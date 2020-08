Die fairsten bAV-Anbieter

5.8.2020 – Servicevalue und die Redaktion der Zeitschrift Focus-Money wollten von Verbrauchern wissen, welche Betriebsrenten-Versicherer sie als am fairsten bewerten. Dabei erhielten die zehn Unternehmen Allianz, DEVK, Huk-Coburg, Provinzial, R+V, Signal Iduna, SV, Swiss Life, WWK und Zurich Deutscher Herold ein „sehr gut“.

Die Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit Focus-Money erneut untersucht, von welchen privaten Lebensversicherern sich die Versicherten in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) am fairsten behandelt fühlen. Die Studie basiert auf einer im Mai und Juni 2020 durchgeführten Onlinebefragung von Verbrauchern.

Diese konnten bis zu drei Anbieter bewerten, über die sie in den vergangenen 24 Monaten in einem bAV-Vertrag versichert wurden. Insgesamt kamen im Rahmen der Umfrage 2.595 Verbraucherurteile zu 32 Unternehmen zusammen.

Bewertung: So wurde die Fairness ermittelt

Um das virtuelle Konstrukt „Fairness“ mess- und damit steuerbar zu machen, wurde in der Studie die von den Kunden als Metabegriff empfundene Fairness durch die folgenden fünf Teildimensionen mit insgesamt 18 Leistungsmerkmalen parametrisiert:

faire Produktleistung (Kombinations-Möglichkeiten, Attraktivität der Produkte, Zusatzversicherungen, problemlose Weiterführung),

faire Kundenberatung (Hinweise auf die Sozialversicherungs-Pflicht, zur Minderung der Sozialversicherungs-Leistungen, zur Krankenversicherungs-Pflichtgrenze und zur Haftung bei Beitragsrückständen),

faire Kommunikation (Vollständigkeit der Informationen, Verbindlichkeit von Aussagen, Verständlichkeit der Unterlagen, regelmäßige Informationen),

fairer Kundenservice (Kontaktmöglichkeiten, Fachkompetenz, Beantwortung aller Fragenattraktive Einzel- oder Gruppenvereinbarungen),

faires Preis-Leistungs-Verhältnis (Kostentransparenz, Preis-Leistungs-Verhältnis).

Eine genaue Aufschlüsselung darüber, auf welche Durchführungswege sich die Befragten mit ihren Arbeitgebern bei der betrieblichen Altersversorgung (bAV) geeinigt haben, geht aus den Studienunterlagen nicht hervor.

Einige Kategorien und Leistungskriterien können zudem von den hier befragten Arbeitnehmern vermutlich gar nicht beantwortet werden, da der Versicherungsnehmer, der vorrangig Kontakt zu den bAV-Anbietern hat, der Arbeitgeber ist.

Vierstufige Skala zur Bewertung

Zur Bewertung stand den Verbrauchern eine vierstufige Skala zur Verfügung. Diese reicht von „trifft voll und ganz zu“ (1), „trifft eher zu“ (2), „trifft eher nicht zu“ (3) bis „trifft überhaupt nicht zu“ (4). Zur Methodik teilte Servicevalue weiter mit: „Die Teildimensionen ergeben sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien […].

Die Auszeichnung ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert liegen. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, bekommen ein ‚sehr gut‘.“

Die fairsten Anbieter aus Kundensicht

In der Gesamtwertung, in welche die fünf Dimensionen zu gleichen Teilen eingingen, erhielten zehn (Vorjahr: acht) Gesellschaften die Höchstnote „sehr gut“. Hierzu gehören (in alphabetischer Reihenfolge):

Neu in die Spitzengruppe aufgestiegen sind Huk-Coburg und Provinzial.

In allen fünf Kategorien zu den Topgesellschaften gehören nur Allianz, DEVK, Swiss Life und WWK. Jeweils vier Mal schafften das die R+V (bis auf Preis-Leistungs-Verhältnis), die Signal Iduna (bis auf Kundenkommunikation) sowie Provinzial und die SV (jeweils bis auf Kundenberatung),

„Faire Kundenberatung“ ist die am schlechtesten bewertete Kategorie

Am besten schnitten die bAV-Anbieter hinsichtlich der Kostentransparenz, der Kombinations-Möglichkeiten und der Zusatzversicherungen ab.

Die Kategorie mit den schlechtesten Noten ist der Servicevalue-Untersuchung zufolge die Kundenberatung. Für die Hinweise zur Minderung der Sozialversicherungs-Leistungen, zur Krankenversicherungs-Pflichtgrenze, zur Haftung bei Beitragsrückständen und zur Sozialversicherungs-Pflicht vergaben die Befragten Noten zwischen 1,96 und 2,00.

An dieser Stelle muss offen bleiben, inwieweit die befragten Arbeitnehmer überhaupt vom jeweiligen Versicherer beraten wurden.

Die (potenziellen) Folgen eines bAV-Abschlusses

Dass Beitragsleistungen zur bAV dazu führen, dass die Versicherten weniger in die Sozialversicherungen einzahlen und deshalb von dort weniger Leistungen erhalten, erklärt aus Sicht der Interviewten die Swiss Life am besten. Sie wurde in diesem Leistungskriterium mit der Bestnote von 1,76 bewertet.

Auf den Positionen zwei und drei liegen die Versicherungskammer Bayern (1,82) und die Huk-Coburg (1,87). Hauchdünn dahinter folgen die Allianz und die Provinzial. Der Durchschnittswert wird mit 1,96 angegeben.

Bei der Entgeltumwandlung kann es zudem passieren, dass ein Arbeitnehmer wieder unter die Krankenversicherungs-Pflichtgrenze fällt und demnach regulär gesetzlich krankenversichert sein müsste.

Hinweise auf diese potenziellen Auswirkungen erhielten die Befragten den Bewertungen zufolge am besten von der R+V (1,83). Nur wenig schlechter wurde die Allianz beurteilt (1,85). Dahinter folgen die Swiss Life, die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. und die Axa Lebensversicherung AG.

Weitere Studiendetails

Weitere Informationen zum Inhalt, zu Bezugsmöglichkeiten und zum Preis des 210-seitigen Berichtsbands zur Studie „Fairness von betrieblichen Altersversorgern 2020“ können in diesem Studienflyer (PDF, 482 KB) nachgelesen werden.