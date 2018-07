Die fairsten Versicherer aus Kundensicht

19.7.2018 – Servicevalue und die Zeitschrift Focus Money wollten in drei Untersuchungen von Kunden wissen, welche Gesellschaften sie als am fairsten bewerten. In der Studie zu den fairsten Kfz-Schutzbrief-Anbietern gab es elf Mal die Bestnote, bei den Unfallversicherern erhielten neun und bei den Reisekranken-Versicherern sechs Unternehmen ein „sehr gut“.

In den letzten Wochen haben die Servicevalue GmbH und die Zeitschrift Focus Money die Fairness von 24 Reisekranken-Versicherern sowie jeweils 35 privaten Unfallversicherern und Kfz-Schutzbrief-Anbietern untersucht. Die Untersuchungen basieren auf 3.295 (Schutzbrief), 2.778 (Unfall), beziehungsweise 1.451 Kundenurteilen (Reisekranken).

Details zur Methodik

Um das subjektive Konstrukt „Fairness“ mess- und damit steuerbar zu machen, wurde in den Studien die empfundene Fairness zu den jeweiligen Versicherern den Angaben zufolge durch Teildimensionen und etliche Leistungskriterien parametrisiert. Das Bewertungsraster bestand jeweils aus fünf (Reisekranken) beziehungsweise sechs Fairness-Dimensionen.

In allen drei Untersuchungen standen die Fairness hinsichtlich des Produktangebots, in der Kundenberatung, des Preis-Leistungs-Verhältnisses sowie der Schadenregulierung beziehungsweise Leistungsabwicklung auf dem Prüfstand.

Je 24, 27 und 31 Bewertungskriterien

In den beiden Versicherungszweigen Reisekranken- und Unfall stand auch die Fairness beim Kundenservice zur Beurteilung, bei den Unfallversicherern die Fairness der Versicherungs-Bedingungen. Die Kunden von Schutzbrief-Anbietern hatten auch die Fairness in der Kundenkommunikation zu bewerten.

In der Unfallversicherung gab es insgesamt 31 Bewertungskriterien, bei den Kfz-Schutzbrief-Anbietern 27 und bei den Reisekranken-Versicherern waren es 24. Zur Bewertung der einzelnen Kriterien stand eine fünfstufige Antwortskala zur Verfügung (von 1 = „ausgezeichnet“ über 2 = „sehr gut“, 3 = „gut“ und 4 = „mittelmäßig“ bis 5 = „schlecht“).

So kommen die Noten zustande Für die Bewertung mit „sehr gut“ oder „gut“ wurde in der Studie die Regelung getroffen, dass alle Unternehmen, die auf der Gesamtebene einen überdurchschnittlichen Wert erzielten, ein „gut“ bekamen. Wer über dem Durchschnitt der „guten“ Unternehmen lag, erhielt ein „sehr gut“. Dabei berechnet sich das Gesamtergebnis als ungewichteter Mittelwert aller Teildimensionen, während die Teildimensionen sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien ergeben.

Unfall: kein Versicherer in allen Dimensionen „sehr gut“

Bei den privaten Unfallversicherern gab es insgesamt neun Mal ein „sehr gut“. Zur Spitzengruppe gehören in alphabetischer Reihenfolge Aachen Münchener Versicherung AG, ADAC Versicherung AG, Allianz Versicherungs-AG, Cosmos Versicherung AG, die DEVK Versicherungen, die Huk-Coburg Versicherungen, LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G., R+V Allgemeine Versicherung AG und die Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland.

Dabei gelang es keinem einzigen Anbieter, in allen sechs Dimensionen ein „sehr gut“ zu erzielen. Jeweils fünf Mal zur Spitzengruppe zählen die Aachenmünchener (bis auf Preis-Leistungs-Verhältnis), die Huk-Coburg (bis auf Schadenregulierung) sowie der LVM und die Zurich (jeweils bis auf Versicherungs-Bedingungen).

Hohe Zufriedenheitswerte

Jeweils in vier Dimensionen „sehr gut“ sind aus Kundensicht die Cosmos und die DEVK (jeweils bis auf Kundenservice und Schadenregulierung) sowie die R+V (bis auf Produktangebot und Preis-Leistungs-Verhältnis).

Als positiv heben die Studienautoren hervor, dass die Branche ein weiteres Mal einen sehr hohen Zufriedenheitswert bei den Studienteilnehmern habe erreichen können. So hätten mehr als drei von vier Kunden angegeben, ihren Anbieter an Freunde und Bekannte weiterzuempfehlen. Allerdings konnte die Branche nicht in allen Servicedimensionen das Niveau des Vorjahres (VersicherungsJournal 8.8.2017) halten. Vor allem bei der Schadenregulierung ging es bergab.

Reisekranken: sechs Mal „sehr gut“

Bei den Reisekranken-Versicherern erhielt ein halbes Dutzend Anbieter eine „sehr gute“ Gesamtnote. Hierzu zählen die ADAC Versicherungen, die Allianz Private Krankenversicherungs-AG, die Envivas Krankenversicherung AG, die Hansemerkur Krankenversicherung AG, die Huk-Coburg sowie die URV – Union Reiseversicherung AG.

Anders als bei den privaten Unfallversicherern erhielten mit den ADAC Versicherungen, der Allianz und der Envivas gleich drei Anbieter in allen fünf Dimensionen ein „sehr gut“. Jeweils vier Mal zu den Top-Anbietern zählen die URV (bis auf Kundenkommunikation).

Nach Angaben der Studienautoren haben die Reisekranken-Versicherer das hohe Vorjahresniveau (VersicherungsJournal 20.6.2017) sogar noch leicht verbessern können. Besonders gut aufgestellt seien die Anbieter in Sachen Kundenkommunikation. Hier habe es viel Lob vor allem für die unkomplizierte Erreichbarkeit der Mitarbeiter sowie für die Verbindlichkeit ihrer Aussagen gegeben.

Elf Mal „sehr gut“ für Kfz-Schutzbrief-Anbieter

Gleich elf Mal ein „sehr gut“ gab es als Gesamtnote im Rahmen der Untersuchung der Kfz-Schutzbrief-Anbieter. Hierzu zählen der ADAC, der Auto-Club Europa e.V. (ACE), die DEVK, die Huk24 AG, die Huk-Coburg, der LVM, die Provinzial Rheinland Versicherung AG, die VGH Landschaftliche Brandkasse, die WGV Versicherungen und die Württembergische Versicherung AG und die Zurich.

Die Studienautoren heben hervor, dass sich die Branche einerseits zwar in allen Kategorien im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 22.6.2017) verbessert habe. Auf der anderen Seite sei aber auch die Lücke zwischen den Top-Anbietern und dem hinteren Feld deutlich größer geworden.

Weitere Studiendetails und Bezugsmöglichkeiten

Weitere Details zu der 360-seitigen Dokumentation der Studie „Kundenurteil: Fairness von Unfallversicherern 2018“ und Informationen zur kostenpflichtigen Bestellung sind in diesem Studienflyer im PDF-Format (455 KB) zu finden.

Informationen zur 274-seitigen Studie „Kundenurteil: Fairness von Reisekranken-Versicherern 2018“ gibt es unter diesem Link (PDF, 457 KB). Weitere Infos zu der 354-seitigen Untersuchung „Kundenurteil: Fairness von Kfz-Schutzbrief-Anbietern 2018“ finden sich auf dieser Internetseite.