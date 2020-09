Die größten Anbieter in der betrieblichen Altersversorgung

3.9.2020 – Die Zahlen zur betrieblichen Altersvorsorge (bAV) weisen die Verbands- oder Aufsichtsstatistiken nicht separat aus. Die Mehrzahl von 23 vom VersicherungsJournal befragten Lebensversicherungs-Gruppen nannten ihre entsprechenden Beitragseinnahmen für 2019. Wie sich zeigt, bietet nur eine Minderheit alle Durchführungswege an. Mehr zum Thema steht im Extrablatt 3|2020 „bAV – Tipps für den Verkauf eines Hoffnungsträgers“. Das Heft steht zum Herunterladen bereit.

Die Lebensversicherer kamen 2019 nach Angaben des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) auf über 16,3 Millionen bAV-Verträge. Damit entfielen 23,8 Prozent aller Beiträge in der Lebensversicherung und 18,7 Prozent aller Leben-Verträge auf die bAV.

Da die Gesellschaften ihr bAV-Geschäft meist nicht gesondert ausweisen, hat die Extrablatt-Redaktion bei den größten von ihnen diese Daten angefordert.

In Anlehnung an die Erstversicherungsstatistik der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) wurde nach den verdienten Bruttobeiträgen für das gesamte Lebensversicherungs-Geschäft (also einschließlich der betrieblichen Lösungen) sowie den separaten bAV-Bruttobeiträgen gefragt.

Gewaltige Unterschiede beim bAV-Anteil an der Lebensversicherung

Einige Gesellschaften konnten hier nur die gebuchten Bruttobeiträge oder eine Schätzgröße nennen. Die Unterschiede zwischen dem Marktführer Allianz Versicherungen und den Marktzweiten und -dritten – R+V-Konzern sowie Generali-Gruppe Deutschland – sind gewaltig. Eine weitere große Differenz besteht dann zu Platz vier, den HDI Versicherungen.

Die Größe im gesamten Leben-Geschäft korrespondiert nur bedingt mit der Größe des bAV-Anteils. Einen Einfluss hat, ob möglichst alle Durchführungswege angeboten werden. Hier zeigt sich, dass nur zehn Gruppen alle Wege vorhalten.

Stärkster Durchführungsweg ist die Direktversicherung, die um 1,4 Prozent auf rund 8,5 Millionen Verträge mit 8,2 Milliarden Euro laufenden Beitrag (plus 4,6 Prozent) zulegte.

Das bAV-Geschäft 2019 der größten deutschen Lebensversicherungs-Gruppen Anbieter Beitrag Leben gesamt * Beitrag bAV Pensi-ons-fonds Pensi-ons-kasse PZ U-Kasse SPM Allianz ca. 28.400 k.A. ja ja ja ja nein R+V ** 8.257 2.649 ja ja ja ja ja *** Generali 7.805 548 ja ja ja ja ja HDI 4.692 715 ja nein ja ja ja *** Ergo 3.899 993 ja ja **** ja ja ja Debeka 3.775 330 nein nein nein nein ja *** Zurich 3.645 507 ja *** nein ja ja ja *** Versicherungs-kammer Bayern 3.310 450 ja ***** ja *** ja ja ja *** Alte Leipziger 2.676 725 ja ja ja ja ja *** Axa 2.576 k.A. ja *** nein ja ja ja Nürnberger ca. 2.400 ca. 500 ja ja ja ja ja *** Württem-bergische 2.120 k.A. nein ja ja ja nein SV ***** 1.823 401 ja *** ja *** ja ja *** ja *** Provinzial Nordwest 1.571 k.A. ja *** ja *** ja ja *** ja *** Gothaer 1.459 417 nein ja ja ja ja *** Volkswohl Bund ** 1.369 240 nein ja *** nein ****** ja *** ja *** Signal Iduna 1.301 ca. 342 nein ja ja ja ja *** Continentale 1.242 k.A. nein Nein ja ja nein Swiss Life 1.216 496 ja ja ja ja ja Provinzial Rheinland 1.048 98 ja *** ja *** ja ja *** ja *** LVM 831 183 ja nein ja ja nein Huk-Coburg 820 111 (ge-schätzt) ja *** ja ja ja ja *** VGH 639 80 nein ja ja ja nein

Zahlreiche Kooperationen bei Pensionskassen und -fonds sowie U-Kassen

Alle Lebensversicherer bieten eigene Direktversicherungen an. Sofern die Rückdeckung von Pensionszusagen zum Portfolio gehört, sind die Lösungen ebenfalls hauseigen.

Bei Pensionskassen, Pensionsfonds und rückgedeckten Unterstützungskassen ist das nicht selbstverständlich. So betreibt die Zurich ihre Deutsche Pensionsfonds AG als Gemeinschafts-Unternehmen mit der Deutschen Bank.

Die Versicherungskammer Bayern, die SV Sparkassen-Versicherungen, die Provinzial Nordwest Versicherungen und die Provinzial Rheinland Versicherungen haben gemeinsame Partner: Sie arbeiten mit der Sparkassen Pensionskasse AG, der Sparkassen Pensionsfonds AG und in Modellen unter Federführung der S-Pensionsmanagement GmbH mit Dekabank und Heubeck AG zusammen.

Die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. kooperiert mit der Alte Leipziger Pensionskasse AG und die Huk-Coburg-Gruppe mit der Postbank Pensionskasse AG.

Nahles-Rente ist immer noch nicht in der Wirtschaft angekommen

Auch gut zweieinhalb Jahre nach Wirksamwerden des Betriebsrenten-Stärkungsgesetzes (BRSG) (VersicherungsJournal 27.7.2018) gibt es noch kein Sozial-Partner-Modell (SPM, auch Nahles-Rente genannt).

Unverändert verhandelt die HDI Lebensversicherung AG mit der Vereinten Dienstleistungs-Gewerkschaft (Verdi) über ein SPM im Rahmen des eigenen Haustarifvertrags (VersicherungsJournal 18.10.2019). Dieses soll nach Vorstellung der Talanx-Gesellschaft eine Blaupause für die deutsche Wirtschaft werden.

Die weit überwiegende Mehrheit der bAV-Anbieter hat ein SPM-Konzept. Die meisten dieser Lösungen sind in Konsortien organisiert:

