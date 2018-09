Die größten Ängste der Deutschen

7.9.2018 – Die Aktivitäten von US-Präsident Donald Trump und die deutsche Flüchtlingspolitik stehen bei den Bürgern auf der Liste der Ängste weit oben. Das zeigt die Studie „Die Ängste der Deutschen“ der R+V-Versicherung. Die Furcht vor Inflation und Arbeitslosigkeit hat dagegen abgenommen, die Angst vor einer Pflegebedürftigkeit liegt auf Platz 15.

Die R+V Versicherung AG hat zum 27. Mal die Bürger repräsentativ nach ihren Befürchtungen gefragt. Die Ergebnisse hat das Unternehmen in der Studie „Die Ängste der Deutschen 2018“ am Donnerstag vor der Presse in Berlin vorgestellt.

Angst vor Donald Trump

Manfred G. Schmidt (Bild: Brüss)

Dabei verwies Professor Dr. Manfred G. Schmidt von der Heidelberger Ruprecht-Karls-Universität auf die rabiate „America First“-Politik und die nicht minder aggressive Handels- und Sicherheitspolitik von US-Präsident Donald Trump. Mit 69 Prozent mache sich die überwiegende Mehrheit der Deutschen Sorgen über die Auswirkungen der US-Weltpolitik.

Brigitte Römstedt, Leiterin des R+V-Infocenters, sagte zu dem Ergebnis der diesjährigen Sonderfrage: „Mehr als zwei Drittel der Deutschen haben große Angst davor, dass die Politik von Donald Trump die Welt gefährlicher macht.“

Die Sorge vor Naturkatastrophen (56 Prozent) und im Alter zum Pflegefall zu werden (52 Prozent) verharren gegenüber 2017 weiterhin auf hohem Niveau. Einen sinkenden Lebensstandard im Alter befürchten 39 Prozent – plus zwei Prozentpunkte gegenüber 2017 (VersicherungsJournal 8.9.2017). Die Furcht vor eigener Arbeitslosigkeit sank auf das Rekordtief von 25 (Vorjahr 27) Prozent.

Die Menschen in Sorge über Flüchtlingspolitik

Voller Bedenken sind die Bundesbürger, wie die Politik und die Behörden mit der Flüchtlingswelle umgehen. 63 Prozent (Platz zwei) haben große Sorgen, dass die Behörden beim Thema Flüchtlinge überfordert sind.

63 Prozent befürchten auch, dass es durch den Zuzug von Ausländern zu Spannungen kommt. Und 61 Prozent halten die Politik für überfordert.

Der CSU-Vorsitzende und Bundesinnenminister Horst Seehofer sagte in einem Interview der Rheinischen Post: „die Migrationsfrage ist die Mutter aller politischen Probleme in diesem Land.“

Professor Schmidt glaubt nicht, dass der Streit zwischen CSU und CDU über die Flüchtlingspolitik die Umfrageergebnisse besonders beeinträchtigt hat. Die persönlichen Interviews waren im Zeitraum zwischen den 8. Juni und 18. Juli vorgenommen worden.

Frauen machen sich mehr Sorgen als Männer

Der Langzeitvergleich von 1992 bis 2018 zeigt, dass sich Frauen durchweg mehr Sorgen machen als Männer. 2018 lag hier die Frauenquote bei 50 Prozent und die der Männer bei 43 Prozent. Im Jahr 2015 (VersicherungsJournal 4.9.2015) lagen beide Geschlechter nahezu gleich auf. Große Besorgnisse hatten 44 Prozent der Frauen und 43 Prozent der Männer.

Naturgemäß haben Frauen, die eine höhere Lebenserwartung haben, größere Sorge zum Pflegefall zu werden (57 Prozent). Bei Männern lieg diese Quote bei 47 Prozent.

Die weiblichen Befragten machen sich auch weitaus größere Sorgen über die Folgen der Politik von US-Präsident Trump (72 zu 67 Prozent). Im Ost-West-Vergleich fürchten sich 54 Prozent der Menschen in den neuen Bundesländern vor dem Pflegefall. In den alten Ländern sind es 51 Prozent.

Weitere Auswertungen

Die Umfrageergebnisse wurden auch auf die Ebene der Bundesländer heruntergebrochen. Diese seien aber nicht mehr repräsentativ, unterstrich Römstedt. Insgesamt machen sich die Menschen in Sachsen-Anhalt die größten Sorgen mit 63 Prozent. Die Berliner gelten dagegen als gelassen (41 Prozent).

Die vollständige Liste der erfassten Sorgen und verschiedene Detailauswertungen bietet die R+V auf ihrer Internetseite zum Herunterladen an.