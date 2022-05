Die fairsten Versicherer in Sachen Assistance aus Kundensicht

1.6.2022 – Welche Unternehmen in punkto Notfallhilfe ganz vorne liegen, wollte das Analysehaus von Versicherungsnehmern wissen. Bewertungen in den fünf Sparten Hausrat, Kfz, Rechtsschutz, Unfall und Privat-Haftpflicht wurden dazu eingeholt. Dem LVM und der Huk-Coburg wurden in allen Bereichen „sehr gute“ Assistenceleistungen zugesprochen.

„Assistance ist immer auch ein Win-Win-Geschäft. Der Versicherte profitiert von zusätzlichen Dienstleistungen, während der Versicherer den Service als Instrument zur Kundenbindung nutzt. Das funktioniert aber nur, wenn die Hilfsdienste im Ernstfall mit Professionalität und Fairness überzeugen können“, schreibt die Servicevalue GmbH.

Das Analysehaus hat in Zusammenarbeit mit Focus-Money erstmals ermittelt, welche Gesellschaften in diesen Punkten überzeugen. In der Studie „Kundenurteil: Fairness von Assistance-Anbietern 2022“ wurden Bewertungen zu 45 Akteuren mit Angeboten in der Hausrat-, Kfz-, Rechtsschutz- und Unfallversicherung zusammengetragen.

Die Assistance-Qualität im Segment Privat-Haftpflichtversicherung wurde ebenfalls abgefragt. Die Ergebnisse hat Servicevalue allerdings ohne Detailauswertungen veröffentlicht.

2.978 Studienteilnehmer bewerteten sieben Leistungs- und Servicekategorien

Die Analyse basiert auf einer Onlinebefragung, die im April 2022 durchgeführt wurde. Insgesamt 2.978 Studienteilnehmer gaben 3.413 Urteile ab. Jeder Befragte konnte bis zu zwei Gesellschaften pro Versicherungsart bewerten, die er in den vergangenen 24 Monaten in Anspruch genommen hatte.

Dabei waren Einschätzungen zu folgenden sieben Leistungs- und Servicekategorien abzugeben:

leichte Kontaktmöglichkeit der Mitarbeiter,

Fachkompetenz der Mitarbeiter,

Beratungs- und Informationsumfang,

gefühlte Sicherheit im Notfall,

Verlässlichkeit der Aussagen sowie

Eigeninitiative der Mitarbeiter.

Die Skala der Antwortmöglichkeiten reichte von „trifft voll und ganz zu“ und „trifft eher zu“ bis „trifft eher nicht zu“ und „trifft überhaupt nicht zu“. Die Resultate auf Gesamtebene sowie auf Anbieterebene sind jeweils in Prozent angegeben. Die Rankings wurden nach Mittelwerten berechnet.

LVM und Huk-Coburg wurden durchgehend top beurteilt

„Das Ergebnis der erstmaligen Untersuchung kann sich sehen lassen: Über alle Branchen hinweg überzeugen die Assistance-Teams durch schnelles Feedback, hohe Fachkompetenz und verlässliche Hilfe“, bilanzieren die Studienautoren.

Einige Anbieter erreichten besonders häufig die Spitzennote. Dies waren vor allem der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. und die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG. Beiden gelang in allen fünf betrachteten Bereichen ein „sehr gut“. Die ADAC Versicherung AG und die Ergo Versicherung AG schafften dies in vier Segmenten.

Acht Anbieter im Bereich Hausrat sind „sehr gut“

In der Gesamtwertung der Hausratversicherer erzielten acht Akteure die Höchstnote „sehr gut“. Dies sind in alphabetischer Reihenfolge:

Hinzu kommen neun Anbieter, die mit „gut“ bewertet wurden.

(Bild: Servicevalue)

Elf Versicherer bieten Top-Leistungen im Segment Kfz

Das Ranking der Kfz-Versicherer führen elf Gesellschaften an. Mit der Bestnote prämiert wurden:

Weitere acht wurden mit der Note „gut“ ausgezeichnet.

(Bild: Servicevalue)

Sieben Akteure erhalten in Rechtsschutz eine Spitzenbewertung

Unter den Rechtsschutzversicherern vergaben die Studienautoren siebenmal ein „sehr gut“. Diese Zensur ging an:

Die Assistanceleistungen von fünf Anbietern wurden zudem als „gut“ befunden.

(Bild: Servicevalue)

Sechs Gesellschaften sichern sich in Unfall die Höchstnote

Eine Spitzenbewertung aus dem Kreise der Unfallversicherer erzielten folgende Akteure:

Noch einmal fünf Unternehmen wurden „gute“ Leistungen attestiert.

(Bild: Servicevalue)

Zehn Privat-Haftpflichtversicherer liegen ganz vorne

Besonders gute Beurteilungen fuhren auch die Anbieter von privaten Haftpflicht-Versicherungen ein. Gleich zehn erreichten eine Top-Platzierung. Dazu gehören:

ADAC,

Allianz,

Cosmos,

Ergo,

Gothaer Allgemeine Versicherung AG,

Huk24,

Huk-Coburg,

LVM,

Provinzial und

Signal Iduna.

Die Analysten vergaben in diesem Versicherungszweig zudem sechsmal die Note „gut“.

(Bild: Servicevalue)

Bezugsquelle

Die Wettbewerbsanalyse „Kundenurteil: Fairness von Assistance-Anbietern 2022“ ist über die Homepage von Servicevalue erhältlich. Die Auswertung enthält Gesamtergebnisse sowie detaillierte Einzelprofile von 45 Versicherern.

Ein kostenloser 263-seitiger Chart-Berichtsband (PDF; 1,0 MB) ist online verfügbar.