Die Fondspolicen-Anbieter mit dem größten Fondsvolumen

17.5.2023 – Die Generali Deutschland kam 2021 auf das höchste Fondsvolumen im Fondspolicengeschäft („Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Inhabern von Lebensversicherungs-Policen“). Dahinter folgen der Zurich Deutscher Herold, die R+V und die Heidelberger. Dies hat das Infinma Institut bei einer Analyse der Geschäftsberichte ermittelt.

Die Infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH hat in der Ausgabe 4/2023 ihrer monatlich erscheinenden Publikation „Infinma News“ eine kurze Analyse des Fondspolicengeschäfts in der Lebensversicherung für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht.

Dazu wurde aus den Geschäftsberichten „speziell die Position ‚Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Inhabern von Lebensversicherungs-Policen‘ auf der Aktivseite der Bilanz ausgewertet. Mit anderen Worten: Es wurden die im Bestand der Gesellschaften vorhandenen Fonds mit ihrem besparten Volumen analysiert“, heißt es in der Publikation.

173 Milliarden Euro verteilt auf 69 Anbieter

Zum Gesamtmarkt machten die Analysten folgende Angaben: „Die Anzahl der Gesellschaften, die in Deutschland einen Geschäftsbericht nach HGB vorgelegt haben, und über einen Bestand an Fondspolicen verfügen, [ist] auf 69 Unternehmen zurückgegangen.

Das Gesamtvolumen des angesparten Kapitals beträgt 173,1 Milliarden Euro und ist somit um 41,7 Milliarden Euro gewachsen. Es schwankt zwischen 1,8 Millionen Euro und 26,0 Milliarden Euro. Ausgewertet wurden insgesamt 10.725 einzelne Datensätze; darin enthalten sind 4.813 verschiedene Fonds beziehungsweise Fondsklassen.“

Weitere Erkenntnisse der Infinma-Analyse: Die durchschnittliche Anlagesumme pro Fonds liegt zwischen 0,1 und 436,9 Millionen Euro. Im Schnitt haben die untersuchten Akteure 186 Fonds im Bestand (zwischen zwei und 1.813 Stück).

Generali vor Zurich Deutscher Herold

Größter Fondspolicen-Anbieter ist der Infinma-Analyse zufolge die Generali Deutschland Lebensversicherung AG mit einem Volumen von 26 Milliarden Euro. „Volumen” versteht Infinma dabei als „Summe des Kapitals, das vom Versicherer für die Kunden der Fondspolicen in den einzelnen Fonds gehalten wird“.

Die zweite Position sicherte die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG mit 20 Milliarden Euro. Dahinter folgen mit über 14 Milliarden Euro die R+V Lebensversicherung AG an dritter und die Heidelberger Lebensversicherung AG mit fast 13 Milliarden Euro an vierter Stelle.

Auf den weiteren Plätzen der Top Ten

Die Plätze fünf bis sieben belegen mit 9,9 bis 8,8 Milliarden die Nürnberger Lebensversicherung AG, die HDI Lebensversicherung AG und die Allianz Lebensversicherungs-AG.

Die Top Ten wird komplettiert von der WWK Lebensversicherung a.G. (5,8 Milliarden Euro), der Skandia Lebensversicherung AG (5,3 Milliarden Euro) und der Proxalto Lebensversicherung AG (4,1 Milliarden Euro).

R+V klettert von 19 auf drei nach oben

Bei allen zehn vorgenannten Akteuren stieg das Volumen im Vergleich zu 2020 an. Der R+V gelang durch die Verschmelzung der R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A. mit der R+V Lebensversicherung AG (16.11.2021) eine Versiebenfachung des Volumens (plus 12,3 Milliarden Euro).

Bei der Generali steigerte sich das Fondsvolumen um 5,3 Milliarden Euro (plus ein Viertel). Zunahmen um jeweils mehr als zwei Milliarden Euro waren bei der Allianz (plus über ein Drittel), der Heidelberger (plus ein Fünftel) sowie bei der Zurich Deutscher Herold (plus ein Neuntel) zu beobachten. Im Milliardenbereich wuchs auch das Volumen beim HDI (plus ein Fünftel), bei der Nürnberger (plus ein Achtel) und der WWK (plus ein knappes Viertel).

Durch den massiven Zuwachs katapultierten sich die Wiesbadener vom 19. auf den dritten Platz in der Rangliste. In der Folge ging es für die Heidelberger, die Nürnberger, den HDI, die Allianz und die Proxalto jeweils eine Position nach unten. Die WWK überholte die Skandia, die zwei Ränge nach unten rutschte, und findet sich damit unverändert an achter Stelle wieder.