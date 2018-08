Die Favoriten der bAV-Versicherer aus Kundensicht

21.8.2018 – Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind mit sieben Gesellschaften, die die betriebliche Altersversorgung anbieten, insgesamt am zufriedensten: Allianz, DEVK, Huk-Coburg, Provinzial, SV, Swiss Life und WWK. Das geht aus einer Befragung von Servicevalue und Focus-Money unter 2.001 Versicherten hervor.

Die Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit der Zeitschrift Focus-Money in der Online-Umfrage „Kundenurteil: Fairness von betrieblichen Altersversorgern 2018“ zum vierten Mal Kunden zu ihren Versicherern befragt. 2.001 Versicherte nahmen 2018 an der Studie teil.

Servicevalue befragte nach eigenen Angaben wieder Mitarbeiter und Arbeitgeber. Die Teilnehmer der Umfrage konnten bis zu zwei Anbieter bewerten, bei denen sie in den letzten 24 Monaten „Kunden waren“, wie es in den Studienunterlagen heißt. Dadurch sammelten die Autoren der Studie 2.632 Urteile zu bAV-Gesellschaften ein.

Kunden bewerteten 30 Versicherer

Insgesamt bezog Servicevalue 30 Versicherer in die Auswertung ein. Die Daten wurden im Juni und Juli dieses Jahres erhoben. Anhand einer fünfstufigen Skala mit den Antwortmöglichkeiten „ausgezeichnet“, „sehr gut“, „gut“, „mittelmäßig“ und „schlecht“ konnten die Kunden ihren Versicherer benoten.

Des Weiteren wurde über eine vierstufige Skala die Zustimmung zu 18 Leistungskriterien, aufgeteilt in fünf Kategorien, abgefragt:

faire Produktleistung (zum Beispiel Kombinations-Möglichkeiten, Zusatzversicherungen, problemlose Weiterführung),

faire Kundenberatung (zum Beispiel Hinweise zur Minderung der Sozialversicherungs-Leistungen, zur Sozialversicherungs-Pflicht, zur Haftung bei Beitragsrückständen),

fairer Kundenservice (zum Beispiel Kontaktmöglichkeiten, Fachkompetenz, attraktive Einzel- oder Gruppenvereinbarungen),

faire Kommunikation (zum Beispiel Vollständigkeit der Informationen, Verbindlichkeit von Aussagen, Verständlichkeit der Unterlagen),

faires Preis-Leistungs-Verhältnis (Kostentransparenz, Preis-Leistungs-Verhältnis).

Allianz hält sehr gute Bewertung vom Vorjahr

Eine Aufschlüsselung darüber, auf welche Durchführungswege sich die Befragten mit ihren Arbeitgebern bei der betrieblichen Altersversorgung (bAV) geeinigt haben, geht aus den Studienunterlagen nicht hervor.

„Insgesamt konnte die Branche das hohe Niveau aus den Vorjahren halten“, resümieren die Autoren der Studie. Die besten sieben Gesellschaften „stehen mit ihren Wertungen dicht an dicht“, so Servicevalue.

Die Allianz Lebensversicherungs-AG und die Huk-Coburg-Lebensversicherung AG konnten ihre Plätze in der Kategorie „sehr gut“ vom Vorjahr im Gesamt-Ranking behaupten (VersicherungsJournal 4.9.2017).

Die Axa Lebensversicherung AG rutschte 2018 auf eine „gute“ statt „sehr gute“ Platzierung. Auch die Cosmos Lebensversicherungs-AG, der Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G. und die Württembergische Lebensversicherung AG verloren 2018 ihre Plätze in der Kategorie „sehr gut“.

Gesamt-Ranking: Fairness von betrieblichen Altersvorsorgern Bewertung Versicherer* Sehr gut Allianz Sehr gut DEVK Sehr gut Huk-Coburg Sehr gut Provinzial Sehr gut SV Sparkassen-Versicherung Sehr gut Swiss-Life Sehr gut WWK Gut Axa Gut Cosmos-Direkt Gut Debeka Gut Gothaer Gut Hansemerkur Gut R+V Gut Signal Iduna Gut Württembergische Gut Zurich

Direktversicherung Zufriedenheit der Kunden steigt

In der aktuellen Servicevalue-Studie sei auch die Gesamtzufriedenheit der Versicherten besser denn je, schreiben die Autoren der Auswertung. So beurteilten 26 Prozent der Kunden ihren Versicherer als „ausgezeichnet“, 41 Prozent als „sehr gut“.

Im Gesamt-Ranking waren außerdem folgende Gesellschaften vertreten, allerdings führt Servicevalue diese Unternehmen ohne konkrete Kunden-Bewertung auf:

Die vollständige 205-seitige Studie im PDF-Format kann hier per E-Mail oder per Fax unter 0221 67786719 für 4.641 Euro einschließlich Mehrwertsteuer bestellt werden.

Vermittlern sind mit Helvetia am zufriedensten

Bei Maklern und Mehrfachvertretern steht in der betrieblichen Altersversorgung bei Direktversicherungen die Allianz an der Spitze. An sie geben die Vermittler in diesem Durchführungsweg das meiste Geschäft (VersicherungsJournal 4.7.2018).

Insgesamt am zufriedensten zeigen sich die unabhängigen Vermittler aber mit der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungs-AG, Direktion für Deutschland. Die Allianz landete nur an fünfter Stelle, wie die „Marktstudie betriebliche Altersversorgung 2018“ ergeben hat (VersicherungsJournal 9.7.2018).