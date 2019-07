Die größten Erstversicherer in Europa

19.7.2019 – Die Axa ist die größte Versicherungsgruppe Europas. Das geht aus einer Auswertung der spanischen Mapfre-Gruppe für das Geschäftsjahr 2018 hervor. Die Allianz landet hier nur auf dem zweiten Platz, gefolgt von der Generali, Prudential und Zurich. Beim Ranking der Lebensversicherer führt ebenfalls die Axa, die Allianz liegt erst auf dem sechsten Rang.

Die spanische Mapfre-Gruppe hat wieder ihr „Ranking der größten europäischen Versicherungsgruppen“ (PDF, 2,8 MB, englisch) veröffentlicht. Die Reihenfolge der Gesellschaften orientiert sich in den aufgeführten Sparten am Prämienvolumen für das Geschäftsjahr 2018. Die Rangliste basiert nach Angaben der Studienautoren auf Daten aus den jeweiligen Geschäftsberichten der Gesellschaften.

Der Mapfre-Report wertet sowohl das Ergebnis aller Sparten, als auch das Volumen für das Nicht-Leben-Segment (VersicherungsJournal 16.7.2019) und den Leben-Bereich gesondert aus.

Gesamtvolumen stieg 2018 nur leicht an

Die 15 nach Prämienvolumen größten europäischen Versicherungskonzerne verzeichneten 2018 einen Gesamtumsatz von 584,6 Milliarden Euro, was einer Steigerung von 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. 2017 verbuchten die Unternehmen insgesamt ein Prämienvolumen von 579,6 Milliarden Euro (VersicherungsJournal 7.8.2018).

Die ersten fünf Versicherer des Rankings erwirtschafteten mehr als die Hälfte der Gesamtprämien, während sich das Wachstum auf 2,7 Prozent belief.

Axa führt weiterhin das Gesamtranking an

Die Axa-Gruppe führt, wie auch in den Vorjahren (VersicherungsJournal 25.7.2017, 5.8.2016, 6.11.2015), das Ranking mit einem Prämienvolumen von 96,3 Milliarden Euro an. Dies entspricht einer Steigerung von 4,6 Prozent gegenüber 2017. Wachstum verzeichnete der Konzern in dem Segment Gesundheit und in der Schaden- und Unfallversicherung, so die Studie.

Die Positionierung der auf den französischen Konzern vier folgenden Versicherer ist seit 2017 unverändert geblieben. Das Prämienvolumen konnten alle fünf Anbieter mit Ausnahme der Zurich Versicherungen steigern, die hier ein Minus hinnehmen musste.

Bemerkenswert finden die Autoren den Anstieg der Einnahmen der britischen Prudential-Gruppe um 6,3 Prozent. Erst im März 2018 gab das Unternehmen die Konzentration auf die Bereiche Lebensversicherung und Vermögensverwaltung bekannt.

Auf- und Absteiger im Gesamtranking

Als erste nennenswerte Änderung im Ranking nennen die Autoren der Studie den Aufstieg der Crédit Agricole Assurances um zwei Plätze. Die Beitragseinnahmen des französischen Versicherers stiegen im Vergleich zu 2017 um 10,2 Prozent auf 33,5 Milliarden Euro. In den Segmenten Geldanlage und Altersvorsorge stieg das Volumen des Unternehmens um 10,9 Prozent und das fondsgebundene Einkommen um 12,6 Prozent.

Auf den folgenden sechs Positionen kam es zu weiteren Veränderungen: BNP Paribas Cardif sicherte sich im Gesamtranking den zehnten Platz. Mapfre und die niederländische Aegon-Gruppe stiegen jeweils um eine Position ab, was mit einem Rückgang des Prämienvolumens zusammenhängt.

Ebenfalls Einbußen von 17,7 Prozent musste die italienische Poste-Vita-Gruppe verkraften und fiel vom 13. Platz auf den 15. Rang. Der Ergo-Konzern und Covéa stiegen dagegen im Ranking auf.

Die größten europäischen Versicherer 2018 nach Prämienvolumen Rang Versicherer Land 2017* 2018* Veränderung in Prozent 1 Axa Frankreich 92,050 96,309 4,6 2 Allianz Deutschland 77,345 77,824 0,6 3 Generali Italien 64,381 66,691 3,6 4 Prudential Vereinigtes Königreich 50,236 53,382 6,3 5 Zurich Schweiz 41,391 39,874 -3,7 6 Talanx Deutschland 33,060 34,885 5,5 7 Crédit Agricole Assurances Frankreich 30,426 33,534 10,2 8 Aviva Vereinigtes Königreich 31,515 32,396 2,8 9 CNP Frankreich 32,077 32,315 0,7 10 BNP Paribas Cardif Frankreich 22,188 24,000 8,2 11 Mapfre Spanien 23,481 22,537 -4,0 12 Aegon Niederlande 22,826 19,316 -15,4 13 Ergo Deutschland 17,546 17,779 1,3 14 Covéa Frankreich 16,474 17,011 3,3 14 Poste-Vita Italien 20,405 16,797 -17,7

Europas größte Lebensversicherer

Die Gesamteinnahmen der 15 Versicherungsgruppen in der Sparte Leben betrugen 2018 insgesamt 373,6 Milliarden Euro. Das entspricht einem leichten Anstieg von 1,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Axa führt bei der Mapfre-Auswertung auch weiterhin das Ranking der Lebensversicherer an: Die Prämieneinnahmen der Franzosen erreichten 57,7 Milliarden Euro. Das Wachstum beziffert die Mapfre-Studie auf 1,1 Prozent gegenüber 2017.

Die Top-5 der Lebensversicherer konnten ihre Positionen halten. Sie erwirtschafteten ein Prämienvolumen von 216 Milliarden Euro und legten insgesamt um 3,1 Prozentpunkte zu.

Gewinner und Verlierer bei den Prämien

Die Unternehmen, die am meisten zum Wachstum beitrugen, waren laut Mapfre-Auswertung folgende Gesellschaften: Prudential, Crédit Agricole Assurances und der Generali-Konzern.

Prudential verzeichnete weiterhin steigende Prämien auf den asiatischen Märkten sowie in den USA und in Europa. Die Crédit Agricole Assurances erwirtschaftete positive Ergebnisse im Segment Leben dank ihrer fondsgebundenen Produkte. Die Prämien für die Leben-Sparte der Generali beliefen sich auf 46,1 Milliarden Euro, was einem Wachstum von 5,1 Prozent entspricht.

Einbußen mussten dagegen Poste-Vita mit minus 18 Prozent und Aegon mit minus 15 Prozent verkraften.

Auf- und Absteiger in der Sparte Leben

Veränderung im Ranking der Lebensversicherer im Vergleich zum Vorjahr beginnen im Mittelfeld. BNP Paribas Cardif und Aviva kletterten jeweils um zwei Plätze nach oben und erreichten den siebten beziehungsweise achten Platz.

Die Sogecap-Gruppe stieg ebenfalls um einen Rang auf den zwölften Platz. Aegon fiel vom achten auf den neunten Rang zurück, während der Swiss-Life-Konzern vom zwölften auf den dreizehnten Rang abfiel.

Als Neueinsteiger sicherte sich der französische Direktversicherer Natixis Assurance den 15. Ranking der Lebensversicherer. Laut Geschäftsbericht plant das Unternehmen zum Full-Service-Bancassurance-Anbieter aufzusteigen.

Die größten europäischen Lebensversicherer 2018 nach Prämienvolumen Rang Versicherrer Land 2017* 2018* Veränderung in Prozent 1 Axa Frankreich 57,086 57,714 1,1 2 Prudential Vereinigtes Königreich 50,236 53,382 6,3 3 Generali Italien 43,832 46,084 5,1 4 CNP Frankreich 28,724 29,561 2,9 5 Crédit Agricole Assurances Frankreich 26,372 29,291 11,1 6 Allianz Deutschland 25,212 24,315 -3,6 7 BNP Paribas Cardif Frankreich 19,848 21,551 8,6 8 Aviva Vereinigtes Königreich 19,502 20,505 5,1 9 Aegon Niederlande 19,952 16,969 -15,0 10 Poste Vita Italien 20,263 16,610 -18,0 11 Talanx Deutschland 13,206 13,257 0,4 12 Sogecap Frankreich 10,881 12,508 15,0 13 Swiss Life Schweiz 11,179 11,071 -1,0 14 Zurich Schweiz 10,669 10,734 0,6 15 Natixis Assurance Frankreich 10,820 10,820 -6,7

Bei der FAZ bleibt die Allianz der Platzhirsch

Jedes Jahr Anfang Juli veröffentlicht auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) die Beilage „Die 100 Größten“. In der mittlerweile 61. Auflage dieser Untersuchung werden unter anderem die 25 nach Beitragseinnahmen größten hiesigen Versicherer im Geschäftsjahr 2018 aufgelistet.

Die Mapfre-Liste deckt sich teilweise mit der Analyse der FAZ, hier steht allerdings klar die Allianz SE an der Spitze des Rankings. Außerdem bezieht die Tageszeitung auch Rückversicherer in ihre Auswertung ein, die bei der Mapfre-Auswertung wegfallen, was aber das Ranking der Unternehmen beeinflusst.

In der FAZ-Beilage wird auch auf die Überschusssituation eingegangen. Beide Male liegt die Allianz an erster Stelle. Auch bei Jahresüberschuss und Beschäftigtenzahl hat der deutsche Konzern laut der Frankfurter Zeitung die Führungsposition inne (VersicherungsJournal 3.7.2019, 8.7.2019, 15.7.2019).