Die fairsten privaten Krankenversicherer aus Sicht der Kunden

25.10.2021 – Das Deutsche Institut für Service-Qualität überreichte im Oktober wieder den „Deutschen Fairness-Preis 2021“. Die drei Erstplatzierten in der Kategorie „Private Krankenversicherer“ sind die Sieger aus dem Vorjahr: die SDK, die Debeka und die Allianz.

Das Deutsche Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG (Disq) und der Nachrichtensender N-TV zeichneten Unternehmen mit dem „Deutschen Fairness-Preis 2021“ (PDF, 688 KB) aus. Rund 63.500 Verbraucher bewerteten insgesamt 834 Unternehmen aus 61 Kategorien.

Aus der Versicherungswirtschaft werden folgende Bereiche in der Untersuchung aufgeführt:

private Krankenversicherer,

Finanzberatung,

Rechtsschutzversicherer,

Direktversicherer und

Versicherer mit Vermittlernetz.

Angaben zur Methodik

In der Kundenbefragung über ein Online-Panel fragten die Marktforscher die Zufriedenheit der Verbraucher in vier Leistungsbereichen ab: Das Preis-Leistungs-Verhältnis floss zu 40 Prozent in die Bewertung ein, Zuverlässigkeit mit 30 Prozent, Transparenz mit 20 Prozent und Weiterempfehlung mit zehn Prozent.

Die Teilnehmer konnten jeweils ein Unternehmen pro Kategorie bewerten, zu dem sie in den vergangenen zwölf Monaten Kontakt hatten oder dessen Produkte sie nutzen. Die Befragung von Personen ab 18 Jahren fand vom 22. April bis 1. Juli 2021 über einen standardisierten Online-Fragebogen statt.

Die Zufriedenheitswerte werden branchenübergreifend auf einer Skala mit fünf Ausprägungen erhoben, die in ein Punktesystem von Null bis 100 überführt wird. Nur Unternehmen oder Marken, „die 100 beziehungsweise 80 Kundenmeinungen erreichten, wurden einzeln ausgewertet“, schreiben die Marktforscher in den Studienunterlagen.

Die Sieger: SDK, Debeka und Allianz

In der Kategorie private Krankenversicherer bewerteten die Kunden insgesamt 20 Gesellschaften. In die Einzelauswertung schafften es aber nur 16 Unternehmen, die eine ausreichende Anzahl von Kundenmeinungen einsammeln konnten. An der Platzierung der Top-Drei änderte sich im Vergleich zum Vorjahr nichts.

Platz eins sichert sich 2021 wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 19.10.2020) die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK) mit einer Gesamtpunktzahl von 75,6. „Bereits zum achten Mal in Folge“ steht der Versicherer auf dem Siegerpodest, wie die Gesellschaft in einer Mitteilung zur diesjährigen Auszeichnung bekannt gab.

Auf Platz zwei liegt der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. mit 75,2 Punkten. Den Bronzerang erarbeitet sich die Allianz private Krankenversicherungs-AG mit einer Gesamtpunktzahl von 74,8.

In den vier abgefragten Leistungsbereichen sicherte sich die Debeka den ersten Rang beim Preis-/Leistungsverhältnis, in den Kategorien Zuverlässigkeit, Transparenz und Weiterempfehlung steht die SDK auf dem ersten Platz.

Welche Anbieter es in die Auswertung schafften

In diesem Jahr veröffentlicht das Disq kein Ranking der folgenden 13 Unternehmen, die zwar eine ausreichende Anzahl von Kundenmeinungen einsammeln konnten, aber nicht den Sprung unter die ersten Drei schafften. Gründe dafür nennt das Institut nicht.

Es werden nur die 13 privaten Krankenversicherer genannt, die es in die Auswertung schafften, aber ohne Platzierung und Punktzahl. In alphabetischer Reihenfolge waren das folgende Gesellschaften:

Kundenwahrnehmung hat wenig mit Marktanteilen zu tun

Die Platzierung der Gesellschaften beim „Deutschen Fairness-Preis“ hat nur wenig mit der Marktpräsenz der Unternehmen zu tun, denn sonst würde wohl kaum die SDK zum achten Mal als Sieger vom Platz gehen. Beim Neugeschäft verbuchten die Fellbacher gerade mal knapp 1.700 neue Verträge in der Kranken-Vollversicherung.

Fast ein Drittel des gesamten Bruttoneuzugangs entfällt auf die Debeka. Zusammen mit der Hansemerkur und der Signal Iduna geht damit fast die Hälfte des Neugeschäfts auf das Konto von nur drei Anbietern (11.10.2021). Davon schaffte nur Marktführer Debeka den Sprung unter die ersten Drei der Disq-Auszeichnung.

Einige Akteure können sich bis heute in dem schwierigen Marktumfeld der PKV erfolgreich behaupten. Dafür nennt ZfV-Chefredakteur Dr. Marc Surminski in einer Analyse verschiedene Erfolgsfaktoren (11.10.2021).