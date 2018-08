Die fairsten Insurtechs aus Kundensicht

28.8.2018 – Servicevalue und Focus-Money haben 2018 zum zweiten Mal untersucht, welche digitalen Makler, Vergleichsportale und Tippgeber in Versicherungsfragen von den Kunden als fair eingestuft werden. Die Nutzer bewerteten sieben Anbieter in diesem Jahr als „sehr gut“: Allesmeins, Asuro, Check24, Clark, Haftpflichthelden, Verivox und Volders.

Zum zweiten Mal hat die Servicevalue GmbH in Kooperation mit der Zeitschrift Focus-Money in der Onlineumfrage „Kundenurteil: Fairness von digitalen Versicherungsberatern 2018“ Kunden zu Insurtechs befragt. Die Teilnehmer der Umfrage, insgesamt 1.108, konnten bis zu drei Anbieter bewerten, bei denen sie in den letzten zwölf Monaten Kunden waren. Insgesamt kamen so 1.470 Kundenurteile zusammen.

Der Name der Studie ist eigentlich nicht zutreffend, da es sich bei den bewerteten Unternehmen um Vermittler handelt und nicht um Versicherungsberater nach § 34e GewO, wie der Titel nahelegt. Das VersicherungsJournal hatte diese Vorgehensweise bereits 2017 hinterfragt (VersicherungsJournal 16.8.2017).

Kunden urteilen über digitale Makler und Vergleichsportale

Bei der Onlineumfrage von Servicevalue nannten und bewerteten die Kunden unterschiedliche Arten von Insurtechs. Im veröffentlichten Gesamtranking führen die Studienautoren zum Beispiel sogenannte „Versicherungsoptimierer“ wie die Clark Germany GmbH und Wefox, eine Marke der Financeapp AG, auf.

Diese als Versicherungsmakler (§ 34d GewO) agierenden Anbieter prüfen die Verträge ihrer Klientel, machen den Kunden Verbesserungsvorschläge und schließen auf Wunsch für ihre Mandanten Policen ab.

Weiterhin werden als Versicherungsmakler firmierende Plattformen wie die Check24 Vergleichsportal GmbH und die Verivox GmbH erwähnt. Auch die Volders GmbH als reiner Tippgeber für Endkunden, der mit Vermittlern zusammenarbeitet, ist im Ranking wieder vertreten. Laut Servicevalue lassen sich diese unterschiedlichen Arten von Insurtechs aufgrund des standardisierten Aufbaus der Befragung miteinander vergleichen.

24 Unternehmen bewertet

Insgesamt wertete Servicevalue die Beurteilungen zu 24 Insurtechs aus. Durchschnittlich erhielt jeder Anbieter 61 Bewertungen, heißt es auf Nachfrage des VersicherungsJournals. Die Datenerhebung erfolgte im Mai und Juni 2018.

Die Nutzer benoteten ihren Anbieter in den Kriterien Gesamtzufriedenheit, Kundenorientierung, Ruf und Image. Die Benotung erfolgte anhand einer fünfstufigen Skala mit den Antwortmöglichkeiten „ausgezeichnet“, „sehr gut“, „gut“, „mittelmäßig“ und „schlecht“.

Welche Anbieter als fair abschneiden

Des Weiteren fragten die Marktforscher 14 Leistungskriterien (Vorjahr: 23 Leistungsmerkmale) ab, aufgeteilt in fünf Kategorien. Die Antwortmöglichkeiten waren „trifft voll und ganz zu“, „trifft eher zu“, „trifft eher nicht zu“ und „trifft überhaupt nicht zu“. Die Umfrageteilnehmer mussten ihre Insutechs in folgenden Bereichen bewerten:

faires Produktangebot (zum Beispiel Produktvielfalt und Produktqualität, Transparenz, Preis-Leistungs-Verhältnis),

faire Kundenberatung (zum Beispiel persönliche Erreichbarkeit, Beratungsqualität, Freundlichkeit/ Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter),

faire Kundenkommunikation (zum Beispiel Verlässlichkeit der Aussagen, schnelle Vermittlung relevanter Informationen, mobiler Zugriff auf Informationen),

fairer Vertragsordner (zum Beispiel umfassende Darstellung der Verträge, mobiler Zugriff auf Verträge, mobile Bearbeitung der Verträge),

fairer Schadenservice (zum Beispiel unkomplizierte Schadenmeldung, Abrufbarkeit zum Stand der Schadenbearbeitung, Schadenabwicklung insgesamt).

Sehr gute Kundenbewertungen

Ihre „sehr gute“ Kundenbewertung konnten fünf der aufgeführten Insurtechs halten: der elektronische Finanz- und Versicherungsordner „Allesmeins“ des Maklerpools Jung, DMS & Cie. AG (JDC), die Asuro GmbH, Clark, Haftpflicht Helden (eine Marke der Insurance Hero GmbH) und der Tippgeber Volders. 2018 neu auf den mit „sehr gut“ bewerteten Plätzen landeten Check24 und Verivox.

Ihre „sehr gute“ Bewertung aus dem Vorjahr verloren im diesjährigen Ranking die Community Life GmbH, die Getsafe Insurance GmbH, Onlineversicherung.de (eine Marke der Wertgarantie AG) und Wefox.

Im Gesamt-Ranking waren außerdem folgende digitalen Markteilnehmer vertreten, allerdings führt Servicevalue diese Insurtechs ohne konkrete Kundenbewertung auf:

Gesamtranking 2018: Insurtechs Anbieter Bewertung 2018* Bewertung 2017* Allesmeins sehr gut sehr gut Asuro sehr gut Sehr gut Check24 sehr gut nicht vertreten Clark sehr gut sehr gut Haftpflichthelden sehr gut sehr gut Verivox sehr gut nicht vertreten Volders sehr gut sehr gut Community Life gut Sehr gut Friendsurance (Alecto GmbH) gut gut Knip GmbH gut gut Mypension Altersvorsorge GmbH gut ohne Bewertung Onlineversicherung.de gut sehr gut Schutzklick.de (Simplesurance GmbH) gut gut Wefox gut sehr gut Covomo ohne Bewertung gut Getsafe ohne Bewertung sehr gut TED GmbH ohne Bewertung gut

Die vollständige 267-seitige Studie (PDF-Datei) kann unter diesem Link per E-Mail oder per Fax unter 0221 67786719 für 5.831 Euro (inklusive Mehrwertsteuer) bestellt werden.