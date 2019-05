Die „Extrarente“ ist überflüssig

30.4.2019 – Ein kostengünstiges Altersvorsorgeprodukt will der Verbraucherzentrale Bundesverband schaffen. Das hat allerdings große Ähnlichkeit mit bereits etablierten Angeboten, nur bürokratischer, auch für die Arbeitgeber. Auch Druck auf die Beschäftigten bringt keinen stichhaltigen Nutzen, meint Claus-Peter Meyer.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (VZBV) hat ein eigenes Modell für eine private Altersvorsorge vorgestellt, das öffentlich-rechtlich organisiert in Aktien investieren soll. Arbeitnehmer sollen automatisch bei dieser „Extrarente“ landen, wenn sie dem nicht bei ihren Arbeitgeber widersprechen (VersicherungsJournal 30.4.2019).

Claus-Peter Meyer (Bild: Harjes)

In diesem angestrebten „Systemwechsel“ sind verschiedene Ideen zusammengefasst, die es differenziert zu bewerten gilt.

Kostengünstige Anlage in Aktien gibt es schon

Über die „Extrarente“ sollen die Altersvorsorgesparer zur Aktionären werden, zumindest indirekt über Fonds. Diese Idee ist nicht neu. Schon seit Jahrzenten stehen den Verbrauchern Investmentfonds und fondsgebundene Rentenversicherungen zur Verfügung.

Das Angebot wird derzeit mit immer mehr ETFs und darauf aufbauenden automatisierten Vermögensverwaltungen („Robo-Advisor“) bereichert, die zu immer geringeren Kosten den Verbrauchern die Chancen der Kapitalmärkte eröffnen.

Dieses Angebot kann jedermann bereits nutzen und es wird genutzt, teilweise auch mit zusätzlicher Beratung. Dazu braucht es keine zusätzliche öffentlich-rechtliche Einrichtung.

Zwangsbeglückung mit Ausweg löst keine Probleme

Zu dem Vorschlag der Verbraucherschützer gehört eine Zwangsbeglückung. Arbeitnehmer würden automatisch für die „Extrarente“ angemeldet. Wer das nicht möchte, muss dies ausdrücklich verlangen (Opt-out).

Für diesen sanften Druck ist kein stichhaltiger Grund erkennbar. Bestenfalls ließen sich so einige Menschen in das System holen, die den Ausweg verpasst haben, obwohl sie nicht überzeugt sind. Aber das Problem der drohenden Altersarmut würde so nicht gelöst werden.

Die Beschäftigten, die das Modell attraktiver fänden als die Alternativen, würden sich freiwillig anmelden. Dazu müsste es nur tatsächlich besser sein.

Unter Zwang wären auch die Arbeitgeber. Der Gesetzesvorschlag bürdet ihnen die Verwaltung der Beitragszahlung zur „Extrarente“ auf, ohne dass ein stichhaltiger Nutzen dafür erkennbar ist.

Altersvorsorge braucht Vielfalt

Eine Altersvorsorge mit einem hohen Aktienanteil bringt erfahrungsgemäß langfristig eine vergleichsweise hohe Rendite. Deshalb ist sie für alle Sparer, die vor den Risiken keine Angst haben, höchst relevant.

Nicht wegzudiskutieren ist aber, dass die Ängste vor den Kapitalmärkten weit verbreitet sind und deshalb vermeintlich sicherere Anlageformen eine ebenso große Daseinsberechtigung haben. Jede Sparform muss zur Risikoneigung des Anlegers passen, um diesem schlaflose Nächte wegen seines Depots zu ersparen.

Dessen ungeachtet hat die Angst vor Aktien auch mit unzureichender Information zu tun. Daher sollte sich jeder ängstliche Verbraucher fragen (oder von einem guten Berater fragen lassen), inwieweit seine Bedenken tatsächlich stichhaltig sind und welche Anlagestrategie objektiv am besten geeignet ist, die eigenen finanziellen Ziele zu erreichen.

Beraten lassen oder selbst entscheiden

Damit das Vorhaben für die Sparer so kostengünstig wird, wie vom VZBV angestrebt, dürfen keine Beratungskosten anfallen. Dabei wird verkannt, dass viele Verbraucher bei der Planung ihrer Altersvorsorge auf Hilfe angewiesen sind. Diesem Bedarf wird ein Standardprodukt, das ohne Beratung an den Mann oder die Frau gebracht wird, nicht gerecht.

Deshalb werden kostengünstige Produkte für Selbstentscheider ebenso benötigt wie Lösungen für Sparer, die Unterstützung bei der Finanzplanung und dem Abschluss entsprechender Verträge benötigen.

Diese Beratung muss selbstverständlich ein Honorar oder eine einkalkulierte Provision kosten dürfen, auch wenn sie die mit dem Sparplan oder der Versicherung erwirtschaftete Rendite etwas mindert. Falsche oder unterlassene Entscheidungen können viel teurer sein.

Dass durch den Vorschlag der Verbraucherschützer die Altersvorsorge der Deutschen spürbar verbessert werden könnte, klingt nicht plausibel. Dazu sind völlig andere Ansätze gefragt. Deshalb erscheint ein solches Gesetzesvorhaben überflüssig.