was einem Einbruch von 8,1 Prozent entspricht.

Die Generali konnte 2020 nicht nur ein kleines Plus verzeichnen, sondern auch nach 2019 das zweite Mal auf dem Spitzenplatz vor der Axa behaupten. Erste Veränderungen im Ranking 2020 gibt es auf Platz vier, den die Allianz eroberte. Crédit Agricole fiel um zwei Plätze auf den sechsten Rang zurück.

Mapfre: Die größten europäischen Lebensversicherer 2019 nach Prämienvolumen Rang Versicherer Land 2019* 2020* 2019 zu 2020 in Prozent 1 Generali Italien 48,260 48,557 0,6 2 Axa Frankreich 47,471 41,471 -12,6 3 Prudential Vereinigtes Königreich 40,259 37,296 -7,4 4 Allianz Deutschland 25,820 25,315 -2,0 5 CNP Frankreich 30,731 24,332 -20,8 6 Crédit Agricole Frankreich 32,056 24,303 -24,2 7 Aviva Vereinigtes Königreich 21,736 20,580 -5,3 8 BNP Frankreich 22,190 18,458 -16,8 9 Poste Vita Italien 17,732 16,661 -6,0 10 Legal & General Vereinigtes Königreich 17,339 14,117 -18,6 11 Swiss Life Schweiz 14,968 13,932 -6,9 12 Aegon Niederlande 15,926 13,929 -12,5 13 Talanx Deutschland 14,266 13,926 -2,2 14 Sogecap Frankreich 14,962 10,514 -29,7 15 Zurich Schweiz 11,648 10,508 -9,8

Im FAZ-Ranking führt die Allianz

Eine andere Betrachtung präsentierte die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Jedes Jahr Anfang Juli veröffentlicht die Tageszeitung die Beilage „Die 100 Größten“. In der mittlerweile 63. Auflage dieser Untersuchung werden unter anderem die 25 nach Beitragseinnahmen größten hiesigen Versicherer im Geschäftsjahr 2020 aufgelistet.

In der Publikation wird ebenfalls eine Rangliste der 100 nach Umsatz größten Konzerne Europas aufgeführt. In diese haben es, wie im Vorjahr (15.7.2020), elf Versicherungsgruppen geschafft. Spitzenreiter ist mit 140,5 Milliarden Euro Beitragseinnahmen wie in der nationalen Rangliste die Allianz SE.

An zweiter Stelle folgt weiterhin die französische Axa mit 94,1 Milliarden Euro Prämienaufkommen. Dahinter rangiert unverändert die italienische Generali mit gut 67,4 Milliarden Euro.

In der Beilage wird auch auf die Überschusssituation eingegangen. Beide Male liegt der Allianz-Konzern an erster Stelle. Was die Umsatzrendite betrifft, reichte es für den Marktführer nur zur zweiten Position hinter der VHV-Gruppe (7.7.2021, 13.7.2021).