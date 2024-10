Die Bürger gehen immer später in Rente

14.10.2024 – Die Neurentner, also die Personen, die letztes Jahr erstmals eine gesetzliche Altersrente in Anspruch genommen haben, waren zum Rentenbeginn knapp 64,4 Jahre alt und damit nur marginal älter als die Neurentner von 2022. Insgesamt war es jedoch seit der Wiedervereinigung das bisher höchste durchschnittliche Rentenzugangsalter.

Letztes Jahr haben erstmalig knapp 952.700 Personen eine gesetzliche Altersrente erhalten. Das waren fast 77.700 Neurentner mehr als im Jahr davor. Das Zugangsalter bei Renteneintritt der Neurentner lag 2023 im Schnitt bei 64,39 Jahren. Das belegt eine Statistik der Deutschen Rentenversicherung (DRV).

Gegenüber dem Vorjahr ist damit das durchschnittliche Zugangsalter um weniger als vier Tage gestiegen. Im Vergleich zum Jahr 2021 hat sich jedoch das Renteneintrittsalter in 2023 allerdings sogar um über drei Monate erhöht.

Die Rentenart mit dem höchsten Renteneintrittsalter

Am jüngsten waren die Neurentner bei Rentenbeginn im Jahr 2000 mit circa 62,3 Jahren. Bis 2019 stieg dann das Rentenzugangsalter bis auf etwa 64,3 Jahre an. Bis zum Jahr 2020 sank es dann wieder auf rund 64,2 Jahre und bis zum Jahr 2021 auf circa 64,1 Jahre, dann gab es in 2022 wieder einen Anstieg auf 64,38 Jahre.

Einer der wichtigsten Gründe für die tendenzielle Steigerung des durchschnittlichen Rentenzugangsalters dürfte unter anderem die Anhebung der vorgeschriebenen Altersgrenzen für den frühestmöglichen Renteneintritt. Aktuell ist das ein Monat pro Jahr. In der Praxis wird dieser Wert also aktuell längst nicht erreicht.

Je nach Rentenart unterscheidet sich das durchschnittliche Renteneintrittsalter der Neurentner im Jahr 2023 um bis zu drei Jahre und neun Monate. Während letztes Jahr die Neurentner mit einer Regelaltersrente im Schnitt bei Rentenbeginn 65,35 Jahre alt waren, lag das Renteneintrittsalter bei der Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute bei nur 61,61 Jahren.

Geringer Unterschied zwischen Männer und Frauen

Die Rentenstatistik verdeutlicht zudem, dass sich das Rentenzugangsalter nach Geschlecht nur marginal unterscheidet.

Letztes Jahr haben rund 397.600 Neurentner erstmalig eine Regelaltersrente bezogen. Ihr Rentenzugangsalter lag im Schnitt bei 65,35 Jahren (Frauen 65,40 Jahre, Männer 65,29 Jahre). Sie waren damit durchschnittlich jedoch nur fast vier Tage älter als die Neurentner, die 2022 diese Rentenart in Anspruch nahmen.

Über 279.100 Personen erhielten letztes Jahr erstmals eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Die waren durchschnittlich 64,11 Jahre (Frauen 64,12 Jahren, Männer 64,11 Jahre) alt und damit rund sieben Tage älter als noch im Jahr davor.

Über 212.600 Personen haben letztes Jahr eine Altersrente für langjährig Versicherte erstmals in Anspruch genommen. Im Schnitt waren diese Versicherten bei Renteneintritt 63,42 Jahre alt (Frauen 63,38 Jahre, Männer 63,48 Jahre). Hier hat sich gegenüber dem Vorjahr das durchschnittliche Zugangsalter nur vier Tage erhöht.

Rentenarten mit Renteneintritt unter 63 Jahren

Das niedrigste mittlere Rentenzugangsalter hatten diejenigen, die 2023 erstmals eine Altersrente für Schwerbehinderte oder eine Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute erhielten. Insgesamt nahmen über 62.200 Personen letztes Jahr eine Altersrente für Schwerbehinderte in Anspruch. Ihr Renteneintrittsalter lag im Schnitt bei knapp 62,83 Jahren (Frauen 62,76Jahre, Männer 62,90 Jahre) und war damit 15 Tage höher als im Vorjahr.

Zudem erhielten 49 Neurentner im Jahr 2023 eine Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute. Dabei handelte es sich ausschließlich um Männer. Deren Zugangsalter lag im Schnitt bei knapp 61,61 Jahren – rund vier Monate höher als 2022.

Zu den Rentenarten, die zwar noch zur Auszahlung kommen, aber aufgrund der notwendigen Voraussetzungen heute in der Regel nur noch von wenigen neu beantragt werden (können), zählen die Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit und die Altersrente für Frauen. Der früheste Renteneintritt war bei diesen Rentenarten noch mit dem 60. Lebensjahr möglich.

Diese älteren Rentenarten werden jedoch nur noch für Personen, die vor 1952 geboren wurden, bewilligt, sofern bestimmte Kriterien erfüllt sind. Im letzten Jahr erhielten nur knapp 1.300 Neurentner eine solche Rente.