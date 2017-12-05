Die besten Privatrenten für typischen Musterkunden getestet

10.2.2026 – Focus Money Versicherungsprofi zeigt anhand einer Beispielrechnung, wie ein 37-Jähriger heute für seinen in drei Jahrzehnten beginnenden Ruhestand bis zu seinem Lebensende finanziell vorsorgen kann. Beim besten Anbieter, der Württembergischen, sind im ersten Jahr nach Vertragsabschluss mehr als 300 Euro pro Monat möglich. Beim schlechtesten, dem Volkswohl Bund, sind es hingegen weniger als 200 Euro.

Private Rentenversicherungen der Neuen Klassik weisen im Vergleich zu klassischen Policen keine 100-prozentige Sicherheit auf. Dieser Verzicht auf den Vollschutz soll den Versicherern mehr Freiheiten bei ihrer Kapitalanlage geben (VersicherungsJournal 27.1.2026). Inwiefern diese Rechnung in der Praxis aufgeht, kann eine Beispielrechnung für einen Modellkunden aufzeigen.

Die Redaktion des Focus Money Versicherungsprofi hat daher die größten Lebensversicherer in Deutschland gebeten, einen Musterfall durchzurechnen. Ein 37 Jahre alter Nichtraucher steckt demnach ab sofort jeden Monat 150 Euro in einen Vertrag mit 30-jähriger Sparphase.

Der Musterkunde wünscht sich eine dynamische Rente und eine Rentengarantiezeit von zehn Jahren. Der Todesfallschutz in der Aufschubzeit ist jeweils als Guthaben oder Beitragsrückgewähr geregelt. Mindestens 80 Prozent der eingezahlten Beiträge sollen bei Rentenbeginn garantiert sein.

Mögliche Rente im ersten Jahr leicht über dem Vorjahresniveau

An dem direkten Vergleich der Offerten für diesen Musterfall haben sich 15 Gesellschaften beteiligt. Das Ranking ihrer Anbieter erfolgt nach der Leibrente im ersten Jahr. In dieser Hinsicht liegt die „Genius Vorsorge Tariflinie Klassik“ der Württembergischen Lebensversicherung AG mit 310,79 Euro vorn.

Im Durchschnitt der Vergleichsgruppe kann der Mustersparer bei Vertragsabschluss im Februar 2026 mit einer monatlichen Rente von durchschnittlich 247,19 Euro im ersten Jahr rechnen. Das sind 2,01 Euro beziehungsweise 0,8 Prozent mehr als bei Abschluss ein Jahr zuvor (11.2.2025).

„Der höhere Rechnungszins, steigende Kapitalmarktrenditen und stabile Rückflüsse aus der Zinszusatzreserve machen sich für Kunden kaum bemerkbar“, bilanzieren die Tester. Denn die möglichen Renten der Neuen Klassik lägen nur geringfügig über dem Vorjahresniveau.

Garantieversprechen müssen mehr als drei Jahrzehnte halten

Etwas besser sieht es im fünften Jahr des Rentenbezugs aus. Dann erhalten Ruheständler den Anbieterangaben zufolge im Durchschnitt voraussichtlich 263,72 Euro Rente pro Monat. Das entspricht einem Plus von 8,64 Euro beziehungsweise 3,4 Prozent gegenüber den Vorjahreswerten. Auch auf Fünfjahressicht siegt die Württembergische-Police mit einem Monatsbetrag von 317,03 Euro.

Ergänzt wurde die Rangliste für jeden Lebensversicherer um die Angabe seines aktuellen Unternehmensratings der Morgen & Morgen GmbH (14.10.2025). Denn Kunden einer Rentenversicherung binden sich langfristig an eine Versicherungsgesellschaft, heißt es zur Begründung in dem aktuellen Bericht „Lebensversicherung: Neue Klassik – solide abgesichert“.

Ein Sparer „muss sich darauf verlassen können, dass Garantieversprechen auch nach 30 oder noch mehr Jahren eingelöst werden“. Dies sei bei den Getesteten zu erwarten: „Fast alle Gesellschaften erreichen eine ausgezeichnete oder sehr gute Bewertung, keine schneidet schwach ab.“

Sechs Lebensversicherer mit der Bestnote ausgezeichnet

Mit der Bestnote von fünf Sternen, die der Bewertung „ausgezeichnet“ entspricht, wurden sechs Anbieter prämiert. Sie werden hier jeweils in alphabetischer Reihenfolge – mit ihren getesteten Produkten und deren Ergebnissen im Vergleichstest für den Musterfall:

Zur Liste der Bestbewerteten zählt ebenso die Allianz Lebensversicherungs-AG. Für deren Tarif „Perspektive (Zuschussrente)“ liegen allerdings keine Angaben zu den möglichen Monatsrenten vor, sondern jeweils nur zu den garantierten.

Anbieter mit der Bewertung „sehr gut“

Ebenfalls sechsmal vertreten sind in dem Test auch Anbieter, die derzeit mit vier Sternen benotet sind. „Sehr gut“ sind laut Morgen & Morgen – neben der Württembergischen – die folgenden Versicherer:

Jedoch tragen die restlichen drei der 15 Anbieter nur drei Sterne, was lediglich der Bewertung „durchschnittlich“ entspricht: