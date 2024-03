Die besten Versicherer 2024 gekürt

19.3.2024 – Zum siebten Mal haben Franke und Bornberg, N-TV und Disq die Auszeichnungen für Deutschlands beste Versicherer in zwölf Kategorien vergeben. Zu den diesjährigen Siegern gehören Europa, Huk-Coburg, Auxilia, VHV, Arag, SDK, Cosmos, Baloise, LV 1871, Allianz und BGV. Sonderpreise erhielten die Barmenia und der Volkswohl Bund.

Die Ratingagentur Franke und Bornberg GmbH, der Nachrichtensender N-TV und das Deutsche Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG (Disq) haben jetzt zum siebten Mal die Spitzenreiter der Assekuranz in verschiedenen Produktgruppen gekürt.

Die Auszeichnung lief wie in den beiden Vorjahren wieder unter dem Titel „Deutscher Versicherungs-Award 2024“. Vor drei Jahren hieß der Wettbewerb noch „Deutschlands beste Versicherungen“ (VersicherungsJournal 22.4.2020).

Angaben zur Methodik

Die Vergabe der Awards in den einzelnen Kategorien basiert auf einer Produktanalyse der Ratingagentur Franke und Bornberg von über 5.000 Versicherungsdatensätzen. Dabei bildeten „Leistungen und Beitragshöhe die Bewertungsgrundlage“, erklärte das Analysehaus zur Auswertung.

Die Unternehmen mit den besten Produkten wurden zusätzlich einem Servicetest unterzogen. Dieser umfasst verdeckt initiierte Telefonberatungen und E-Mail-Anfragen (Mystery-Calls und -Mails) sowie Analysen der Internetauftritte. Die Auswertung stützt sich nach Angaben von Disq auf gut 930 Servicekontakte.

In das Ergebnis in den einzelnen Kategorien flossen die Ergebnisse der Leistungsanalyse mit 66,6 Prozent (zwei Drittel) und die der Serviceanalyse mit 33,3 Prozent ein.

Die Gewinner 2024

Die Auszeichnung gewannen folgende Gesamtsieger in den aufgeführten Produktbereichen:

Veränderungen im Vergleich zu 2023

Im Vergleich zum Wettbewerb aus dem Vorjahr (20.4.2023) gab es diverse Veränderungen. In der PKV löst die Arag die Gothaer Krankenversicherung AG ab. In Risikoleben verdrängte die Cosmos die LV 1871 vom ersten Platz.

Die Münchener setzten sich dafür in der Berufsunfähigkeit gegen die Hannoversche Lebensversicherung AG durch. In der Erwerbsunfähigkeit musste die Continentale Lebensversicherung AG der Dialog weichen. In der Grundfähigkeit übernahm die Allianz den Gesamtsieg von der Gothaer Lebensversicherung AG.

Im Bereich der Gewerbe-Absicherung gab es nur eine Veränderung in der Betriebshaftpflicht: Die Allianz löste hier die VHV ab. Beim „Sonderpreis Nachhaltigkeit Unternehmen“ verlor die Zurich Gruppe Deutschland gegen die Barmenia.

Eine Gesamtübersicht zu den diesjährigen Preisträgern steht unter diesem Link bereit.