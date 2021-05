Die finanzstärksten privaten Krankenversicherer

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

3.7.2019 –

Die Versicherungsgruppe ist im Jahr 2018 besonders in einer Sparte überdurchschnittlich gewachsen. Aber ein Geschäftszweig schwächelt. Der Vorstand hat am Dienstag in Hamburg die frische Bilanz erklärt und in die Zukunft geschaut. (Bild: Meyer) mehr ...