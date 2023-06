Die besten Schadendienstleister 2023

20.6.2023 – 28 Unternehmen erhielten eine Auszeichnung als starker Partner der Kunden im Schadenfall. Die meisten Preisträger kommen wieder aus dem Bereich Kfz- oder Wohngebäudeversicherung. Assistance-Anbieter aus dem Pflegebereich sind im Rating von Servicevalue und HNW nicht vertreten.

Die Servicevalue GmbH und die HNW Consulting GmbH haben dieses Jahr 28 Unternehmen mit dem Siegel „Servicestarker Schadendienstleister“ ausgezeichnet. Die Preisträger repräsentieren „nahezu alle Dienstleistungs-Kategorien, die für die einzelnen Versicherungssparten heute am Markt notwendig sind und angeboten werden“, schreiben die Marktforscher dazu.

Erstmals wurde 2023 zudem ein Nachhaltigkeitsrating durchgeführt, „um der gestiegenen Bedeutung ökologischer und sozialer Aspekte auch im Rahmen der Schadendienstleistungen Rechnung zu tragen“. Weitere Infos zum Servicerating sowie die Aufstellung der ausgezeichneten Unternehmen finden sich unter diesem Link.

Gewinner und …

Wie bereits in den Vorjahren (VersicherungsJournal Medienspiegel 30.6.2021), sind auch Töchter der Assekuranz unter den ausgezeichneten Unternehmen. Neu im diesjährigen Ranking ist die Allianz Handwerker Services GmbH. Die Axa Assistance Deutschland GmbH konnte ihre Auszeichnung aus dem Vorjahr verteidigen (28.6.2022).

Auch der Abschleppdienst Assistance Partner GmbH & Co. KG arbeitet eng mit der Assekuranz, den Arag Versicherungen und dem Ergo-Konzern, zusammen. Der Schadendienstleister Gesellschaft für Regulierungskonzepte und Schadenmanagement mbH (Rekon/Interschaden) des Allianz-Konzerns ist wieder in der Rangliste vertreten wie auch die Deutsche Assistance Service GmbH.

… Verlierer im Ranking

Die Roland Assistance GmbH konnte ihren Platz in der Spitzengruppe nicht halten. Auch die Tochter Europ Assistance Services GmbH (3.2.2023) der Generali Versicherungen sucht man unter den Preisträgern vergeblich.

15 der ausgezeichneten Unternehmen führt Servicevalue auch in der Kategorie „Nachhaltige Schadendienstleister 2023“ auf. Dazu gehören unter anderem die Allianz Handwerker Services und die Deutsche Assistance.

Kfz spielt im Schadenmanagement die wichtigste Rolle

Wie das jährlich erscheinende „Assistance Barometer“ der Europ Assistance SA, Niederlassung für Deutschland zeigt, bleibt der Wunsch von Versicherungskunden nach ergänzenden Serviceleistungen auf konstant hohem Niveau. Im Jahr 2023 liegt der Fokus auf Kundenzentrierung und -bindung als Grundlage erfolgreicher Geschäftsmodelle (Medienspiegel 17.6.2023).

Generell spielt die Kfz-Sparte im Schadenmanagement für die Kompositversicherer die größte Rolle. Entsprechend liegen Werkstattnetze in der strategischen Bewertung der Assekuranz beim Schadenservice vorne, gefolgt von Belegprüfungen und Leckage-Ortung, wie eine Studie von HNW Consulting zeigte (31.8.2020).

Pflege-Assistance noch nicht weit vorn

Assistance-Angebote im Bereich Pflege stehen noch am Anfang und spielen derzeit nur eine untergeordnete Rolle. Die Barmenia Krankenversicherung AG investiert zum Beispiel verstärkt in Plattformen, die Pflegepersonal an Betroffene und Angehörige sowie entsprechende Einrichtungen vermitteln (23.3.2023).

2022 erweiterte auch die Allianz Private Krankenversicherungs-AG ihre Leistungen zusätzlich für Versicherte in der betrieblichen Krankenversicherung (bKV). Neu- und Bestandskunden sowie ihre Angehörigen stehen die Offerten der Allianz-Pflege-Assistance kostenlos zur Verfügung (30.3.2022).