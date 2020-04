Die fairsten bKV-Anbieter aus Kundensicht

24.4.2020 – Servicevalue und die Redaktion der Zeitschrift Focus-Money wollten von Kunden wissen, welche Gesellschaften sie in der betrieblichen Krankenversicherung als am fairsten bewerten. Dabei erhielten fünf von 16 Anbietern ein „sehr gut“. Hierzu zählen die Allianz, die Axa, die Barmenia, die DKV und neuerdings auch die Huk-Coburg.

WERBUNG

Die Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit Focus-Money zum zweiten Mal untersucht, von welchen betrieblichen Krankenversicherern (bKV) sich die Kunden am fairsten behandelt fühlen. Die Studie basiert auf einer im Februar durchgeführten Onlinebefragung von Verbrauchern.

Diese konnten bis zu zwei Anbieter bewerten, bei denen sie in den vergangenen 24 Monaten Kunde waren. Insgesamt kamen im Rahmen der Umfrage 1.264 Urteile von 1.069 Kunden zu 16 Unternehmen zusammen.

So wurde die Fairness ermittelt

Um das virtuelle Konstrukt „Fairness“ mess- und damit steuerbar zu machen, wurde in der Studie die von den Kunden als Metabegriff empfundene Fairness durch die folgenden vier Teildimensionen mit insgesamt 16 Leistungsmerkmalen parametrisiert:

faire Tarifleistung (Transparenz der Leistungsansprüche, Qualität der Versicherungsbausteine, Sicherheitsgefühl, Verbindlichkeit von Aussagen, Aufstockung des Versicherungsschutzes);

faire Kommunikation (Verständlichkeit der Kommunikation, angemessener Informationsumfang, Verständlichkeit der Vertragsunterlagen);

fairer Service (Erreichbarkeit von Mitarbeitern; Reaktion auf Anfragen (Zeit und Qualität), Fachkompetenz, unbürokratische Hilfestellung, unkomplizierte Leistungsabrechnung);

faires Preis-Leistungs-Verhältnis (Preis-Leistungs-Verhältnis, Kostentransparenz, Beitragsstabilität).

Zur Bewertung stand den Verbrauchern eine vierstufige Skala zur Verfügung. Diese reicht von „trifft voll und ganz zu“ (1), „trifft eher zu“ (2), „trifft eher nicht zu“ (3) bis „trifft überhaupt nicht zu“ (4). Zur Methodik teilte Servicevalue weiter mit: „Die Teildimensionen ergeben sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien […].

Die Auszeichnung ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert liegen. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, bekommen ein ‚sehr gut‘.“

Die fairsten bKV-Anbieter aus Kundensicht

In der Gesamtwertung, in welche die vier Dimensionen zu gleichen Teilen eingingen, erhielten fünf Gesellschaften die Höchstnote „sehr gut“. Hierzu gehören (in alphabetischer Reihenfolge):

Die Allianz, die Axa und die Huk-Coburg erzielten dabei in allen vier Kategorien ein „sehr gut“. Der DKV gelang dies drei Mal (bis auf „fairer Service“), der Barmenia zwei Mal (bis auf „faire Kommunikation“ und „faires Preis-Leistungs-Verhältnis“).

Huk-Coburg steigt in die Spitzengruppe auf

In die Spitzengruppe aufgestiegen ist Huk-Coburg, die im Vorjahr (VersicherungsJournal 11.4.2019) noch mit „gut“ abgeschnitten hatte. Diese Bewertung erhielten aktuell die Bayerische Beamtenkrankenkasse AG, die Central Krankenversicherung AG, die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK) und die Württembergische Krankenversicherung AG.

Keine überdurchschnittliche Kundenbewertung gab es für die ebenfalls unter die Lupe genommenen Anbieter Arag Krankenversicherungs-AG, Gothaer Krankenversicherung AG, Hallesche Krankenversicherung a.G., Hansemerkur Krankenversicherung AG, Nürnberger Krankenversicherung AG, R+V Krankenversicherung AG und Signal Iduna Krankenversicherung a.G.

Besonders wichtig ist der Regulierungsumfang

Im Rahmen einer Relevanzanalyse (Varianzaufklärung der Korrelation nach Pearson) wurden zudem die wichtigsten Kundenbindungstreiber ermittelt. Hier stellte sich die Verbindlichkeit von Aussagen als am wenigsten wichtig heraus. An der Spitze liegt das Service-Merkmal Fachkompetenz.

In letztgenanntem Kriterien schneidet die Barmenia am besten ab (Mittelwert: 1,72). Hauchdünn dahinter folgt die DKV (1,73). In einem engen Rennen um den Bronzerang setzte sich die Allianz gegen die gleichauf liegenden Gesellschaften Axa und die R+V durch. Der Durchschnittswert liegt bei 1,83.

Weitere Details zu Studieninhalten, Preis und Bezugsmöglichkeiten können in diesem Studienflyer (PDF, 506 KB) nachgelesen werden.

Weitere Informationen zu bKV

Für die PKV-Branche ist das Geschäftsfeld bKV bei einem bestenfalls stagnierenden Vollversicherungs-Geschäft (7.2.2020, 29.1.2020) einer der großen Hoffnungsträger. Bei immer mehr Unternehmen steht dieser Geschäftsbereich verstärkt auf der Agenda (20.3.2020, 31.1.2020, 10.1.2020, 13.12.2019, 15.11.2019, 23.9.2019).

Zu Jahresbeginn berichtete der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) über eine kräftige Steigerung in diesem Segment. So hat sich die Zahl der Unternehmen, die ihren Mitarbeitern eine zusätzliche Absicherung über die bKV anbieten, 2019 um fast ein Drittel auf 10.200 Betriebe erhöht. Die Zahl der über den Betrieb versicherten Arbeitnehmer stieg immerhin um etwa ein Zwölftel auf rund 820.000 (10.1.2020).

Auch die Oliver Wyman GmbH geht in einer aktuellen Studie zu den Geschäftshürden für die Versicherungswirtschaft von einer wachsenden Bedeutung der bKV aus. Diese werde gemeinsam mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement zunehmend für alle Wirtschaftszweige ein immer wichtigeres Mittel in der Personalarbeit (24.4.2020).