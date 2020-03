Die fairsten Autoversicherer aus Kundensicht

6.3.2020 – Servicevalue und die Redaktion der Zeitschrift Focus Money wollten von Autoversicherungskunden wissen, welche Gesellschaften sie als am fairsten bewerten. Dabei erhielten zehn Service- und vier Direktversicherer ein „sehr gut“.

Die Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit Focus-Money erneut untersucht, von welchen Kfz-Versicherern sich die Kunden am fairsten behandelt fühlen. Die Studie basiert auf einer im Januar und Februar durchgeführten Onlinebefragung von Verbrauchern. Diese konnten bis zu zwei Anbieter bewerten, bei denen sie in den vergangenen zwölf Monaten Kunde waren.

Insgesamt kamen im Rahmen der Umfrage über 3.600 Urteile von fast 3.000 Kunden zu 41 Unternehmen zusammen. 2.605 Stimmen von 2.119 Mandanten entfielen auf 30 Serviceversicherer. Zudem gaben 827 Kunden 1.034 Urteile zu elf Direktversicherern ab. Dabei handelt es sich laut Servicevalue jeweils um die nach Beitragseinnahmen größten Anbieter am Markt.

So wurde die Fairness ermittelt

Um das virtuelle Konstrukt „Fairness“ mess- und damit steuerbar zu machen, wurde in der Studie die von den Kunden als Metabegriff empfundene Fairness durch die folgenden sechs Teildimensionen mit insgesamt 23 Leistungsmerkmalen parametrisiert:

Faires Produktangebot (Angebotsvielfalt, Transparenz der Produkte und Leistungen, Deckungs-/ Leistungserweiterungen, Bonusmöglichkeiten, Flexibilität der Produkte);

Faires Preis-Leistungs-Verhältnis (Preis-Leistungs-Verhältnis, Beitragsstabilität);

Fairer Kundenservice (Erreichbarkeit von Mitarbeitern, Reaktion bei Problemen (schnell und zuverlässig), Kulanz, proaktiv bessere Angebote, Belohnung von Kundentreue);

Faire Kundenkommunikation (Verbindlichkeit von Aussagen, Verständlichkeit der Kommunikation, angemessener Informationsumfang, Orientierung auf der Website);

Faire Kundenberatung (Eingehen auf Kundenbedürfnisse, Auskunftsbereitschaft und -fähigkeit, Fachkompetenz, Dokumentation/ Beratungsprotokolle);

Faire Schadenregulierung (Reaktionszeit im Schadenfall, Schadenabwicklung, Regulierungsumfang).

Zur Bewertung stand den Verbrauchern eine vierstufige Skala zur Verfügung. Diese reicht von „trifft voll und ganz zu“ (1), „trifft eher zu“ (2), „trifft eher nicht zu“ (3) bis „trifft überhaupt nicht zu“ (4). Zur Methodik teilte Servicevalue weiter mit: „Die Teildimensionen ergeben sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien […].

Die Auszeichnung ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert liegen. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, bekommen ein ‚sehr gut‘.“

Die fairsten Kfz-Serviceversicherer aus Kundensicht

In der Gesamtwertung, in die die sechs Dimensionen zu gleichen Teilen eingingen, erhielten zehn Gesellschaften die Höchstnote „sehr gut“. Hierzu gehören (in alphabetischer Reihenfolge):

Der Aufstieg in die Spitzengruppe gelang der DEVK. Aus dieser herausgefallen ist im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 17.5.2019) kein Unternehmen.

Nur der ADAC und die Allianz zählen in allen sechs Segmenten zu den Topgesellschaften. Jeweils fünf Mal ein „sehr gut“ bekamen Generali (bis auf Kundenkommunikation), Huk-Coburg (bis auf Kundenservice), LVM (bis auf Produktangebot) und Provinzial Rheinland (bis auf Preis-Leistungs-Verhältnis).

Vier Kfz-Direktversicherer „sehr gut“

Bei den Direktversicherern wurden vier Anbieter als „sehr gut“ beurteilt:

Im Vorjahr hatten diese vier Anbieter ebenfalls zur Spitzengruppe gehört.

In allen Dimensionen ein „sehr gut“ erhielten nur Allianz Direct und Cosmos. Jeweils vier Mal zu den Topgesellschaften zählen Huk24 (bis auf Kundenservice und Kundenberatung) sowie Bavariadirekt (bis auf Preis-Leistungs-Verhältnis und Kundenkommunikation).

Nach Angaben der Studienautoren ist das Fairness-Level bei den Kfz-Service- wie auch bei den –Direktversicherern „nach wie vor hoch. Beide Segmente lassen jedoch im Vergleich zum Vorjahr Federn: Das Gesamtergebnis der Direktversicherer liegt 0,6 Indexpunkte unter dem des Vorjahrs, bei den Serviceversicherern sind es lediglich 0,3 Punkte.“

Serviceversicherer: Besonders wichtig ist der Regulierungsumfang

Im Rahmen einer Relevanzanalyse (Varianzaufklärung der Korrelation nach Pearson) wurden zudem die wichtigsten Kundenbindungstreiber ermittelt. Hier stellten sich bei den Serviceversicherern die Bereiche „Proaktiv bessere Angebote“ und „Belohnung von Kundentreue“ als am wenigsten wichtig heraus.

An der Spitze liegen gleichauf das Eingehen auf Kundenbedürfnisse und der Regulierungsumfang. Bei letztgenanntem Kriterien schneidet die Württembergische am besten ab (Mittelwert: 1,61). Knapp dahinter folgen SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG und die Provinzial Rheinland. Der Durchschnittswert liegt bei 1,76.

Für Direktversicherungs-Kunden ist die Kulanz von größter Bedeutung

Ein anderes Bild zeigt sich bei den Mandanten von Kfz-Direktversicherern. Hier genießen die Kriterien Angebotsvielfalt sowie Transparenz der Produkte und Leistungen die niedrigste Relevanz für die Kundenbindung.

Mit Abstand am wichtigsten dafür ist die Kulanz des Anbieters aus der Dimension Kundenservice. In diesem Merkmal setzte sich die Cosmos gegen die Wettbewerber durch (Mittelwert 1,82). Den Silberrang teilen sich hauchdünn dahinter die Allianz Direct und die R+V Direktversicherung AG (R+V24).

Letztere schnitt in der Gesamtwertung zusammen mit der Europa Versicherung AG und der DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt) mit „gut“ ab.

Weitere Informationen zu Bezugsmöglichkeiten und zum Preis des 343-seitigen Berichtsbands zur Studie „Kundenurteil: Fairness von Kfz-Versicherern 2020“ können in diesem Studienflyer (PDF, 533 KB) nachgelesen werden.

