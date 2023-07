Die besten Versicherungs-Dienstleister

25.7.2023 – Die Allianz hat in der Untersuchung „Deutschlands beste Dienstleister“ von Servicevalue achtmal den ersten Platz ergattert. Jeweils dreimal schafften es der ADAC sowie die Debeka auf den Spitzenplatz. Bei den Maklern gewann MRH Trowe das Herz der Kunden, während Check24 bei den Vergleichsportalen vorn liegt. Wefox wurde der Erstplatzierte bei den Insurtechs.

In Kooperation mit dem Handelsblatt hat die Servicevalue GmbH im Rahmen der Untersuchung „Deutschlands beste Dienstleister“ die besten Anbieter aus der Versicherungsbranche aus Sicht der Kunden ermittelt. Hierzu haben die Marktforscher in einer den Angaben zufolge repräsentativ ausgesteuerten Onlineerhebung über 616 Versicherer und 313 Dienstleistern aus dem Finanzwesen berücksichtigt.

Für die Analyse der Versicherer wurden über 120.000 Verbraucherurteile in 21 Kategorien aufgenommen. Der Befragung für die Finanzdienstleister liegen mehr als 48.300 Urteile zugrunde.

So wurde bewertet

Basis der Untersuchung war eine Kundenumfrage. Die konkrete Fragestellung lautete: „Wenn Sie alle Erwartungen, Erfahrungen und Informationen aus den letzten 24 Monaten zusammenfassen, wie bewerten Sie insgesamt folgende [Unternehmen/ Anbieter] in Bezug auf andere [Unternehmen / Anbieter] der Kategorie? Nehmen Sie bitte auch eine Bewertung vor, falls Sie kein anderes [Unternehmen / Anbieter] kennen“.

Nach welchen Maßgaben die Unternehmen ausgewählt wurden, geht aus den vorliegenden Unterlagen nicht hervor. Zur Beurteilung konnten die Befragten auf eine sechsstufige Antwortskala zurückgreifen (1 = „Der beste Anbieter“; 2 = „Besser als die meisten“; 3 = „Ein guter Anbieter“, 4 = „Weder Noch“, 5 = „Kann ich nicht beurteilen“; 6 = „Ist mir nicht bekannt“).

In einem weiteren Schritt haben die Marktforscher in jedem Bereich ein Ranking der Unternehmen nach den Mittelwerten erstellt. Die Urteile fünf und sechs waren dabei nicht bewertungsrelevant. War der Mittelwert höher als der Branchenmittelwert, so zählt der Anbieter zu den „besten Dienstleistern“.

Allianz belegt in acht von 18 Kategorien den ersten Platz

Die Allianz Versicherungen konnten in diesem Jahr in acht von 18 Kategorien den Spitzenplatz belegen. Das sind vier Siege weniger als in der Vorjahres-Umfrage (VersicherungsJournal 21.7.2022). Damals konnte der Konzern noch zwölf Mal den ersten Platz in verschiedenen Kategorien belegen.

Die ADAC Versicherungen wiederum räumten dreimal ab, die Debeka Versicherungen sicherten sich ebenfalls dreimal Platz Nummer eins.

Die besten Versicherer in 18 Kategorien Kategorie Anbieter Berufsunfähigkeits-Versicherung Allianz Betriebliche Altersvorsorge Allianz Betriebliche Krankenkasse Allianz E-Bike-Versicherer Hepster, eine Marke der Moinsure GmbH Hausrat-Versicherer Huk-Coburg Allgemeine Versicherung AG Kfz-Versicherer ADAC Krankenkassen Techniker Krankenkasse Krankenversicherer Debeka Lebensversicherer Allianz Motorrad-Versicherer Huk24 AG Pflegezusatz-Versicherer Debeka Privathaftpflicht-Versicherer Allianz Rechtsschutz-Versicherer ADAC Reiseversicherung ADAC Tierversicherer Allianz Unfallversicherer Allianz Wohngebäude-Versicherer Allianz Zahnzusatz-Versicherer Debeka

Die besten Dienstleister bei Insurtechs und Vermittlern

Bei den digitalen Versicherungs-Experten, Insurtechs, gewann die Wefox Insurance AG das Herz der Urteilsgeber. Darauf folgen die Clark Germany GmbH und die Friday Deutsche Niederlassung der Friday Insurance S.A.

Bei den Maklern entfielen die meisten Stimmen auf die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) als Spitzenreiter in der 26 Namen umfassenden Liste. Dahinter folgt auf Platz zwei die Helmsauer & Kollegen Assekuranzmakler AG und auf dem Bronzerang die Rettig Investment Consulting GmbH.

Zudem wurden auch die Finanzvertriebe nach den besten Dienstleistern ausgelotet. Die MLP Finanzberatung SE konnte sich hierbei an die Spitze setzen. Auch die Tecis Finanzdienstleistungen AG schnitt gut ab und landete auf Rang zwei. Die Deutsche Vermögensberatung AG - DVAG überzeugte Kunden von sich und schaffte es auf den dritten Platz.

Bei den Vergleichsportalen für Versicherungen holte die Check24 Vergleichsportal GmbH den ersten Platz. Die Verivox GmbH gelangte auf Platz zwei. Auf Platz Nummer drei folgt die Finanzen.de Vermittlungsgesellschaft für Verbraucherverträge GmbH.