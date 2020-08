Die Europarente ist im Zieleinlauf

17.8.2020 – Bereits vor einem Jahr ist die Verordnung für das paneuropäische Pensionsprodukt in Kraft getreten. Fertig war der Rechtsrahmen mangels noch fehlender Durchführungsrechtsakte damit trotzdem nicht. Die EU-Versicherungsaufsicht hat nun Entwürfe für ebendiese Detailregelungen vorgelegt. Sie erwartet, dass damit ein „einfaches, sicheres und verlässliches“ Produkt geschaffen werden kann.

Die die Debatte über das „Paneuropäische Private Pensionsprodukt“ – kurz „Pepp“ oder auch „Europarente“ – reicht bis ins Jahr 2013 zurück. Nun ist die Realisierung dieses Altersvorsorgeprodukts einen wichtigen Schritt weiter.

Die EU-Verordnung, die die gesetzliche Grundlage für das Pepp bildet, ist schon vor geraumer Zeit unter Dach und Fach gebracht worden (VersicherungsJournal 21.6.2019) und am 14. August 2019 in Kraft getreten. Das heißt allerdings nicht, dass sie auch schon anwendbar ist.

Voraussetzung dafür ist, dass die EU-Kommission noch die in der Pepp-Verordnung vorgesehenen „delegierten Rechtsakte“ verabschiedet. Diese sollen einige Bestimmungen näher konkretisieren, eben „anwendbar“ machen.

Aufsicht legt Verordnungsentwürfe zur Konkretisierung vor

Gemäß der Verordnung ist die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa) aufgerufen, Entwürfe dafür vorzulegen.

Das hat sie am Freitag getan und entsprechende Vorschläge samt „technischem Rat“ veröffentlicht. Insgesamt sind es vier Dokumente im Umfang von gut 100 Seiten.

Es handelt sich dabei um zwei Entwürfe für delegierte Rechtsakte („Regulatory Technical Standards“ und „Implementing Technical Standards“) sowie den „Technical advice on supervisory reporting“ und den „Technical advice on criteria for EIOPA’s product intervention powers“.

Laut Eiopa bauen die Entwürfe auf Expertise aus Aufsichtsbehörden, Europäischer Zentralbank, OECD und einem Dialog mit der Versicherungswirtschaft sowie anderen Stakeholdern auf.

Zwei Informationsdokumente

Enthalten sind unter anderem nähere Regelungen für zwei Informationsdokumente, die auf Seiten des Interessenten für Produktverständnis, Vergleichbarkeit und leichtere Entscheidungsfindung sorgen sollen.

Das eine ist das Basisinformationsblatt („Pepp Key Information Document“, KID), das auf maximal fünf A4-Seiten wesentliche Produktmerkmale beschreibt (Artikel 26 ff. der Pepp-Verordnung).

Das andere ist die individualisierte „Leistungsinformation“ („Pepp Benefit Statement“), die der Anbieter für jeden Pepp-Sparer jährlich erstellt und beispielsweise über Beitragszahlungen, Kosten und Wertentwicklung informiert (Artikel 35 ff. der Pepp-Verordnung).

Der Eiopa-Entwurf führt die Gestaltung dieser Dokumente nicht nur näher aus, er liefert auch Muster für ihr Aussehen.

„Kosteneffizienz“ und „Risikominderung“

Eines der großen Ziele sei „Kosteneffizienz“, betont die Eiopa. Im Fall des „Basis-Pepp“, sozusagen der „Standard-Anlageoption“, sollen die zu entrichtenden Kosten und Gebühren laut Pepp-Verordnung „höchstens 1 Prozent des pro Jahr angesparten Kapitals“ betragen.

Dieses Basis-Pepp sei eigens dafür konzipiert worden, einen „relativ hohen Level an Kapitalschutz“ zu bieten, der „zu einer Kapitalgarantie ausgebaut“ werden könne. „Die Kosten für die Bereitstellung dieser Garantie ist vom Kostendeckel ausgenommen, muss aber ausdrücklich offengelegt werden“, erläutert die Eiopa ihren Ansatz.

Nicht zuletzt enthält der Entwurf auch Regelungen für Techniken der Risikominderung. Sie sollen dazu beitragen, den Sparern bessere langfristige Erträge zu bringen und Anlagerisiken so zu managen, dass sie auf den „Risikoappetit“ der Europäer abgestimmt sind, wie die Behörde sagt.

Eiopa-Chef Bernardino lobt Entwürfe

Gabriel Bernadino (Archivbild: Lier)

Die Eiopa geht davon aus, dass ihr Paket „die richtigen Anreize für die Schaffung künftiger Pepps als portable, einfache und kosteneffiziente Produkte“ setzt, und spricht von „klaren und durchsetzbaren Qualitätskriterien“ für die Anbieter.

Die Eiopa habe das Ziel erreicht, das Pepp als „einfache, sichere und verlässliche Pensionssparoption“ zu gestalten und „ein starkes Werkzeug zur Verfügung zu stellen, um die Pensionslücke zu schließen“, lobt Vorsitzender Gabriel Bernardino die Vorschläge seiner Behörde.

Das Pepp, so Bernardino, sei eine „einzigartige Möglichkeit, Konsumenten die Teilnahme an nachhaltigen Anlagen und der europäischen Kapitalmarktunion“ zu bieten, während es zugleich für ein „gutes Pensionsergebnis“ und „Schutz gegen Abwärtsrisiken“ sorge.

Bis diese Möglichkeit tatsächlich zur Verfügung steht, wird es aber noch etwas dauern. „Anwendbar“ wird die Pepp-Verordnung, wie sie selbst bestimmt, nämlich erst zwölf Monate nach Kundmachung der ausständigen delegierten Rechtsakte im Amtsblatt der EU sein.

Zum Herunterladen

Die Dokumente können von einer Webseite der Eiopa heruntergeladen werden.