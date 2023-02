Die besten Unfallversicherungen im Rating von Morgen & Morgen

22.2.2023 – Im aktuellen Rating von Morgen & Morgen haben 211 Tarife und -kombinationen von 34 Anbietern die Höchstnote von „fünf Sternen“ erreicht. Untersucht wurden insgesamt 529 Angebote.

Die Morgen & Morgen GmbH (M&M) hat am Mittwoch ein Update ihres „M&M Rating Unfallversicherung“ vorgelegt. Berücksichtigt wurden darin 529 Tarifkombinationen von rund fünf Dutzend Anbietern.

Bei der vorherigen Ratingauflage war die Zahl der Testkandidaten mit 225 Offerten (VersicherungsJournal 8.7.2021) nicht einmal halb so groß. Hierzu merken die Analysten an: „Seit 2023 listet Morgen & Morgen in der Ergebnisdarstellung alle Tarifkombinationen auf. Ein Vergleich zu den vorjährigen Darstellungen ist damit nicht möglich.“

50 ratingrelevante Produkteigenschaften

Grundlage der Bewertung sind allein die Versicherungs-Bedingungen. Kriterien wie die Qualität der Anbieter, deren Annahmerichtlinien oder die Gesundheitsfragen blieben unberücksichtigt. Die Analysten sehen 50 Produkteigenschaften als ratingrelevant an. Diese werden mit Multiplikatoren zwischen eins und fünf unterschiedlich gewichtet.

Die Leistungsfragen können entweder „voll erfüllt“ (entspricht 100 Prozent der Punkte), „eingeschränkt erfüllt“ (50 Prozent der Punkte) oder „nicht erfüllt“ (entspricht null Punkten) sein. Grundsätzlich gilt eine Antwort als „eingeschränkt erfüllt“, wenn weder „voll erfüllt“ noch „nicht erfüllt“ erreicht ist.

Merkmale und deren Gewichtung

Zu den am stärksten bewerteten Kriterien gehört unter anderem, ob Gesundheitsschäden durch erhöhte Kraftanstrengung oder Eigenbewegung versichert sind. Zu den Fünf-Punkte-Fragen zählt ferner, ob Unfälle durch Bewusstseinsstörungen durch Trunkenheit beziehungsweise ob Bewusstseinsstörungen durch ärztlich verordnete Medikamente versichert sind.

Die verschiedenen Merkmale und deren Gewichtung sind in der Ratingdokumentation (PDF, 157 KB) aufgeführt. Dort werden auch eventuelle Mindestanforderungen für bestimmte Ratingstufen genannt.

Die untersuchten Tarife können nach dem Berechnungsschema bis zu 156 Punkte erhalten. Ab 120 wird die Ratingnote „fünf Sterne“ vergeben. Diese Höchstbewertung haben 211 der unter die Lupe genommenen Angebote erreicht.

100 Punkte reichten für „vier Sterne“ (134 Offerten), 80 Zähler für „drei Sterne“ (88 Testkandidaten). 96 Produkte erzielten nur eine unterdurchschnittliche Bewertung von „zwei Sternen“ beziehungsweise „einem Stern“.

211 Offerten erhielten die Höchstnote von fünf Sternen

Die Spitzengruppe des Ratings haben 34 (Deckungskonzept-) Anbieter mit mindestens einer Tarifvariante erreicht. Dazu gehören

Die Ergebnisse für alle Testkandidaten können auf dieser Internetseite eingesehen werden.

Anmerkungen zur Marktentwicklung

Nach Beobachtung der Analysten zeigt sich die Tariflandschaft der Unfallversicherung über die letzten Jahre hinweg sehr stabil. Bei einer großen Auswahl von mehr als 500 Tarifkombinationen sei auch die Qualität der Tarife zum Großteil verlässlich gut. Beitragserhöhungen in größerem Rahmen seien im Vergleich zu den Vorjahren nicht festzustellen, wird herausgestellt.

Andreas Ludwig, Bereichsleiter Rating und Analyse, merkt zur Entwicklung der Bedingungen an: „Was gut ist, kann auch so bleiben. Die Tarife sind solide und erfüllen ihren Auftrag. Wir sehen, dass der erweiterte Unfallbegriff inzwischen State of the Art ist“.

Zu den klassischen Unfallsituationen als Leistungsauslöser zählten inzwischen auch Vorfälle wie etwa Insektenbisse, Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten oder andere Auslöser oder auch einige weitere sinnvolle Ergänzungen, die den Unfallbegriff zum Vorteil der Versicherungsnehmer erweiterten, so die Analysten weiter.