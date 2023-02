Die besten Vergleichsportale für Kfz-Versicherungen

3.2.2023 – Der Service von Vergleichsportalen für Kfz-Versicherungen ist laut einer Disq-Untersuchung nur „befriedigend“. Nur Verivox und Check24 schafften in diesem Bereich ein „gutes“ Qualitätsurteil. Bei der Preisanalyse vergab das Disq immerhin zwei Mal ein „sehr gut“, und zwar an Check24 und Verivox. In der Gesamtwertung verteidigte Verivox die Spitzenposition vor Check24. Beide erhielten dort ein „sehr gut“.

Das Deutsche Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG (Disq) hat im Auftrag des Nachrichtensenders N-TV Vergleichsportale für Autoversicherungen getestet. Für die „Studie: Vergleichsportale Kfz-Versicherungen 2022“ wurden laut Disq nur solche Internetportale untersucht, die einen eigenen Tarifvergleich für Kfz-Versicherungen in Deutschland anbieten.

Drei Portale von Versicherungs-Vermittlern im Test

Grundvoraussetzung für die Berücksichtigung eines Anbieters in dieser Studie war sowohl ein kostenloser Tarifvergleich verschiedener Kfz-Versicherungen als auch die Möglichkeit, online eine Kfz-Versicherung abzuschließen.

Konkret wurden die Portale Autoversicherung.de, Check24.de, Geld.de und Verivox.de einer Service- sowie einer Preisanalyse unterzogen. Der Service ging mit 40 Prozent Gewichtung in die Gesamtwertung ein, der Preis mit 60 Prozent.

Nicht berücksichtigt worden seien Versicherungsapps wie etwa von der Getsafe GmbH, bei denen ein Vergleich zwar möglich ist, die in erster Linie aber dafür da seien, alle persönlichen Versicherungspolicen gesammelt einsehen und verwalten zu können. Ebenfalls nicht mit einbezogen eigene Tarifvergleiche von Kfz-Versicherern wie etwa der Huk24 AG.

Die Analyse der günstigsten Angebote wurde anhand von insgesamt 15 definierten Profilen mit fünf Automobilklassen und drei Nutzertypen durchgeführt. Erhebungsstichtage waren der 26. und der 27. Oktober 2022. In die Analyse floss nach Institutsangaben zum einen der günstigste angezeigte Preis und zum anderen der Durchschnitt der drei preislich attraktivsten Tarife jeder Abfrage ein.

So wurde der Service getestet

Die Servicequalität am Telefon und per E-Mail wurden in der Untersuchung mit jeweils zehn Kontakten pro Vermittler getestet und bewertet, und zwar mit verdeckten Tests (Mystery Shopping). Dabei „verwendeten die geschulten Testkunden für die Anfragen per Telefon und E-Mail spezifische Rollenspiele mit Fragestellungen aus dem Gegenstandsbereich Kfz-Versicherungen“, so das Disq.

Darin ging es unter anderem um Informationen zu den Leistungsmerkmalen der Teil- und der Vollkaskoversicherung und zur Beitragszusammensetzung und Laufzeit der Versicherung. Weitere Fragestellungen betrafen die Einstufung beziehungsweise Übertragung der Schadenfreiheitsklasse und Haftungsausschluss, Sonderkündigungs- und Widerrufsrecht bei Kfz-Versicherungen.

Den zwischen September 2020 und Januar 2021 durchgeführten Tests liegt nach Institutsangaben ein standardisiertes, objektiv nachprüfbares Messverfahren (Servqual-Methodik) zugrunde. Die Bewertungen erfolgten auf einer standardisierten Likert-Skala mit fünf Ausprägungen. Die ermittelten Daten wurden dann in ein Punktesystem (null bis 100 Punkte) übertragen. Die Werte wurden schließlich in ein fünfstufiges Qualitätsurteilsschema („sehr gut“ bis „mangelhaft“) überführt.

Darüber hinaus wurden pro Testkandidat zehn Nutzerbetrachtungen der Websites vorgenommen und jeder Internetauftritt einer detaillierten Inhaltsanalyse unterzogen. Insgesamt beruht die Untersuchung damit auf 124 Testkontakten. Der telefonische und der E-Mail-Service wurden mit je 20 Prozent gewichtet, der Internetauftritt mit 60 Prozent.

Gesamtwertung: Verivox behauptet Spitzenplatz

In der Gesamtwertung setzte sich Verivox gegen die Wettbewerber durch. Der Akteur verbesserte sich im Vergleich zur Vorgängeruntersuchung von vor zwei Jahren (VersicherungsJournal 3.2.2021) minimal auf weiterhin „sehr gute“ 88,0 von 100 möglichen Punkten.

Hauchdünn dahinter folgt mit Check24 der Spitzenreiter von vor vier Jahren (24.1.2019) mit ebenfalls „sehr guten“ 87,6 Punkten. Dabei legte das Portal um vier Punkte zu, wobei die Verbesserung im Preisbereich die Einbußen in der Servicewertung überkompensieren.

Verivox habe insbesondere in Sachen Service überzeugen können. Beim Online-Service habe sich das Portal mit einem sehr hohen Informationswert der Website und positiven Nutzerbewertungen, etwa hinsichtlich der Bedienungsfreundlichkeit, profilieren können. E-Mail-Anfragen seien verständlich und freundlich beantwortet worden. Und am Telefon habe es für die Tester nur sehr kurze Wartezeiten gegeben (im Schnitt neun Sekunden), wird hervorgehoben.

In der Preiswertung musste Verivox dem Wettbewerber Check24 den Vortritt lassen. „Das Vergleichsportal bietet insgesamt die günstigsten Tarife; für acht der 15 Szenarien liefert der Rechner das attraktivste Angebot“, stell das Disq heraus. Beim Abschluss liege die Ersparnis gegenüber dem empfohlenen Tarif des „teuersten“ Portals im Schnitt bei neun Prozent. Beim Service landete Check24 nur an zweiter Stelle.

Weitere Studiendetails

Den Bronzerang in der Gesamtwertung sicherte sich Geld.de, das sich um fast zehn Zähler auf jetzt „gute“ 72,3 Punkte verbesserte. Dadurch zog das Portal am Wettbewerber Autoversicherung.de vorbei.

Der Mittelwert über alle vier untersuchten Markteilnehmer wird mit „guten“ 78 Punkten angegeben. Beim Service erzielte die Branche im Schnitt nur „befriedigende“ 68,9Zähler, beim Preis dafür „sehr gute“ 84,1 Punkte.

Die „Studie Vergleichsportale Kfz-Versicherungen 2023 – Mehr Transparenz – mehr Kundennähe“ kann gegen eine Schutzgebühr von brutto 476 Euro inklusive Mehrwertsteuer per E-Mail bei Markus Hamer erworben werden.