Die fairsten Firmenversicherer aus Kundensicht

1.10.2018 – Für die Zeitschrift Focus-Money befragten die Marktforscher von Servicevalue zum dritten Mal Kunden von Firmenversicherern nach der Fairness ihrer Anbieter. Bei den Favoriten gab es wenig Änderungen. Acht Gesellschaften holten sich 2018 eine „sehr gute“ Bewertung ab: die Allianz, die Axa, die Debeka, die Continentale, der LVM, die Provinzial, die Sparkassen Versicherung und die Württembergische.

Die Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit Focus-Money zum dritten Mal untersucht, von welchen Firmenversicherern sich die Kunden am fairsten behandelt fühlen. Die Studie „Kundenurteil: Fairness von Firmenversicherern 2018“ basiert auf einer im August 2018 durchgeführten Onlinebefragung von Versicherungskunden.

Nach Angaben von Servicevalue befragten die Marktforscher insgesamt 907 Kunden. 1.236 Kundenurteile kamen so zustande, die zu insgesamt 25 Firmenversicherern abgegeben wurden, bei denen die Unternehmen in den zurückliegenden zwölf Monaten Kunde waren.

Im vergangenen Jahr nahmen 1.378 Versicherte an der Befragung teil und 24 Gesellschaften erhielten 1.843 Urteile (VersicherungsJournal 16.10.2017).

So ermittelte die Studie die Fairness der Versicherer

Um den Begriff „Fairness“ mess- und steuerbar zu machen, erfassten die Autoren das von den Kunden empfundene Verhalten von Firmenversicherern durch die nachfolgend aufgeführten sechs Teildimensionen. Diese Bewertungs-Dimensionen umfassen 19 Leistungs- und Servicemerkmale:

fairer Schutz und Vorsorge (Qualität der Produkte und Leistungen, Flexibilität der Produkte, Gefühl der Sicherheit);

faire Kundenberatung (Fachkompetenz und Sozialkompetenz der Mitarbeiter, Beratungsqualität und Eigeninitiative der Mitarbeiter);

fairer Kundenservice (leichter Mitarbeiterkontakt, kurze Reaktionszeit auf Anfragen, Qualität der Anliegenbearbeitung, Kulanz bei Beschwerden und Reklamationen, branchenspezifische Risikoanalyse);

faire Kundenkommunikation (Verständlichkeit der Angebots- und Vertragsunterlagen, angemessener Informationsumfang, Verbindlichkeit der Aussagen);

faires Preis-Leistungs-Verhältnis (Preis-Leistungs-Verhältnis, Kostentransparenz, regelmäßige Anpassung von Umfang und Beiträgen, attraktive Bündelpolicen),

Kundenbindung (emotionale Bindung, Treue, Loyalität, Weiterempfehlung).

Acht Anbieter ein „sehr gut“

Zur weiteren Methodik erklärt Servicevalue: „Für die Auszeichnung auf Gesamtebene sowie auf den Teildimensionen gilt: Ein ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die einen überdurchschnittlichen Wert erzielt haben. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, erhalten ein ‚sehr gut‘.“

In der Gesamtwertung, in die die sechs Dimensionen zu gleichen Teilen eingingen, erhielten insgesamt acht Anbieter ein „sehr gut“.

Die Favoriten aus Kundensicht

Bei den Kunden-Favoriten hat sich im Vergleich zu 2017 nicht viel getan. Ihre „sehr gute“ Bewertung im Gesamtranking konnten folgende Versicherer halten: die Allianz Versicherungs-AG, die Axa Versicherung AG, die Continentale Sachversicherung AG, die Debeka Allgemeine Versicherung AG, der LVM Landwirtschaftliche Versicherungsverein Münster a.G., die Provinzial Rheinland Versicherung AG, die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG und die Württembergische Versicherung AG.

Einzig die Zurich Insurance plc, Niederlassung für Deutschland verlor ihre „sehr gute“ Bewertung und rutschte auf „gut“ ab. In die Riege der „gut“ bewerteten Gesellschaften stieg die Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG auf, während die R+V Allgemeine Versicherung AG ihre gute Beurteilung einbüßte.

Gesamtranking: Fairness von Firmenversicherern Versicherer* Bewertung 2018 Bewertung 2017 Allianz sehr gut sehr gut Axa sehr gut sehr gut Debeka sehr gut sehr gut Continentale sehr gut sehr gut LVM sehr gut sehr gut Provinzial sehr gut sehr gut SV Sparkassen Versicherung sehr gut sehr gut Württembergische sehr gut sehr gut Arag SE gut gut Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G. gut gut Gothaer Allgemeine Versicherung AG gut gut Huk-Coburg Allgemeine Versicherungs-AG gut gut Nürnberger gut ohne Bewertung Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG gut gut Zurich gut sehr gut

In welchen Kategorien die Versicherer bei den Kunden punkteten

In der aktuellen Studie „haben sich die Anbieter im Vergleich zum Vorjahr wieder verbessern können“, schreiben die Autoren von Servicevalue. Einen genaueren Blick auf die Stärken und Schwächen der Branche erlaube die Einteilung aller Fairness-Merkmale in fünf Kategorien.

Aufwärts geht es in den Disziplinen „Faire Kundenberatung“, „Preis-Leistungs- Verhältnis“ und „Schutz und Vorsorge“, also bei den eigentlichen Produkten, so die Auswertung der Marktforscher. In dieser Kategorie hätten sich die untersuchten Versicherer im Vergleich zum Vorjahr im Durchschnitt am stärksten verbessert.

Folgende Gesellschaften führt Servicevalue zwar im Gesamtranking 2018 auf, allerdings ohne eine konkrete Kundenbewertung:

Welche Favoriten Makler empfehlen

