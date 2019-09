Die Buch-Gewinner wurden ausgelost

23.9.2019 – Am 17. September hatte sich der Verlag auf der Hauptstadtmesse präsentiert. Angeboten wurde unter anderem ein Quiz. Zehn Glückliche haben dabei ein E-Book gewonnen.

In der letzten Woche hatte die Fonds Finanz Maklerservice GmbH wieder ihre Hauptstadtmesse veranstaltet (VersicherungsJournal 18.9.2019).

Am Messestand des VersicherungsJournals konnten die Besucher an einem Quiz teilnehmen. Wer eine Frage aus dem Vertriebsbereich richtig beantwortete, hatte die Chance, eines dieser beiden E-Books aus dem Verlagsprogramm gewinnen:

Zehn Gewinner

Insgesamt wurden unter den Teilnehmer zehn Gewinner ausgelost:

Anja Berger,

David Bohrer,

Sabrina Höfs,

Ronny Kaether,

Romy Kionke,

Ulf Kümmerling,

Bernd Kulla,

Karin Mann,

Jürgen Meyer und

Peter Spahn

Die Glücklichen haben ihre elektronischen Bücher im PDF-Format bereits erhalten.

Nächste Chance auf der DKM

Wer in Berlin nicht zum Zuge kam, kann sein Glück in Kürze auf der Messe DKM in Dortmund probieren.

Das VersicherungsJournal ist am 23. und 24 Oktober in der Halle 4, Stand A08. Dort wird das Quiz ebenfalls veranstaltet. Viel Glück.

Leserinnen und Leser des VersicherungsJournals können kostenlose Eintrittskarten online bestellen.