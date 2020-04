Die globale Katastrophen-Bilanz 2019

9.4.2020 – Natur- und von Menschen verursachte Katastrophen führten 2019 weltweit zu wirtschaftlichen Schäden von 146 Milliarden US-Dollar. Rund 40 Prozent davon waren versichert. Das besagen neue Daten aus dem Hause Swiss Re. Dass das Schadenvolumen unter dem Zehn-Jahres-Schnitt blieb, liege vor allem am Ausbleiben großer Hurrikans in den USA.

Was Natur- und von Menschen verursachte Katastrophen betrifft, zählt 2019 zu den weniger schadenbelasteten Jahren der jüngeren Vergangenheit. Dies lässt sich aus der am Mittwoch veröffentlichten „Sigma“-Studie des Swiss Re Institute (SRI) ablesen.

Laut den Zahlen der Forschungseinrichtung des Schweizer Rückerversicherers beliefen sich die wirtschaftlichen Schäden auf 146 Milliarden US-Dollar (umgerechnet zum Kurs per Jahresende rund 130 Milliarden Euro).

Sie waren damit um 17 Prozent niedriger als 2018 und lagen etwa ein Drittel unter dem Zehn-Jahres-Schnitt. Nahezu das gesamte Schadenvolumen war durch Naturkatastrophen bedingt.

Rund 40 Prozent der Schäden versichert

Versichert war nicht ganz die Hälfte der Schäden, das Volumen belief sich auf 60 Milliarden Dollar (rund 53,5 Milliarden Euro), wobei auch hier Naturkatastrophen den weitaus größten Teil ausmachten.

Der Betrag lag um mehr als ein Drittel unter jenem des Vorjahres und um ein Fünftel unter dem zehnjährigen Schnitt. Grund für das gesunkene Schadenausmaß sei in erster Linie auf das Ausbleiben großer und kostenintensiver Hurrikans in den USA, erläutert das SRI.

Wirtschaftliche und versicherte Gesamtschäden durch Katastrophen Schadenkategorie 2019 +/– gegenüber 2018 * Zehn-Jahres-Schnitt Wirtschaftliche Schäden – davon Naturkatastrophen – davon Man-made-Katastrophen 146 (130,2) 137 (122,2) 9 (8,0) –17 % –17 % –13 % 212 (189,1) 200 (178,4) 12 (10,7) Versicherte Schäden – davon Naturkatastrophen – davon Man-made-Katastrophen 60 (53,5) 52 (46,4) 8 (7,1) –36 % –38 % –12 % 75 (66,9) 67 (59,8) 8 (7,1)

Größte versicherte Schäden durch Taifune in Japan

Die größten Schäden für die Versicherungsindustrie seien 2019 in einigen dicht besiedelten und stark entwickelten Regionen Japans entstanden.

Verursacht worden seien sie durch den Taifun Faxai im September, der versicherte Schäden in Höhe von sieben Milliarden US-Dollar (6,2 Milliarden Euro) hinterließ, und den Taifun Hagibis im Oktober. Letzterer ergab versicherte Schäden in Höhe von acht Milliarden US-Dollar (7,1 Milliarden Euro).

Auch durch den Zyklon Idai im März in Mosambik, die Monsunregenfälle in Südostasien und weitere Wetterereignisse seien verheerende wirtschaftliche und humanitäre Schäden entstanden. In Ostaustralien seien durch Buschfeuer Millionen Hektar Land verbrannt, „es war die längste Brandsaison in der Geschichte des Landes“.

Klimawandel: „Unverzüglich handeln“

„Die wirtschaftliche Entwicklung und die stetig zunehmende Bevölkerungs-Konzentration in Ballungszentren werden in Verbindung mit klimatischen Veränderungen künftig zu einem weiteren Anstieg der Schäden aus Wetterereignissen führen“, erwartet Edouard Schmid, SRI-Chairman und Group Chief Underwriting Officer von Swiss Re.

„Die exakten Auswirkungen der globalen Erwärmung auf bestimmte wetterbedingte Katastrophen lassen sich nur schwer bestimmen“, fügt Swiss-Re-Chefökonom Jérôme Jean Haegeli hinzu. „Doch der Klimawandel ist eine Bedrohung, die aufgrund ihrer fatalen Folgen für den Menschen und die globale Wirtschaft unverzügliches Handeln erfordert.“

„Wetterrisiken bleiben versicherbar“

Insgesamt geht das Swiss Re Institute davon aus, „dass Wetterrisiken weiterhin versicherbar sind – sofern gewisse Anpassungen vorgenommen werden“, heißt es in der Mitteilung des SRI.

Viele der heute genutzten Katastrophenmodelle basieren laut SRI auf historischen Schadendaten, „die nicht den aktuellen Grad der Verstädterung widerspiegeln“. Dies bedeute, dass sie „die derzeitige, schnell ansteigende Exponierung und die Veränderungen der sozioökonomischen Bedingungen und des Klimas“ nicht vollumfänglich berücksichtigen.

„Versicherer müssen sich auf eine dynamische Risikolandschaft einstellen“, folgert das SRI, „indem sie sozioökonomische Entwicklungen, neueste Forschungsergebnisse zu den Auswirkungen des Klimawandels und den Status örtlicher Risikominderungs-Maßnahmen sorgfältig überwachen und in ihre Modellierung einfließen lassen.“

Die „Sigma“-Studie „Natural catastrophes in times of economic accumulation and climate change“ kann von der Swiss-Re-Website heruntergeladen werden.