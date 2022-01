Die fünf größten Risiken für Firmenkunden

20.1.2022

Die Willis Towers Watson GmbH (WTW) warnt in einer Mitteilung vor den größten Gefahren, die Risikomanager der Unternehmen 2022 absichern müssen. Große Bedeutung sieht der Erstversicherungsmakler in möglichen Verlusten, die aus ESG-Verpflichtungen entstehen. Der Vermittler nennt folgende Punkte in der aufgeführten Rangfolge:

ESG-Kriterien: Das Konzept aus Umwelt- und Sozialaspekten sowie guter Unternehmensführung fließt zunehmend in die Unternehmensbewertung ein. Es wird laut WTW zum Erfolgsfaktor bei der Beschaffung von Kapital. Firmen, die diese Standards nicht erfüllen, riskieren, dass sie künftig keinen adäquaten Versicherungsschutz mehr erhalten.

Klimarisiken: Hier gelte es, Risiken wie Überschwemmungen oder Hitzewellen durch Prävention abzumildern und mögliche Verluste über Versicherungen abzudecken.

Cyberrisiken: 2022 werden die verfügbaren Kapazitäten weiter reduziert. Versicherungsschutz einzukaufen, wird schwieriger. Um Deckungen zu bekommen, müssten Firmen proaktiv Schwachstellen in ihrer IT-Infrastruktur ausmerzen.

Politische Risiken: Für viele Unternehmen steige beispielsweise mit der Coronakrise auch das Insolvenzrisiko. Firmen müssten 2022 klarstellen, wie sie den pandemiebedingten Risiken entgegenwirken wollen.

Corona bedroht interne Stabilität: Die Sorge vor der wachsenden Inflation mache eine Prüfung von Verträgen und Versicherungssummen notwendig, rät WTW. Zusätzlich sei die Wechselbereitschaft der Beschäftigten deutlich höher als vor der Pandemie. Firmen sollten jetzt in die Mitarbeiterbindung investieren und sie mit zusätzlichen Leistungen stärken.

Eine Umfrage der Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) unter Managern hat gezeigt, dass deutsche Unternehmen Betriebsunterbrechungen am meisten fürchten, gefolgt von Cybervorfällen und Naturkatastrophen (18.1.2022).