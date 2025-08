Die Digital-Champions unter den Versicherern

5.8.2025

Die Servicevalue GmbH hat für die Tageszeitung Die Welt auch in diesem Jahr wieder eine Untersuchung zur digitalen Kundennähe von Unternehmen durchgeführt. Insgesamt wurden 2.101 Firmen aus 145 Kategorien bewertet. Die Gesamtzahl der Kundenurteile wird mit rund 423.000 angegeben.

Basis der Untersuchung ist der „Digital Experience Score“ (DES), der in einer Onlinebefragung im Frühjahr 2025 ermittelt wurde. Weitere Details zur Methodik und zu den Siegern in den sieben Kategorien mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 23.7.2025).

Bei den Vollsortimentern kletterten die Allianz Versicherungen auf die Spitzenposition. Ein Score von 90,1 Indexpunkten brachte dem Unternehmen neben dem Branchensieg auch Gesamtplatz 40, was einen Goldrang bedeutet. Dieser wurde an die Top-200-Testkandidaten vergeben. „Gold“ schafften auch der Vorjahressieger (24.7.2024) Ergo Versicherungen (88,8 Zähler; Gesamtrang 56) und die Axa Versicherungen (84,1 Punkte; Gesamtposition 195).

„Silber“, das den Positionen 201 bis 400 im Gesamtranking vorbehalten ist, erzielten

Das vollständige Branchenranking, in dem die Provinzial Versicherungen auf einem Bronzerang (Voraussetzung: Gesamtposition 401 bis 600) landeten, kann hier eingesehen werden.