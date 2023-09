Die fairsten Sterbegeldversicherer aus Kundensicht

28.9.2023 – Servicevalue und die Redaktion der Zeitschrift Focus Money wollten von Versicherungskunden wissen, welche Anbieter von Sterbegeldpolicen sie als am fairsten bewerten. Dabei erhielten folgende acht Anbieter ein „sehr gut“: Allianz, Dela, Ergo, Gothaer, HDI, Nürnberger, R+V und Signal Iduna.

WERBUNG

Die Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit Focus Money erstmals untersucht, von welchen Versicherern sich die Kunden in Sachen Sterbegeldpolicen am fairsten behandelt fühlen. Die Studie basiert auf einer im Juli und August durchgeführten Onlinebefragung von Verbrauchern.

Diese konnten solche Anbieter bewerten, bei denen sie in den vergangenen 36 Monaten Kunde in diesem Absicherungsbereich waren. Insgesamt kamen im Rahmen der Umfrage 1.491 Klientenurteile zu 21 Produktgebern zusammen. Nicht als Testkandidat aufgelistet wird die Ideal Lebensversicherung a.G.

14 Testkriterien

Um die Wertvorstellung „Fairness“ messbar zu machen, wurden vier Teildimensionen mit insgesamt 14 verschiedenen Kriterien definiert. Dies sind

faires Produktangebot (Passgenauigkeit der Produkte, verbraucherfreundliche Versicherungs-Bedingungen, angemessene Gesundheitsfragen, angemessene Wartezeiten, Sicherheitsgefühl),

faire Kundenkommunikation (verständliche Versicherungs-Bedingungen, angemessener Informationsumfang, Berücksichtigung der persönlichen Lebenssituation),

fairer Kundenservice (Erreichbarkeit von Mitarbeitern, Reaktion auf Anfragen (Zeit und Qualität), Fachkompetenz),

faires Preis-Leistungs-Verhältnis (Preis-Leistungs-Verhältnis, Leistungstransparenz, Beitragsstabilität).

WERBUNG

Vierstufige Skala zur Bewertung

Zur Bewertung stand den Verbrauchern eine vierstufige Skala zur Verfügung. Diese reicht von „trifft voll und ganz zu“ (1), „trifft eher zu“ (2), „trifft eher nicht zu“ (3) bis „trifft überhaupt nicht zu“ (4). Zur Methodik teilte Servicevalue weiter mit: „Die Teildimensionen ergeben sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien […].

Die Auszeichnung ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert liegen. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, bekommen ein ‚sehr gut‘.“

Acht Akteure erhielten ein „sehr gut“

In die Gesamtwertung gingen die vier Dimensionen zu gleichen Teilen ein. Es erhielten acht Gesellschaften die Höchstnote „sehr gut“. Hierzu gehören (in alphabetischer Reihenfolge):

Nur die Allianz, die Ergo und der HDI schafften es in allen vier Dimensionen unter die Top-Anbieter. Dreimal ein „sehr gut“ erhielten Dela und die Signal Iduna (jeweils nicht Kundenkommunikation) sowie die Gothaer (nicht Preis-Leistungs-Verhältnis), die Nürnberger (nicht Kundenservice) und die R+V (nicht Produktangebot). Alle anderen Testkandidaten landeten bestenfalls zweimal in der Spitzengruppe.

Weitere Informationen zum Inhalt, zu Bezugsmöglichkeiten und zum Preis der Studie „Kundenurteil: Fairness von Sterbegeldversicherern 2023“ können in diesem Studienflyer (PDF, 544 KB) nachgelesen werden.

Weitere Untersuchungen in diesem Segment

Sterbegeldpolicen haben auch verschiedene andere Analysten unter die Lupe genommen. Im vergangenen Dezember hat die Morgen & Morgen GmbH (M&M) ihr „M&M Rating Sterbegeld“ aktualisiert. Dabei bekamen 34 Tarife und Tarifkombinationen von 22 Anbietern die Höchstnote fünf Sterne. Untersucht wurden 89 Offerten von über zwei Dutzend Produktgebern (VersicherungsJournal 1.12.2022).

Die BBG Betriebsberatungs GmbH hat im Rahmen ihrer Studienreihe Asscompact Trends ermittelt, welche Marktteilnehmer die Favoriten der Makler sind (9.6.2023).

Auch die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat in einer Qualitätsumfrage unter ihren Partnermaklern erhoben, auf wen diese im Neugeschäft setzen und wer in Sachen Qualität (Produkte, Policierung, Leistungsbearbeitung und Erreichbarkeit) am besten abschneidet (11.4.2022).