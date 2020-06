Die Gebäudeversicherer mit dem größten Beitragsschwund

4.6.2020 – Die Wohngebäudeversicherer haben die gebuchten Bruttobeitragseinnahmen zwischen 2013 und 2018 um etwa 36 Prozent gesteigert. Die höchste Steigerungsrate hatte die Barmenia zu verzeichnen, die das Prämienvolumen mehr als verdreifachte. Drei Gesellschaften (Condor, Generali und Bayerische Landesbrand) aus der Top 50 nach Prämien hatten jedoch Beitragsrückgänge zu verzeichnen. Die Branchengrößen wuchsen zwischen einem Achtel (Ergo) und fast vier Fünfteln (Allianz).

WERBUNG

Das Beitragsaufkommen in der verbundenen Wohngebäudeversicherung ist in den zurückliegenden Jahren kräftig gestiegen. Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zufolge betrug das Plus auf Zehnjahressicht betrachtet rund 64 Prozent. 2018 summierten sich die Einnahmen auf annähernd 7,67 Milliarden Euro (gebuchte Bruttobeiträge).

Während es zu Beginn des Betrachtungszeitraums nur leicht bergauf ging, ist seit 2012 ein deutlicher Aufwärtstrend zu beobachten. Das jährliche Prämienwachstum betrug seitdem zwischen knapp sechs und gut sieben Prozent, 2018 waren es 6,5 Prozent. Von 2013 auf 2018 baute die Branche das Prämienvolumen um über ein Drittel aus.

Condor verliert am stärksten

Bei der Entwicklung des Prämienaufkommens sind auf Unternehmensebene betrachtet riesige Unterschiede zu beobachten. So gingen die Beitragseinnahmen zwischen 2013 und 2018 bei drei Gesellschaften zurück.

Dies ist dem „Branchenmonitor 2013-2018: Wohngebäudeversicherung“ zu entnehmen. Die Untersuchung wird von der V.E.R.S. Leipzig GmbH und der Sirius Campus GmbH durchgeführt und erfasst zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Marktteilnehmer mit einer Marktabdeckung von rund 94 Prozent.

Bei der Condor Allgemeine Versicherungs-AG nahm das Volumen mit fast 28 Prozent auf rund 25 Millionen Euro am stärksten ab. Hintergrund ist, dass sich das Unternehmen im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen von verschiedenen Agentur- und Maklerverbindungen getrennt hat. Auch der Bestand verminderte sich – und zwar um gut 82.500 auf 43.600 Verträge (VersicherungsJournal 2.3.2020, 18.2.2019).

Auch Generali und Bayerische Landesbrand mit Einbußen

Bei der Generali Versicherung AG nahm das Prämienvolumen im Betrachtungszeitraum um knapp acht Prozent auf 197,3 Millionen Euro ab. Dies ist vor allem auf das Beenden der Geschäftsbeziehung zu einem Assekuradeur im Geschäftsjahr 2016 zurückzuführen (23.2.2018).

Die Generali, deren Gebäude-Vertragsbestand zwischen 2013 und 2018 um fast 80.000 schrumpfte, wurde inzwischen mit der Aachenmünchener Versicherung AG fusioniert und firmiert jetzt als Generali Deutschland Versicherung AG (11.10.2019).

Die Bayerische Landesbrandversicherung AG hatte leichte Einbußen hinzunehmen. Im Betrachtungszeitraum wechselten sich leichte Zu- und Abnahmen ab. Das leichte Minus im Jahr 2018 führt das Unternehmen auf die Umstellung des Bestands auf ein neues Produkt zurück, das im Bayerischen Versicherungsverband geführt wird.

Angeführt von der Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG, Direktion für Deutschland hatten fünf weitere Anbieter deutlich unterdurchschnittliche Steigerungsraten von unter einem Fünftel zu verzeichnen.

Barmenia wächst am deutlichsten

Auf der anderen Seite legte die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG mit Abstand am stärksten zu. Die Einnahmen erhöhten sich im Betrachtungszeitraum um 255 Prozent auf fast 20 Millionen Euro. Gründe hierfür liegen insbesondere in Bestandsübertragungen eines Kooperationspartners im Geschäftsjahr 2016.

Ihre Bruttobeiträge jeweils in etwa verdoppeln konnten die BGV-Versicherung AG, die Huk24 AG und die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group.

So schlugen sich die Marktgrößen

Unter den Marktgrößen mit mehr als 200 Millionen Euro Prämienvolumen erzielte die Ergo Versicherung AG mit einem guten Achtel das schwächste Wachstum. Unterdurchschnittliche Steigerungsraten waren ferner bei der SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung, der Provinzial Rheinland Versicherung AG, der Landschaftlichen Brandkasse Hannover (VGH) sowie der Westfälischen Provinzial Versicherung AG zu beobachten.

Die R+V Allgemeine Versicherung AG baute die Einnahmen im Betrachtungszeitraum um über die Hälfte aus. Zuwachsraten zwischen 61 und fast 74 Prozent hatten der LVM Landwirtschaftliche Versicherungsverein Münster a.G., die Axa Versicherung AG und der Bayerische Versicherungsverband Versicherungs-AG zu verzeichnen.

Die Allianz Versicherungs-AG gewann mit fast vier Fünfteln am stärksten hinzu. Damit baute das Unternehmen die Marktführerschaft in dieser Sparte weiter aus (26.11.2019).

Der „Branchenmonitor 2013-2018: Wohngebäudeversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig Hausrat sowie Daten zur Bestandskundenanalyse. Die knapp 100-seitige Studie kann als PDF-Version für 743,75 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Clemens Wilde per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659265 bestellt werden.